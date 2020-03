18:45

Der Dow Jones Index in den USA kommt nicht aus dem Loch. Er notiert über 9 Prozent im Minus. Hier die Aktienlage im Detail:

+++

17:45

Der Schweizer Aktienindex schliesst nach heftigen Kursverlusten bis zum Mittag mit einem vergleichsweise moderaten Minus. Der SMI notiert zu Handelsschluss 1,68 Prozent im Minus bei 8227 Punkten. Der breitere SPI büsst 2,14 prozent ein und steht bei 10'008 Punkten. Zuvor hatten Anlegern-Befürchtungen, dass die Coronavirus-Pandemie eine weltweite Rezession auslösen könnte, den Index auch in der Schweiz auf den tiefsten Stand seit November 2016 gedrückt.

Dass das Börsenbarometer die Verluste eingrenzen konnte, lag vor allem an den Gesundheitswerten. Roche kletterten über drei Prozent. Vergangenen Woche hatte der Pharmakonzern die Zulassung für einen neuen, vollautomatisierten Coronavirus-Test erhalten. Auch der Telekomkonzern Swisscom legten zu. Bei Swisscom führten die zahlreichen Anrufe teilweise zu einer Überlastung des Mobilfunk- und Festnetzes.

Die grössten Verluste entfielen auf die Versicherer. Swiss Life brachen zwölf Prozent ein, Swiss Re elf Prozent. Die Branche, die einen grossen Teil ihrer Anlagen in Staatsanleihen investiert, dürfte Experten zufolge unter den Zinssenkungen der Notenbanken leiden. Bei den kleineren Titeln gaben Sonova über acht Prozent nach. Der Hörgerätehersteller suspendiert sein Aktienrückkaufprogramm wegen der Unsicherheiten über die finanziellen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs.

+++

+++

16:27

Der SMI bewegt sich derzeit in Richtung Gewinnzone. Verzeichnete er am Mittag noch Verluste von bis zu 7 Prozent notiert er derzeit bei einem Minus von nur noch 0,15 Prozent bei 8357 Punkten.

+++

16:15

Das Fiasko an den US-Aktienmärkten wegen der Coronavirus-Krise hat sich in der neuen Woche fortgesetzt. Nachdem der Handel am Montag zunächst für rund 15 Minuten ausgesetzt worden war, sackte der Dow Jones Industrial nach Wiederaufnahme um mehr als 12 Prozent ab. In der Folgezeit erholte sich der Leitindex etwas und notierte zuletzt noch 8,10 Prozent tiefer bei 21'306,66 Zählern. Am Freitag war der Dow noch um 9,4 Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht.

Die Entscheidung der Fed schickte die Aktien von US-Banken am Montag wieder auf eine steile Talfahrt. Die Papiere der im Dow notierten Branchenvertreter JPMorgan und Goldman Sachs etwa sackten um bis zu 13 Prozent ab. Für Banken macht ein niedriges Zinsumfeld das Alltagsgeschäft zum Beispiel mit Krediten weniger attraktiv.

That is the 20 yrs #Silver chart, right now it's trading around $13. I don't know about you, but I want to long this hard.

Then wait for people to realize that most of the "silver" is just there in form of certificates (*cough* @jpmorgan *cough*). pic.twitter.com/u6f5UEE6mV

— Cryptonator1337 (@cryptonator1337) March 16, 2020