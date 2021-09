09:25

Der SMI notiert nach dem Beginn des Handel um 0,4 Prozent bei 11'895 Punkten tiefer. Die Stimmung an den Märkten sei zwar gut und die Vorgaben aus den USA und Japan seien ebenfalls positiv. Doch dies dürfte bei uns bereits am Vortag vorweggenommen worden sein, sagt ein Händler. Der Leitindex SMI hat bis am Vorabend bereits die deutlichen Verluste vom Wochenanfang wieder wettgemacht.

Neue Impulse sind rar. Am ehesten könnte die Veröffentlichung des deutschen Ifo-Geschäftsklimas am Vormittag den Markt etwas bewegen.

Zur derzeit guten Stimmung beigetragen habe die Beruhigung der Lage rund um den von Finanzproblemen geplagten chinesischen Immobilienriesen Evergrande. Wie der Konzern mitteilte, hat man sich mit Gläubigern auf eine anstehende Zinszahlung geeinigt. Damit ist die Krise des zweitgrössten chinesischen Immobilienentwicklers zwar nicht ausgeräumt. Doch dürfte die chinesische Regierung einen ungeordneten Kollaps wohl vermeiden wollen, heisst es am Markt. Positiv stimme zudem, dass die US-Notenbank Fed vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhält. Zudem liege das Wachstum in den grossen Industrieländern über dem Trend und dies werde wohl so bleiben, heisst es in einem Kommentar der Credit Suisse.

Die grössten Abschläge gibt es bei den Blue Chips bei Geberit (-1,6 Prozent). Hier hat laut Händlern der Broker Exane das Rating auf "Underperform" von "Neutral" gesenkt.

Roche (-0,4 Prozent) sind trotz der Mitteilung, dass die Weltgesundheitsorganisation erstmals ein Medikament als Vorbeugung gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bei infizierten Risikopatienten empfiehlt, wie der Gesamtmarkt tiefer. Die WHO verweist dabei auf eine Antikörper-Kombination von der US-Firma Regeneron und eben dem Basler Pharmakonzern.

Grössere Bewegungen gibt es auch am breiteren Markt nur wenige. Dufry steigen um 1,4 Prozent. Der Reisedetailhändler erwartet laut eigenen Angaben von neuem spanischen Gesetz geringere Mietkosten. Denn die Mieten sollen neu an die tatsächlichen Passagierzahlen gekoppelt werden, bis die Passagierzahlen wieder das Niveau von 2019 erreichen.

09:05

Der SMI fällt nach der Börsenöffnung um 0,3 Prozent auf 11'905 Punkte.

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Richemont erhöht auf Neutral; Ziel 103 Franken: Oddo BHF

Bachem: Vontobel erhöht auf 783 (690) Fr. - Hold

Baloise: Vontobel senkt auf 168 (171) Fr. - Hold

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent bei 11'922 Punkten tiefer. Geberit (-1 Prozent) und Richemont (-0,7 Prozent) fallen im SMI am deutlichsten zurück. Bei beiden sind Analystenkommentare der Grund. Richemont wird zudem von den China-Schwierigkeiten hin- und hergeworfen.

Am breiten Markt sind Dufry (+2,4 Prozent), nachdem das spanische Parlament ein neues Gesetz über Geschäftskonzessionen verabschiedet hat.

06:20

Gemäss der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent tiefer.

Der SMI schloss am Donnerstag 0,9 Prozent im Plus auf 11'939 Punkten.

06:15

Trotz der anhaltenden Unsicherheit über das Schicksal des schuldengeplagten Immobilienkonzerns China Evergrande, haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag stärker gezeigt.

"Das Wachstum in den grossen Industrieländern liegt über dem Trend und wird wahrscheinlich auch weiterhin über dem Trend liegen und die Geldpolitik bleibt bis Mitte nächsten Jahres sehr unterstützend für die Vermögenspreise", sagte Ray Ferris, Chef-Investment Officer für Südasien bei der Credit Suisse. Anleger würden aufgrund der Probleme im Immobiliensektor und einer Reihe von regulatorischen Änderungen die Aussichten für China mit Sorge betrachteten, während in anderen Ländern eine positive Stimmung herrsche, so Ferris.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 2 Prozent höher bei 30'243 Punkten.

05:20

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

05:15

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 110,40 Yen und stagnierte bei 6,4611 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9245 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1740 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0854 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3721 Dollar.

22:40

An der Wall Street haben sich die Anleger am Donnerstag erneut risikofreudig gezeigt. Die wichtigsten Aktienindizes bauten ihre Vortagesgewinne deutlich aus. Hierzu trug unter anderem bei, dass sich die Lage rund um den von Finanzproblemen geplagten chinesischen Immobilienriesen Evergrande zuletzt etwas beruhigt hat. Wie der Konzern mitteilte, hat man sich mit Gläubigern auf eine anstehende Zinszahlung geeinigt. Zudem reagierten die Investoren weiterhin erleichtert darauf, dass die US-Notenbank Fed vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhält.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,48 Prozent auf 34'764,82 Punkte und steuert damit nun auf ein Wochenplus zu. Am Montag hatten die Sorgen um Evergrande noch die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag um 1,21 Prozent auf 4448,98 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,92 Prozent auf 15'316,58 Punkte.

Wie bereits im späten Handel am Mittwoch bekannt wurde, bleibt der US-Leitzins unverändert niedrig und auch die Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur werden erst einmal fortgesetzt. Allerdings könnte bei der nächsten Sitzung Anfang November eine Drosselung der monatlichen Anleihenkäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar beschlossen werden, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Zugleich deuten neue Prognosen auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin. Doch selbst diese Aussicht schreckt Anleger derzeit kaum, da eine straffere Geldpolitik ja auch bedeute, dass die US-Wirtschaft grundsätzlich robust sei, heisst es bei Experten zur Begründung.

Die US-Notenbank habe eine weitere Lektion darin erteilt, "wie man die Märkte sanft massiert, damit sie akzeptieren, dass eine Straffung bevorsteht", schrieb Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com.

Derweil warteten die Marktteilnehmer immer noch auf einen konkreten Fahrplan für die geplante Reduzierung der Anleihekäufe, bemerkte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Dieser Wunsch sei bislang nicht erfüllt worden. "Somit ist letztlich nur klar, was schon vorher bekannt war: Die Anleihekäufe werden irgendwann reduziert, aber man weiss nicht wann und mit welcher Geschwindigkeit."

Mit Blick auf die Einzelwerte holt das Softwareunternehmen Salesforce nach der Übernahme des Büro-Messengers Slack im Wettbewerb mit dem deutschen Konkurrenten SAP aktuell weiter auf. Salesforce hob die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr moderat an. Die Aktien schnellten um gut sieben Prozent in die Höhe und setzten sich damit klar an die Dow-Spitze.

Die Arzneimittelbehörde FDA hatte Corona-Auffrischungsimpfungen mit dem Mittel von Biontech/Pfizer für ältere Menschen und Risikogruppen genehmigt. Die Papiere von Biontech zogen um 4,1 Prozent an, jene von Pfizer legten um 0,6 Prozent zu.

Der PC-Hersteller Dell Technologies hatte ein Aktienrückkaufprogramm sowie die Zahlung einer Dividende ab dem erste Geschäftsquartal 2023 angekündigt. Hier konnten sich die Anleger über ein Kursplus von am Ende dreieinhalb Prozent freuen, nachdem die Papiere zwischenzeitlich ein Rekordhoch erklommen hatten.

