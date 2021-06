08:10

Die Schweizer Börse wird am Freitag mit leichten Abgaben in den Handel gehen. Der Swiss Market Index (SMI) steht nach Angaben der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,08 Prozent tiefer. Alle SMI-Titel notieren zwischen 0,03 und 0,13 Prozent im Minus.

Der breite Markt steht mit minus 0,02 Prozent unverändert da. Die Aktien von Bobst fallen mit einem vorbörslichen Kursplus von 4,9 Prozent auf. Der Verpackungsmaschinenhersteller Bobst vermeldet am Freitagmorgen einen starken Start ins Jahr 2021 mit einem "aussergewöhnlich starken" Auftragseingang seit Dezember 2020.

Industrie - Bobst erwartet positives Halbjahresergebnis und erhöht die Prognose https://t.co/AhpmqIBMeY pic.twitter.com/hvhKNqCV0S — cash (@cashch) June 18, 2021

Am heutigen Hexensabbat werden an den Terminmärkten Optionen und Futures auf Aktien und Indizes fällig. An diesem dreifachen Verfallstermin kommt es häufig zu scheinbar unerklärlichen Kursverwerfungen - weshalb Börsianer auf das Bild tanzender Hexen zurückgreifen. Schon im Vorfeld versuchen Profi-Anleger, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu schieben, weil sie mit den Terminkontrakten auf bestimmte Kursstände zu vorher festgelegten Zeiten spekulieren.

+++

07:50

Die Aussicht auf eine vorzeitige Zinserhöhung in den USA treibt den Dollar weiter in die Höhe. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, steigt um 0,1 Prozent auf 92 Punkte. Der Euro fällt am Morgen auf ein Tagestief von 1,1894 Dollar. Seit Dienstagabend hat die Gemeinschaftswährung mehr als zwei US-Cent verloren. Die Fed hatte nach ihrer Sitzung am Mittwoch erste Signale einer baldigen Zinswende gesendet.

+++

07:30

Zum grossen Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte er knapp im Plus bei 15'727,67 Punkten geschlossen. Am sogenannten Hexensabbat verfallen Futures und Optionen auf Indizes und Optionen auf einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

+++

06:30

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,08 Prozent höher. Am gestrigen Donnerstag schloss der Leitindex 0,24 Prozent höher bei 12'011 Punkten.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Freitag in einer Schwankungsbreite von 0,75 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 90 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 12'011,11 Punkten. Der VSMI ist am Donnerstag um 2,7 Prozent auf 14,38 Punkte gestiegen.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,1 Prozent höher bei 29'060 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,5 Prozent und liegt bei 1953 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,1 Prozent.

"Was ziemlich offensichtlich ist, ist, dass der Inflationsgeist beginnt, aus der Flasche zu schlüpfen und das wird kurz- bis mittelfristig ein wichtiger Treiber für die Zinssätze sein", sagte James McGlew, Geschäftsführer der Corporate Stockbroking bei Argonaut in Perth.

Analyse - Wann folgt die EZB der Fed? - Countdown für Ausstieg aus Krisenmodus läuft https://t.co/UYkOvJQBOG pic.twitter.com/tjvJqTW1xd — cash (@cashch) June 17, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,19 Yen und stagnierte bei 6,4461 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9172 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1918 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0932 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3931 Dollar.

+++

00:00

Der Dow Jones Industrial schloss 0,62 Prozent tiefer bei 33 823,45 Punkten. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 sank um 0,04 Prozent auf 4221,86 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte hingegen ein weiteres Rekordhoch und endete mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 14 163,81 Punkten.

Die Fed hatte am Vorabend zwar erwartungsgemäss an ihrer lockeren Geldpolitik festgehalten, die Begleitaussagen liessen aber erkennen, dass eine Zinsanhebung vielleicht schon 2023 realistisch ist. "Die Märkte werden auf eine straffere Geldpolitik vorbereitet", sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Experten können sich vorstellen, dass die Fed um die Jahreswende herum bereits damit beginnt, ihre Wertpapierkäufe zurückzufahren.

Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im Mai wie erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia trübte sich im Juni hingegen etwas ein. Der Indikator der regionalen Notenbank für die Industrie (Philly-Fed-Index) fiel etwas stärker aus als erwartet. Auf dem US-Arbeitsmarkt geriet die Erholung vom schweren Corona-Einbruch überraschend ins Stocken. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, erstmals seit April wieder zu.

Billionaire investor David Tepper tells @ScottWapnerCNBC that he thinks the Fed did a good job yesterday, and that the stock market is still fine for now. https://t.co/HU4F9szJS2 pic.twitter.com/Lh1Cl5cJAj — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

Im Anlegerfokus standen einmal mehr die Aktien von Impfstoffherstellern. Ein enttäuschendes Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des mit grossen Hoffnungen belegten Vakzins von Curevac liess die hauptsächlich in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine des Tübinger Unternehmens um 39 Prozent einbrechen. Curevac musste einräumen, dass nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erzielt wurde.

Des einen Leid, des anderen Freud: Die Anleger von Biontech und Moderna , deren Impfstoffe genauso wie Curevac auf mRNA-Technologie setzen, aber schon lange zugelassen sind und in ihren Studien deutlich höhere Wirksamkeiten zeigten, rückten um 5,1 beziehungsweise 2,3 Prozent vor.

Um 2,1 Prozent ging es für Novavax nach oben, einem Unternehmen mit einem weiteren hoffnungsvollen Impfstoff-Kandidaten. Dieser spielt mit einer kürzlich vermeldeten Gesamtwirksamkeit von mehr als 90 Prozent in einer anderen Liga. Anders als bei Curevac basiert der Novavax-Impfstoff nicht auf der mRNA-Technologie.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)