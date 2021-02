Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Zur Rose: UBS senkt von 275 auf 266 Franken - 'Neutral' zu 'Sell'

Basilea: Research Partner senkt von 62 auf 60 Franken - 'Halten' zu 'Kaufen'

08:15

Julius Bär berechnet den SMI um bei 10'765 Punkten um 0,4 Prozent höher. Sämtliche 20 Titel stehen im Plus, nachdem die Märkte generell positiv über Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell gestimmt sind, wonach die USA ihre lockere Geldpolitik fortsetzen wollen.

Adecco im SLI steigen um 2,3 Prozent nach Zahlen. Basilea (+1,5 Prozent) legen nach einer Ratigerhöhung zu. Bei Zur Rose (-2,8 Prozent) macht sich eine Verkaufsempfehlung negativ bemerkbar.

07:25

Der SMI bewegt sich nach den Chart des Brokers IG um 0,25 Prozent bei 10'765 Punkten vorbörslich höher.

05:50

Der Vorsitzende der Fed Jerome Powell bekräftigte, dass die Zinssätze für lange Zeit niedrig bleiben würden. Er vertreibt damit die Befürchtungen des Marktes, dass eine höhere Inflation die Zentralbank dazu veranlassen könnte, den Geldhahn zuzudrehen. "Powell sagte, dass es drei Jahre dauern wird, bis sie ihr Inflationsziel erreicht haben und bekräftigte im Wesentlichen, dass die Fed die Zinsen bis 2023 nicht anheben wird", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der Nikkei in Japan steht 1,6 Prozent bei 30'144 Punkten höher.

04:55

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,7 Prozent.

04:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,97 Yen und stagnierte bei 6,4530 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9068 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2164 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1029 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4139 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)