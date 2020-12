12:40

Die US-Börsen werden voraussichtlich im Minus eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,8 Prozent im Minus.

Dow Jones: -0,4 Prozent

S&P 500: -0,5 Prozent

Nasdaq: -0,4 Prozent

11:30

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,40 Prozent auf 10'332 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, fällt um 0,3 Prozent auf 1627 Punkte und der umfassende SPI um 0,5 Prozent auf 12'838 Punkte.

Die mit Abstand grössten Verluste erleiden die ohnehin volatilen AMS-Aktien. Allerdings sind Abgaben von annähernd 15 Prozent auch bei dem Sensorenhersteller dann doch eher ungewöhnlich. Im Handel verweist ein Börsianer auf einen Bericht des Branchendienstes Digitimes, wonach derzeit ein Trend bei den Smartphone-Herstellern zu beobachten sei, der tendenziell negativ für AMS sei. Konkret geht es iToF-Lidar-Sensoren (in Rückkameras), die speziell von Android-Anbietern verstärkt durch die von Apple verwendete Direct-Time-of-Flight-Technologie (dToF) ersetzen würden. "AMS verkauft derzeit allerdings iToF-Produkte in die High-End-Smartphones von Samsung, ist aber noch nicht an dToF-Lösungen beteiligt", so der Börsianer.

Dass der Gesamtmarkt seine Verluste aktuell ausweitet, dürfte aber in erster Linie den drei Schwergewichten Roche, Novartis und Nestlé geschuldet sein, die alle mit Abgaben zwischen 0,4 und 1,1 Prozent zu den grössten Verlierern zählen. Auch europaweit geben Vertreter aus der Gesundheitsbranche überdurchschnittlich nach. Der entsprechende Branchenindex gehört mit -0,5 Prozent zu den schwächsten Branchenindizes. Die jüngsten Pipeline-Updates von Roche verpuffen damit.

Investoren trennen sich aktuell aber auch von Zyklikern wie Temenos (-1,1 Prozent), Adecco (-0,8 Prozent), Logitech (-0,7 Prozent) oder LafargeHolcim (-0,6 Prozent). Im Fall von Temenos oder auch Logitech versilbern die Anleger damit einen Teil ihrer Gewinne. Beide Aktien haben in den letzten vier Wochen mit die grössten Gewinne eingefahren, wobei Logitech mit einem Kursplus von 71 Prozent auch seit Jahresbeginn der Champion unter den Schweizer Aktien ist.

Finanzwerte haben ebenfalls einen schweren Stand. Neben den beiden Grossbanken UBS (-0,6 Prozent) und CS (-0,4 Prozent) sind auch die Versicherer Swiss Life (-0,7 Prozent), Swiss Re und Zurich (beide -0,2 Prozent) auf der Verliererliste vertreten.

Dem stehen Kursgewinne von Lonza (+2,0 Prozent) und den beiden Chemietiteln Givaudan (+1,3 Prozent) und Sika (+1,2 Prozent) gegenüber. Bei Sika haben die Analysten der UBS das Rating und Kursziel erhöht. Bei Givaudan meldeten sich die Experten von Goldman Sachs wohlwollend.

Es folgen noch einige Zykliker wie SGS, Kühne+Nagel oder auch Swatch mit Kursgewinnen zwischen 0,3 und 0,9 Prozent.

Im breiten Markt können sich die Titel der Versandapotheke Zur Rose mit +1,5 Prozent behaupten. Die Citigroup startet die Abdeckung der Titel mit einer Kaufempfehlung. Schaffner (+0,5 Prozent) sind nach Zahlen freundlich.

Das Gegenstück dazu bilden Titel wie IGEA Pharma, Adval Tech und Nebag, die mit Kursverlusten von jeweils mehr als 2 Prozent zu den Schlusslichtern zählen.

11:00

Die europäischen Börsen stehen am Dienstag kurz vor dem Mittag durchs Band im Minus. Den Markt belastet neben den beständig hohen Corona-Infektionszahlen auch die Ungewissheit über den Ausgang im Brexit-Drama. Den grössten Abschlag verzeichnet der französische Leitindex CAC 40 (-0,5 Prozent). Doch auch der Schweizer Leitindex SMI verliert 0,4 Prozent.

Die Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

10:30

Der Schweizer Leitindex rutschte kurz nach 10:00 in den Minusbereich und verliert aktuell 0,3 Prozent auf 10'347 Punkte. Insbesondere die beiden Pharmakonzerne Roche (-1,1 Prozent) und Novartis (-0,7 Prozent) müssen Federn lassen.

