Bei Ethereum griffen Investoren erneut beherzt zu. Die nach Bitcoin zweitwichtigste Cyber-Devise gewann bis zu fünf Prozent und war mit 4523,02 Dollar so teuer wie noch nie. Sie profitiere von Spekulationen auf eine baldige Zulassung eines börsennotierten Fonds (ETF) auf diese Kryptowährung, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research.

Bitcoin war ebenfalls gefragt und legte ebenfalls fünf Prozent auf 63'177 Dollar zu.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert gezeigt. Händler warteten mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed im Laufe des Tages. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Die Tokioter Börse blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 113,86 Yen und stagnierte bei 6,3995 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9141 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1578 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0585 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3623 Dollar.

Starke Firmenbilanzen geben der Wall Street erneut Rückenwind. Die anstehenden Beratungen der US-Notenbank Fed halten Investoren allerdings von grösseren Käufen ab. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,4 Prozent höher auf 36.052 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.649 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 4630 Punkte zu. Alle drei Marktbarometer markierten neue Bestmarken.

"Die Fed ist sehr gut darin, den Leuten im Vorhinein zu sagen, was sie tun wird", sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. In dieser Hinsicht seien keine Überraschungen zu erwarten. Sollte US-Notenbankchef Jerome Powell allerdings nicht wie erhofft eine Abkühlung der Inflation signalisieren, könnte das Zinserhöhungsfantasien wieder anheizen.

Keinesfalls werde Powell einen Zeitrahmen für eine mögliche Anhebung des Schlüsselsatzes nennen, prognostizierte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Die Fed-Offiziellen werden ihre Kommunikation sicher so vage wie möglich halten, um sich Flexibilität zu sichern."

Am US-Aktienmarkt machte Avis Budget mit einem Rekord-Kursplus von bis zu 218 Prozent Furore. Die Titel des Autovermieters waren mit 545,11 Dollar so teuer wie nie. Am Ende stand noch ein Plus von 108 Prozent. Das Unternehmen verdoppelte seinen Quartalsumsatz den Angaben zufolge auf einen Rekordwert von drei Milliarden Dollar. Der Gewinn war mit 10,74 Dollar je Aktie fast doppelt so hoch wie von Analysten erwartet.

Auch Under Armour überzeugte mit seinen Zahlen. Der Sportartikel-Hersteller hob nach einem Quartalsgewinn, der die Markterwartungen um das Doppelte übertraf, seine Gesamtjahresziele an. Die Aktie sprang mehr als 16 Prozent in die Höhe. "Under Armour gehört zu den wenigen Firmen, die ihre Preissetzungsmacht ausgebaut haben, statt sich auf höheren Preisen und geringeren Rabatten auszuruhen", schrieben die Analysten der Investmentbank BMO.

Gefragt waren auch die Papiere von Pfizer, die sich um gut vier Prozent verteuerten. Der Pharmakonzern hob sein Umsatzziel für seinen Coronavirus-Impfstoff erneut an auf aktuell 36 Milliarden Dollar. Die langfristigen Absatz-Aussichten für das Serum hingen allerdings von der Entwicklung der Pandemie und dem Erfolg von Konkurrenz-Produkten ab, gab Analyst Vamil Divan von der Investmentbank Mizhuo zu bedenken. Die Titel des Pfizer-Entwicklungspartners BioNTech gewannen mehr als fünf Prozent.

Der Höhenflug von Tesla fand dagegen ein vorläufiges Ende. Die Aktien des Elektroautobauers fielen um drei Prozent, nachdem sie in den vergangenen Tagen von Rekord zu Rekord geeilt und den Börsenwert auf über eine Billion Dollar gehievt hatten. Tesla-Chef Elon Musk zufolge ist der Vertrag mit dem Autovermieter Hertz über die Lieferung von 100.000 Fahrzeugen, der die Rally in den vergangenen Tagen befeuert hatte, noch nicht unterschrieben. Ausserdem muss der Autobauer wegen eines Software-Fehlers 12.000 Fahrzeuge in den USA zurückrufen.