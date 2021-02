05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,9 Prozent tiefer bei 29'279 Punkten, der tiefste Wert seit fast drei Wochen. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 2,2 Prozent und liegt bei 1883 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 2,0 Prozent.

Investoren warfen Bonds aus Furcht vor einer anziehenden Inflation aus ihren Depots. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen japanischen Anleihe stieg im Verlauf auf den höchsten Stand seit Anfang 2016.

-U.S. futures

-South Korea stocks fall 3%

-Japan, Australia, Hong Kong and China stocks

-Yield on 10-year Treasuries slips five basis points to 1.47%

-Oil declines to $63 https://t.co/61vC8XbI2khttps://t.co/R3i9E84z2P — Bloomberg (@business) February 26, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 105,91 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,4686 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9045 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2174 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1014 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4009 Dollar.

00:00

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,75 Prozent auf 31'402,01 Punkte, nachdem er am Mittwoch noch erstmals über 32'000 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 knickte um 2,45 Prozent auf 3829,34 Punkte ein und der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 3,56 Prozent auf 12'828,31 Punkte ab. Es war der grösste prozentuale Tagesverlust seit Oktober letzten Jahres.

Investoren seien mehr und mehr überzeugt, dass die Inflation zunehme und die Notenbank zu einer Straffung ihrer Geldpolitik veranlasse, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda Europe. Die deutlich gestiegenen Renditen am Anleihemarkt spiegeln diese Sorge bereits wieder. Technologiewerte leiden derweil besonders unter anziehenden Zinsen, da sich dadurch ihre Finanzierungskosten erhöhen. Zudem waren Tech-Aktien in den vergangenen Monaten überdurchschnittlich stark gestiegen, nun machten Anleger in verstärktem Masse Kasse.

Autor des «Doom, Boom, Gloom»-Reports - Marc Faber: «Der Markt für Wachstumsaktien könnte fallen» https://t.co/rj9ZvbDYzA pic.twitter.com/0hclwEqmLh — cash (@cashch) February 25, 2021

Unter den grössten Verlierern im Sektor rutschten die Anteilscheine von Nvidia um mehr als acht Prozent ab. Eine hohe Nachfrage nach Technik für Rechenzentren und Grafikkarten hatte zwar den Umsatz und Gewinn des Chipherstellers im vergangenen Quartal weiter hochspringen lassen. Während der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen aber sagte Finanzchefin Colette Kress, das Wachstum resultiere aktuell aus dem Geschäft mit Computerspielen. Einige Analysten fürchteten daher, dies könnte bedeuten, dass die Rechenzentrum-Sparte etwas langsamer expandiere. Für die Anteilscheine des Herstellers von Elektroautos Tesla ging es um rund acht Prozent nach unten.

Den Impfstoffhersteller Moderna hielten hohe Forschungs- und Entwicklungskosten zum Jahresende 2020 in den roten Zahlen, doch die starke Nachfrage nach dem Corona-Vakzin liess den Umsatz regelrecht explodieren. Die Papiere zogen an der Spitze des Nasdaq 100 um 2,5 Prozent an.

Die Anteilscheine von Twitter waren im Handelsverlauf gar auf ein Rekordhoch geschnellt und lagen am Ende 3,7 Prozent in Plus. Damit sicherten sie sich den zweiten Platz im S&P 500. Der Kurznachrichtendienst will seinen Jahresumsatz bis Ende 2023 verdoppeln.

Unter den schwächsten Werten im S&P 500 knickten die Anteilscheine von Best Buy um mehr als neun Prozent ein. Der Elektronik-Einzelhändler hatte mit seiner Geschäftsprognose für dieses Jahr enttäuscht.

Zudem findet die Aufregung um den Videospielhändler Gamestop kein Ende. Nachdem die Aktien am Mittwoch vorübergehend vom Handel ausgesetzt waren und mit einem Plus von 104 Prozent geschlossen hatten, ging es nun um weitere 19 Prozent hoch. Der Vizechef von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway , Charlie Munger, sieht die Kurskapriolen mit grosser Sorge. Sie seien Anzeichen einer "irritierenden Blase", die irgendwann ein böses Ende nehmen müsse.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)