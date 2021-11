+++

09:05

Der SMI geht mit 0,6 Prozent bei 12'436 Punkten tiefer in den Handel

+++

07:45

Die Aussicht auf ein Anzapfen von Ölreserven mehrerer Länder setzt dem Ölpreis zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee gibt knapp ein Prozent auf 79,09 Dollar pro Barrel nach. Der Preis für die US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,1 Prozent auf 75,92 Dollar pro Fass. Investoren erwarten, dass die USA, Japan und Indien Rohölreserven freigeben werden, um die Preise zu drücken. Zugleich wird eine Nachfrageschwäche wegen steigender Corona-Zahlen in Europa erwartet.

+++

06:35

Der SMI tendiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,3 Prozent tiefer.

Der Schweizer Leitindex schloss mit am Montag mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 12'511 Punkten.

+++

05:00

Die asiatischen Aktien tendieren am Dienstag zunächst überwiegend stärker und folgen damit der kurzen Rekordjagd der Wall Street nach der Bekanntgabe der Nominierung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. Doch schürt die Wahl bei den Anlegern auch die Sorge, dass die USA ihre Stimulierungsmassnahmen bald zurückfahren werden. Die Powell-Nachrichten befeuerten "die Erwartung, dass das Tapering beschleunigt und die Zinsen ab Juni 2022 angehoben werden", schreiben die Analysten der ANZ-Bank in einer Mitteilung.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags am Dienstag geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

+++

04:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,05 Yen und stagnierte bei 6,3844 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9324 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1239 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0480 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3398 Dollar.

+++

22:35

Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,1 Prozent höher auf 35'619 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 1,3 Prozent auf 15.854 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,3 Prozent auf 4682 Punkte ein.

Die Aussicht auf Kontinuität an der Spitze der US-Notenbank hatte zunächst die Rekordlust der US-Anleger angeheizt. Im späten Handel setzten dann aber Verkäufe ein. Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur angesichts möglicher Pandemie-Einschränkungen fassten Anleger europäische Aktien nur mit spitzen Fingern an.

In den USA überwog zunächst die Erleichterung, dass US-Präsident Joe Biden Fed-Chef Jerome Powell am Montag für eine zweite Amtszeit nominierte. Die auch als Kandidatin für den Chefsessel gehandelte Direktorin Lael Brainard soll einen Vizeposten erhalten.

Biden taps Powell, Brainard to lead Fed with "sound judgment and proven courage" https://t.co/q9n2pqRphW pic.twitter.com/Myg1jcYKjX — The Hill (@thehill) November 23, 2021

Auftrieb erhielt der US-Dollar. Der Dollar-Index, der die US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, kletterte auf 96,51 Punkte und lag so hoch wie seit Juli 2020 nicht mehr. Das drückte den Preis für das in Dollar notierte Gold um 2,1 Prozent auf 1805 Dollar je Feinunze. Der Euro verbilligte sich auf 1,1233 Dollar. Nach der Entscheidung richteten die Investoren ihre Aufmerksamkeit nun auf die Dezember-Sitzung der Fed und darauf, ob das Tempo beim Zurückfahren der Anleihekäufe erhöht werde, sagte Matt Weller, Stratege beim Broker Forex.Com.

Am Aktienmarkt waren vor allem die Papiere der grossen US-Banken gefragt. Börsianern zufolge war die Entscheidung für Powell als günstigere Wahl für den Finanzsektor gewertet worden. Brainard hätte im Gegensatz zu ihm wohl viel härter gegenüber Banken durch Regulierung und Kontrolle von Fusionen und Übernahmen durchgegriffen, sagte Händler R.J. Grant vom Finanzhaus Keefe, Bruyette & Woods. Zudem spekulierten die Investoren auf Zinsanhebungen im kommenden Jahr. Zu den grössten Gewinnern zählten die Papiere von Wells Fargo, die 3,1 Prozent anzogen.

Eine positive Analystenstimme half Apple zeitweise auf ein Rekordhoch von 165,70 Dollar. Am Ende stand ein Plus von 0,3 Prozent. JP Morgan rechnet mit möglichen Verbesserungen hinsichtlich der Lieferungen des iPhone 13 in den kommenden Monaten. Aktien von Tesla zogen um knapp zwei Prozent an. Konzernchef Elon Musk hatte per Twitter in Aussicht gestellt, dass das Model S Plaid des E-Autobauers "wahrscheinlich" um den Monat März herum in China zu haben sein dürfte.

Auf Höhenflug gingen die Titel des Satellitentransporter-Startups Astra Space. Am Wochenende war der US-Firma der erste Raketenstart in den Orbit gelungen. Die Aktien hoben um 17 Prozent ab.

Mit Material der Agenturen AWP, Reuters und Bloomberg.

(cash)