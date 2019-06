11:40

Nach einem verhaltenen Start mit leicht negativen Kursen zieht der SMI unter der Führung starker Pharmawerte auf seinem Rekordlauf weiter an und übertrifft erstmals die Marke von 9900 Punkten. Die 10 vor dem Hochkomma rückt damit in Greifweite. Keine Bremse für die hiesigen Aktien ist auch die Schweizerische Nationalbank, welche in ihrem Hinweis auf die globalen Risiken für die Weltwirtschaft noch etwas skeptischer geworden ist als bei ihrer letzten Lagebeurteilung.

Der SMI notiert nach 11 Uhr 0,4 Prozent höher bei 9899 Punkten. Das Allzeithoch wurde mittlerweile auf 9'906 hinaufgeschraubt. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,3 Prozent auf 1513 Punkte und der breite SPI um 0,4 Prozent auf 11'958 Punkte.

Am meisten legen dabei Sonova (+1,6%) zu. Das Überschreiten der Marke von 9900 verdankt der SMI aber insbesondere Novartis (+1,4%) und Roche (+1,0%) auf den nächsten Plätzen.

Am stärksten unter Druck stehen derzeit die Luxusgüteraktien Swatch (-1,4%) und Richemont (-0,7%), welche von der unsicheren Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China gebremst werden. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

Die Ölpreise reagieren mit einem starken Anstieg auf Meldungen über einen mutmasslichen Angriff auf ein Tankschiff. Im Vormittagshandel kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,73 Dollar. Das sind 1,76 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 1,28 Dollar auf 52,42 Dollar.

Die US-Marine bestätigte, dass zwei Öltanker bei einem Vorfall im Golf von Oman beschädigt worden seien. Die Betreiberfirma von einem der beiden Tankschiffe sprach von einem "mutmasslichen Angriff".

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,1 Prozent auf 9847 Punkte nach. Das Allzeithoch des SMI liegt seit dem gestrigen Mittwoch bei 9882,4 Zählern.

Etwas aus der Reihe fallen die Banken UBS (-1,2 Prozent) und CS (-1,1 Prozent) mit deutlichen Abschlägen. Gegen den Trend werden Roche (+0,1 Pozent) nach einer Meldung über gute Studiendaten etwas höher gestellt.

Im breiten Markt profitieren Stadler Rail (+0,1 Prozent) nur minim von einem neuen Auftrag, während SIG Combibloc (-0,6 Prozent) trotz einer Kaufempfehlung abgibt. Idorsia (+1,3%) kann dank Studiendaten deutlich zulegen und Ascom (-0,9 Prozent) geben trotz zuversichtlichen Äusserungen des CEO in einem Interview nach.

Die Strassenproteste in Hongkong und schwindende Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten belastet. Die Börse in Hongkong lag den zweiten Tag in Folge im Minus und drückte damit den MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan.

"Hier hat sich ein geopolitisches Risiko entwickelt", sagte Masayuki Doshida, Marktanalyst bei Rakuten Securities. Tausende Demonstranten gingen auch am Donnerstag in der ehemaligen britischen Kronkolonie auf die Strasse, um gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz an China zu protestieren. In Tokio schloss der Nikkei 0,5 Prozent schwächer bei 21.032 Zählern. Börsianer befürchten, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China noch länger währt. Die Hoffnungen, dass es beim G20-Gipfel in Japan zu einem Abkommen kommt, schwinden.

"Es gibt nicht einmal Pläne eines bilateralen Treffens auf Ministerebene vor dem Gipfel", sagte Hirokazu Kabeya, Chefstratege bei Daiwa Securities. "Man kann keine grössere Vereinbarung erwarten." Unter Druck gerieten vor allem Chipwerte wie Tokyo Electron und Advantest mit einem Minus von jeweils mehr als vier Prozent. Sie folgten damit schwachen Vorgaben aus den USA.

Julius Bär berechnet den SMI um 0,04 Prozent bei 9855,3 Prozent tiefer. Die Mehrheit der 20 SMI-Titel sind tiefer gestellt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Bei ABB (-0,4 Prozent) machen Ergebnisängste die Runde, während UBS und Credit Suisse je um 0,3 Prozent zurückgehen. Die SNB, die heute ihren Lagebericht zur Geldpolitik vorlegt, attestiert aber beiden Grossbanken eine verbesserte Krisenfestigkeit aufgrund der Kapitalbasis. Roche (+0,3 Prozent) profitiert hingegen von positiven Forschungsergebnissen.

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der ersten Wochenhälfte erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,35 Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um sieben Cent auf 51,21 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Zuletzt hatte ein Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise noch belastet. Nach Angaben der US-Regierung vom Vortag waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,2 Millionen auf 485,5 Millionen Barrel gestiegen. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um 1,0 Millionen Barrel gerechnet.

Analysten rechnen in den kommenden Tagen eher mit fallenden Ölpreisen. Eine Ursache ist die Sorge vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China. In der Auseinandersetzung der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zeichnete sich nach wie vor kein Durchbruch ab.

Die Sorge vor einer Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Donnerstag auch die Börse in Hongkong belastet. Schon an der Wall Street hatten sich die Investoren am Mittwoch angesichts des Konflikts zurückgehalten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 0,6 Prozent auf 21'005 Punkte zurück.

Unter den Einzelwerten gaben Tokyo Electron und Advantest mehr als vier Prozent nach. An der Wall Street hatten zuvor Micron Technology und Applied Materials mehr als fünf Prozent verloren. Chip-Werte gelten als besonders anfällig für die Auswirkungen eines ausgewachsenen Handelsstreits zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China.

Der Kurs Franken-Euro steht bei 1.1237. Seit Anfang Monat hat sich der Euro damit wieder etwas aufgewertet. Anfang Juni war das Tauschverhältnis der beiden Währungen bei 1.1119 auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen.

