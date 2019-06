06:40

Die Sorge vor einer Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Donnerstag auch die Börse in Hongkong belastet. Schon an der Wall Street hatten sich die Investoren am Mittwoch angesichts des Konflikts zurückgehalten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 0,6 Prozent auf 21'005 Punkte zurück.

Unter den Einzelwerten gaben Tokyo Electron und Advantest mehr als vier Prozent nach. An der Wall Street hatten zuvor Micron Technology und Applied Materials mehr als fünf Prozent verloren. Chip-Werte gelten als besonders anfällig für die Auswirkungen eines ausgewachsenen Handelsstreits zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China.

Hu Xijin - Das ist Trumps Twitter-Gegenspieler in China https://t.co/6tgtyuJHnq — cash (@cashch) 12. Juni 2019

+++

06:35

Der Kurs Franken-Euro steht bei 1.1237. Seit Anfang Monat hat sich der Euro damit wieder etwas aufgewertet. Anfang Juni war das Tauschverhältnis der beiden Währungen bei 1.1119 auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen.

(cash/AWP/Reuters)