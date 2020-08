09:10

Der Lufthansa-Konzern musste einen Milliardenverlust anmelden. Auch die Tochter Swiss ist operativ in den roten Zahlen.

An der Frankfurter Börse steigt der Kurs des Ex-Mitglieds des Dax nach Handelsstart aber um 5,2 Prozent.

Wichtige Kurszielveränderungen am Schweizer Markt: Credit Suisse: Julius Bär erhöt von 10 auf 10,10 Franken - 'Hold'

Credit Suisse: Deutsche Bank erhöht von 11 auf 12 Franken - 'Buy'

Dufry: Credit Suisse senkt von 29 auf 27,50 Franken - 'Neutral'

Oerlikon: Royal Bank of Canada erhöt von 8,60 auf 8,70 Franken - 'Outperform'

Straumann: Berenberg erhöht von 725 auf 769 Franken - 'Hold'

Sunrise: Berenberg erhöht von 87 auf 110 Franken - 'Buy'

Belimo: UBS erhöht von 5150 auf 5530 Franken - 'Sell'

Belimo: Berenberg erhöht von 7759 auf 8000 Franken - 'Buy'

Leonteq: UBS senkt von 37 auf 33,80 Frnaken - 'Neutral'

09:05

Der SMI geht mit einem Minus von 0,2 Prozent tiefer ins Rennen. Der Punktestand fällt auf 10'077. Mitte Juli noch hatte der Index um rund 400 Punkte höher gelegen.

Negative Vorgaben aus Fernost stimmen die Anleger zurückhaltend, heisst es am Markt. An der Wall Street waren die Kurse zwar nach Handelsschluss in Europa noch leicht gestiegen, doch sei ein Grossteil der Gewinne wohl bereits am Vortag eingepreist worden.

Da es zudem noch keine Fortschritte bei den Verhandlungen über ein neues Hilfspaket zur Bekämpfung der Corona-Krise gebe und am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es weiter. Da die Bilanzsaison weitergeht, könnte es punktuell zu Ausreissern bei den Kursen einzelner Aktien kommen, sagte ein Händler.

Dass die Anleger verunsichert sind, ist auch am Goldpreis abzulesen. Die Rally setzte sich mit Schwung fort. Zudem halte auch der Abwärtstrend bei den Zinsen auf amerikanische Staatsanleihen an. "Ein weiteres Zeichen der Unsicherheit", sagt ein Händler. In unsicheren Zeiten greifen Anleger bevorzugt nach sicheren Werten wie Gold oder Staatsanleihen. Als Folge steigender Bondkurse sinken die Renditen.

"Was sich der US-Präsident lange von der Fed gewünscht hat - nämlich Nullzinsen oder sogar negative Zinsen wie in der Eurozone - hat er dank der Corona-Pandemie jetzt bekommen", heisst es im Morgenkommentar von CMC Markets.

Positiv stechen die Aktien von Adecco (+2,2 Prozent) hervor. Der Personalvermittler hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen. Unverändert sind Novartis. Der Pharmakonzern hat in der EU für Xolair in einer weiteren Indikation die Zulassung erhalten.

Tiefer gehen die Aktien von Vifor (-3,8 Prozent). Der Arzneimittelhersteller hat wegen der Corona-Krise seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Fester sind hingegen Idorsia (noch kein Kurs, vorbörslich +1,6 Prozent). Das Biotech-Unternehmen hat in Japan mit dem Schlafmittel Daridorexant eine Studie mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. Die Anteile der Valiant Bank (-0,4 Prozent) und von VAT (+0,7 Prozent) werden nach der Bilanzpräsentation unterschiedlich behandelt.

Auch Tecan (+0,6 Prozent) profitieren. Das Labortechnikunternehmen geht eine Kooperation mit Thermo Fisher Scientific ein, um die Testkapazitäten für Covid-19 "weltweit signifikant auszuweiten". Finanzielle Details der Kooperation wurden keine genannt.

08:15

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent bei 10'088 Punkten tiefer. Die meisten Kurse sind rückläufig. Die Ausnahme bildet Adecco (+2,3 Prozent), wo die Quartalszahlen positiv überraschten. Novartis (+0,1 Prozent) profitiert von der EU-Zulassung für das Medikament Xolair.

Am breiten Markt sticht unter anderem VAT (+0,9 Prozent) nach guten Zahlen heraus.

06:05

Asiens Anleger warten auf enie Entscheidung über Hilfen für die amerikanieche Wirtschaft. Im US-Kongress schienen sich die Stadtpunkte der Republikaner und Demokraten zu verschärfen. Unter anderem wird über die Fortsetzung der Sonder-Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 Dollar pro Woche und einem Schutz für Mieter gestritten.

Investoren interpretierten allerdings die Bemerkung des republikanischen Senators Roy Blunt, dass "wenn es bis Freitag keinen Deal gibt, wird es keinen Deal geben", als Zeichen, dass es auf einen Kompromiss hinauslaufen werde. Wie der aussehen soll, blieb unklar. Denn laut Unterhändler Mark Meadows, Stabschef des Weissen Hauses, liegen beide Seiten in den Verhandlungen noch "Billionen voneinander entfernt".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,5 Prozent tiefer bei 22'450 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1550 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent. Nur der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,9 Prozent auf ein neues Hoch innerhalb der vergangenen sechseinhalb Monate.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,53 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9468 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9086 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1862 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0781 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3121 Dollar.

02:00

US-Präsident Donald Trump unterstützt den Vorstoss einer Gruppe von Republikanern im Senat, das Hilfspaket für die durch die Corona-Krise angeschlagenen amerikanischen Fluggesellschaften um weitere sechs Monate zu verlängern.

Die Ausweitung des 25-Milliarden-Dollar-Programms könne den Stellenabbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen verhindern, erklären die Senatoren, "Wir wollen unsere Fluggesellschaften nicht verlieren. Wenn sie das prüfen, ob Republikaner oder Demokraten, wäre ich mit Sicherheit dafür", sagt Trump bei einem Briefing im Weissen Haus.

Die Aktien der Fluggesellschaften steigen nach den Nachrichten deutlich an: American Airlines legt 9,5 Prozent zu, United Airlines 4,6 Prozent und Southwest Airlines 4,2 Prozent.