09:45

Der SMI (+0,2 Prozent) kann im Verlauf des frühen Handels seine Gewinne ausweiten. Zu den grossen Gewinnern zählt aktuell der Pharmazulieferer Lonza mit plus 1,8 Prozent. Unter Druck ist hingegen der Genussschein von Roche mit minus 0,4 Prozent.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:05

Der SMI tritt mit plus 0,04 Prozent auf der Stelle bei 10'380 Punkten.

Investoren stünden derzeit vor der Herausforderung, die Hoffnungen auf Corona-Impfungen und ein weiteres US-Konjunkturpaket gegen die teilweise erneut klar ansteigenden Infektionszahlen auszubalancieren, heisst es im Handel. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist einmal mehr der Brexit. Derzeit steuern Grossbritannien und die Europäische Union auf einen Ausstieg aus der Staatengemeinschaft ohne Vertrag zu.

Die Roche-Bons verlieren 0,2 Prozent. Dies, obwohl der Pharmakonzern am Morgen weitere Daten aus seiner Blutkrebs-Pipeline am Hämatologie-Fachkongress ASH vorgestellt hat.

Clariant (-0,2 Prozent) wiederum können nicht von einem Analystenkommentar von Goldman Sachs profitieren. Nach Ansicht der Experten könnte sich die Profitabilität schneller als gedacht erholen und auch weitere Portfolio-Änderungen böten Potenzial.

Deutlicher schlagen die Kurse in den hinteren Reihen aus. Dort sorgen Analystenkommentare für ein verstärktes Interesse. Bei den Papieren der Versandapotheke Zur Rose (+1,1 Prozent) machen Händler eine Studie der Citigroup aus, in der die Experten die Aktien neu zum Kauf empfehlen.

08:20

08:10

Der Swiss Market Index steht bei Julius Bär vorbörslich 0,01 Prozent tiefer. 19 von 20 SMI-Aktien stehen im Minus, darunter am deutlichsten die beiden Titel der Grossbanken Credit Suisse (-,13 Prozent) und UBS (-0,15 Prozent). Im Plus stehen einzig die Genussscheine von Roche (+0,42 Prozent). Der Pharmakonzern präsentierte an einem Kongress weitere Daten aus seiner Blutkrebs-Pipeline.

Der breite Markt steht ebenfalls vorbörslich mit 0,02 minim im Minus. Zu den Gewinnern gehört die Online-Apotheke Zur Rose. Dessen deutsche Tochter lanciert ein neues Gesundheitsportal.

07:35

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen nur wenig bewegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2119 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Bei einem Stand von 1,0796 Franken bleibt der Euro weiter in Sichtweite zur 1,08er Marke. Auch der US-Dollar bewegt sich mit 0,8910 Franken in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und könnten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zu den Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten, die vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelt werden, und eine weitere Schätzung zur Wirtschaftsleistung der Eurozone im dritten Quartal.

Politisches Patt - Keine Einigung bei Brexit-Gesprächen - Johnson kommt nach Brüssel https://t.co/9hetimvh36 pic.twitter.com/G6LBEjmMzg — cash (@cashch) December 8, 2020

Weiter unter Druck steht am Morgen das britische Pfund. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt zwischen Grossbritannien und der EU. Nachdem zwei Telefonate zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen keinen Durchbruch gebracht haben, ruhen die Hoffnungen auf einem Treffen in den nächsten Tagen. Wann genau das Gespräch stattfinden soll, war zunächst unklar.

07:20

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er 0,2 Prozent schwächer bei 13.271 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Gesprächsstoff sorgen dürfte ein weiteres Mal die Corona-Pandemie: Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen schlägt Bundeskanzlerin Angela Merkel Alarm, nach Informationen aus Länderkreisen sind Geschäftsschliessungen zwischen den Jahren im Gespräch. Dazu komme der starke Euro, der die Erholung an der Frankfurter Börse bremse, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. Er "ist genau das Zuviel an Salz in der Suppe, das den Anlegern die Lust auf deutsche Aktien vertreibt". Die Gemeinschaftswährung notiert derzeit auf ihrem höchsten Niveau seit April 2018.

