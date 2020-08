15:55

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,1 Prozent schwächer bei 27'193 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten unverändert bei 3323 beziehungsweise 10'995 Punkten. "Derzeit legen die Leute eine kleine Pause ein, weil wir etwas Unsicherheit wegen des Virus haben, und auch beim Hilfspaket scheint wenig voranzugehen", sagte Faron Daugs, Chef bei Harrison Wallace Financial.

Die Spitzenvertreter der Demokraten und Vertreter des US-Präsidialamts wollen am Donnerstag einen weiteren Versuch starten, sich doch noch auf ein Hilfspaket zu einigen. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung der Millionen von Menschen, die in der Coronakrise ihren Arbeitsplatz verloren haben. Allein in der abgelaufenen Woche meldeten sich erstmals 1,2 Millionen Menschen arbeitslos, etwas weniger als erwartet.

Zu den grössten Verlierern im Nasdaq gehörten die Papiere von Western Digital mit einem Minus von 12,6 Prozent. Der Computerzulieferer setzte im abgelaufenen Quartal weniger um als erwartet und rechnet auch für das laufende Vierteljahr nicht mit Besserung. Auch die Titel des Kreuzfahrtanbieters Norwegian Cruise und des Hotelkonzerns Hilton gehörten ebenfalls zu den Verlierern. Beide Unternehmen leiden massiv unter der Pandemie, die den Tourismus einbrechen lässt.

+++

15:35

Heute öffnet der Dow Jones Industrial fast unverändert bei 27'204 Punkten. Die Techbörse Nasdaq (20'994 Punkte) und S&P 500 (-0,1 Prozent bei 3325 Punkten) folgen dem Dow Jones.

+++

14:40

Der Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG gut ein Stunde vor der Startglocke 0,1 Prozent niedriger indiziert bei 27'170 Punkten. Wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt gaben den Kursen vorbörslich dagegen etwas Unterstützung.

Die US-Regierung will auf breiter Front "nicht vertrauenswürdige" Apps aus China von Smartphones der Amerikaner fernhalten. "Apps aus der Volksrepublik China bedrohen unsere Privatsphäre, verbreiten Computerviren und streuen Propaganda und Falschinformationen", erklärte US-Aussenminister Mike Pompeo in der Nacht zum Donnerstag. Sie sollten aus den App Stores in den USA entfernt werden.

"With parent companies based in China, apps like Tiktok, WeChat and others are significant threats to the personal data of American citizens."

US Secretary of State Mike Pompeo has said he will work to ban "untrusted" Chinese apps from US app stores https://t.co/pzuqFLpHlZ

— Telegraph Technology Intelligence (@TelegraphTech) August 6, 2020