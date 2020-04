08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 0,8 Prozent höher. Den grössten Zuwachs hat die Aktie von ABB (1,3 Prozent). Alcon fallen nach einer Ergebniswarnung 2 Prozent. Alcon und Softwareone steigen je 2,7 Prozent.

Am Vorabend war der Dow Jones um über 7 Prozent gestiegen.

Augenheilkonzern - Alcon kippt Prognose und schiebt Dividendenzahlung auf https://t.co/xbhHCC41lC pic.twitter.com/ZMEPoVT8Uv — cash (@cashch) April 7, 2020

Vor diesem Hintergrund verfolgen Börsianer weiterhin die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle, vor allem in den am härtesten von der Pandemie getroffenen Ländern wie Italien, Spanien oder den USA. In Grossbritannien ist der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson wegen einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes auf eine Intensivstation verlegt worden.

+++

07:30

In der Nacht auf Dienstag haben die Ölpreise zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,97 US-Dollar und damit 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai stieg um 79 Cent auf 26,87 Dollar. Die Verluste vom Wochenauftakt konnten damit jedoch noch nicht aufgeholt werden. Der Ölpreis war im Zuge der stockenden Entwicklung im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland abgerutscht.

Der Ölmarkt wird zur Zeit durch einen Doppelschock belastet. Neben dem massiven Nachfrageausfall infolge der Corona-Epidemie, liefern sich führende Ölnationen seit März einen Preiskrieg. Ein für Montag geplantes Treffen von Ölförderländern, die sich in der sogenannten "Opec+" zusammengeschlossen haben, war auf Donnerstag verschoben worden. Ein Treffen der Energie-Minister der G20-Gruppe unter Vorsitz von Saudi-Arabien könnte am Freitag stattfinden. Derweil gehen die informellen Gespräche auf diplomatischer Ebene weiter: Ein wirksames Abkommen zur Förderkürzung müsste laut Ansicht von Marktbeobachtern Saudi-Arabien, Russland und die USA mit einschliessen.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert in Tokio 0,4 Prozent höher bei 18'660 Punkten. Der Index stand zu Handelsbeginn allerdings bei 19'160 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones hatte am Montag über 7 Prozent im Plus geschlossen.

Für Kauflaune sorgte am Dienstag zunächst auch das angekündigte, knapp eine Billion Dollar schwere Konjunkturpaket der japanischen Regierung.

Die aktuellen Indikatoren zeigen: Profis bereiten sich hierzulande auf eine erneute Ausverkaufswelle vor. Es sind aber zwei Szenarien denkbar. https://t.co/0eYV2dtl6o — HandelsblattFinanzen (@hb_finanzen) April 6, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,99 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er bei 0,9785 Franken. Der Euro war unverändert bei 1,558 Franken. Das Pfund Sterling blieb in der Defensive, nachdem der an Covid-19 erkrankte Premierminister Boris Johnson auf die Intensivstation verlegt wurde.

+++

05:45

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial zog am Montag um 7,73 Prozent an, nachdem er am Freitag noch nach düsteren Jobdaten auf Talfahrt gegangen war. Nun bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Mitte März.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)