Aufschluss, wie stark die Pandemie und die jüngsten Schutzmassnahmen die Wirtschaft belasten, erhoffen sich Börsianer vom ZEW-Index, der am Vormittag vorgelegt wird. Experten gehen davon aus, dass die derzeitige Lage düsterer eingeschätzt wird als im November, die Erwartungen dürften sich dagegen etwas aufhellen.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 26'475 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1757 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Asian stocks under pressure as pandemic concerns outweigh stimulus hopes https://t.co/Iz9tAAt8Up pic.twitter.com/VMHNTbBDcV — Reuters (@Reuters) December 8, 2020

Auch weitere fiskalische Impulse und gute Wirtschaftsdaten aus Japan konnte die Stimmung der Börsianer nicht aufhellen. "Es geht darum, herauszufinden, was der nächste Katalysator für diese Märkte ist", sagte Tom Piotrowski, Analyst bei CommSec. Einige Investoren beobachten, ob die politischen Entscheidungsträger in den USA ihre Bemühungen um zusätzliche fiskalische Impulse wiederbeleben können.

06:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 104,04 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5365 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8911 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2109 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0792 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3351 Dollar.

00:00

Am New Yorker Aktienmarkt sind am Montag die Standard- und die Technologiewerte in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Die Tech-Indizes glänzten wieder mit Rekorden. Am Ende des Tages gewann der Nasdaq 100 0,5 Prozent auf 12'596,47 Punkte.

Market sentiment is at dot-com-bubble euphoria levels due to vaccine optimism, investor Peter Boockvar warns https://t.co/dOWZM9YlfK (via @StephLandsman) — Trading Nation (@TradingNation) December 8, 2020

Der Leitindex Dow Jones Industrial setzte mit dem Handelsstart ebenfalls noch etwas auf seine am Freitag mit dem Schlusskurs erreichte Bestmarke drauf, drehte aber danach sofort ins Minus und rutschte auch kurz wieder unter die runde Marke von 30 000 Punkten. Er schloss mit minus 0,5 Prozent auf 30'069,79 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,2 Prozent auf 3691,96 Punkte nach.

Die Angst vor weiteren Lockdown-Massnahmen wegen steigender Corona-Infektionen hielt die Anleger teils zurück. Umso mehr warten sie auf eine möglichst baldige Einigung der Parteien auf ein neues Konjunkturpaket. Vor allem das verlängerte Thanksgiving-Wochenende Ende November liess die Corona-Infektionen in den USA offensichtlich nochmals deutlich ansteigen.

Die Aktien des Chipherstellers Intel verloren am Dow-Ende 3,43 Prozent. Am Markt wurde als Belastung auf eine Meldung verwiesen, wonach Apple offenbar schon früh im Jahr 2021 mit der Einführung neuer Mac-Prozessoren plant. Apple gewannen am Montag 1,23 Prozent.

Als bester Wert im Leitbarometer verteuerten sich noch vor Apple die Titel des Flugzeugherstellers Boeing um 2,35 Prozent, nachdem die Schweizer Grossbank UBS für die Papiere eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Mit in der Spitze etwas über 244 Dollar kosteten Boeing wieder so viel wie Anfang März.

Bei den Aktien des Börsenstars Tesla konnten sich die Anleger erneut nicht zurückhalten. Mit in der Spitze fast 649 Dollar kosteten die Anteile des Elektroautobauers so viel wie noch nie, ehe sie mit plus 7,13 Prozent und 641,76 Dollar aus dem Handel gingen.

Eastman Kodak schnellten um fast 60 Prozent hoch nach einem Pressebericht, wonach dem Unternehmen mit Blick auf einen Staatskredit zur Produktion von Arzneimittelbestandteilen offenbar kein Fehlverhalten nachgewiesen werden kann. Ein geplanter 765 Millionen US-Dollar schwerer Kredit war im August von der US-Regierung auf Eis gelegt worden, weil es Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal gab. Die Aktien waren daraufhin steil auf Talfahrt gegangen, nachdem sie zuvor mit der Aussicht auf den Kredit und damit der Hoffnung auf eine neue Ertragsperle des Fotoausrüsters ebenso fulminant nach oben geschossen waren.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es auch zum Wochenauftakt wieder von den Corona-Impfstoffherstellern. Dabei kletterten die in New York notierten Anteilsscheine des Tübinger Unternehmens Curevac auf ein Rekordhoch und gewannen zum Schluss 7,71 Prozent. Curevac will eine Zulassung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten in der EU und in Lateinamerika beantragen. Pfizer stellte einen Antrag auf eine Impfstoff-Notzulassung in Indien. Die Titel gewannen 2,26 Prozent und jene des Partners Biontech aus Mainz 4,75 Prozent. Moderna verbuchten Aufschläge von 4,59 Prozent, nachdem Kanada die Bestellung für den vom Unternehmen entwickelten Impfstoff verdoppelte.

