Die US-Börsen werden voraussichtlich mehrheitlich im Minus eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,37 Prozent im Minus.

Dow Jones: -0,01 Prozent

S&P 500: -0,35 Prozent

Nasdaq: -1,01 Prozent

Cartoon of the Day: Living In A Bubblehttps://t.co/zBRPHOBBo0 pic.twitter.com/QqlaAimmY4 — Hedgeye (@Hedgeye) February 25, 2021

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am späten Donnerstagvormittag seitwärts im Minus. Nach einer noch freundlichen Eröffnung ist der SMI rasch in den negativen Bereich zurückgefallen, was allerdings vor allem auf die schwache Performance der hiesigen defensiven Schwergewichte zurückzuführen ist. Eine Mehrheit der Aktien wird denn auch höher gehandelt, was auf die noch vorhandene Risikobereitschaft der Investoren schliessen lässt.

GameStop und Bitcoin - Warren Buffetts Vize Charlie Munger: «Es wird böse enden - ich weiss nur nicht, wann» https://t.co/04HvOVwCLr pic.twitter.com/B6CTpfsNU5 — cash (@cashch) February 25, 2021

Im Fokus stehen am Berichtstag Adecco (+0,8 Prozent) im Anschluss an die Jahreszahlen. Der Zahlenkranz für das vierte Quartal kommt in Analystenkreisen gut an. Der organische Umsatzrückgang sei trotz einem schwierigen Schlüsselmarkt Frankreich deutlich geringer als befürchtet ausgefallen, so Experten. Sie zeigen sich insbesondere auch vom positiven Wachstum in Nordamerika sowie auf der iberischen Halbinsel überrascht.

An der Tabellenspitze stehen indes einige Finanzwerte wie Swiss Life (+1,3 Prozent), Julius Bär (+1,2 Prozent), CS (+1,1 Prozent) oder Swiss Re (+1,0 Prozent) sowie Alcon (+1,3 Prozent). Letztere holen damit die Verluste des Vortages in Reaktion auf durchzogene Jahreszahlen wieder auf.

Kudelski (-4,0 Prozent) kommen nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2020 unter die Räder. Umsatz und EBITDA sind zwar besser ausgefallen als erwartet. Aber unter dem Strich war der Nettoverlust grösser als prognostiziert. Und Zur Rose (-2,6 Prozent) stehen nach einer Verkaufsempfehlung der UBS unter Druck.

Mehr zur Mittagsbörse findet sich hier.

Die deutlichen Kursgewinne am US-Aktienmarkt haben am Donnerstag auch den europäischen Börsen weiter Auftrieb gegeben. Zwar verlor der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 zuletzt etwas an Schwung, hielt sich aber im Plus mit 0,13 Prozent auf 3710,71 Punkten.

Die jüngsten Sorgen wegen des Renditeanstiegs am Anleihenmarkt machten inzwischen dem Glauben an eine weiter ultraexpansive Geldpolitik der Notenbanken wieder Platz. Feste Öl- und Minenwerte spiegelten zudem die Hoffnung auf eine Wirtschaftsaufhellung im Zuge der Impferfolge und Lockdown-Lockerungen wider. Der französische Cac 40 stieg um 0,39 Prozent auf 5820,84 Punkte. Ähnlich gut zeigte sich der britische FTSE 100 mit plus 0,41 Prozent auf 6686,24 Zähler.

Schlusslicht im EuroStoxx waren mit einem Minus von viereinhalb Prozent AB Inbev nach Zahlenvorlage. Damit zogen sie auch den europäischen Sektor für Nahrungs- und Getränkehersteller mit nach unten, der knapp ein Prozent verlor. Analysten bemängelten den vorsichtigen Margenausblick des Brauereikonzerns für 2021.

Die Aktie der Versandapotheke Zur Rose fällt um 3,7 Prozent auf 401,50 Franken. Die UBS hat das Rating für Zur Rose auf "Sell" von "Neutral" gesenkt und reduziert das Kursziel auf 266 von 275 Franken. Er habe seine Erwartungen

für den deutschen Markt für Versandapotheken überarbeitet, so Analyst Sebastian Vogel.

Er gehe davon aus, das Versandapotheken auf dem Markt einen Anteil von

etwa 5,5 Prozent bis 2025 erreichen werden. Zur Rose selbst dürfte davon einen

Anteil von 60 Prozent erreichen. Der Kursgewinn von 265 Prozent innerhalb der

letzten 12 Monate impliziere allerdings, dass der Markt derzeit davon ausgehe,

dass Versandapotheken einen deutlich höheren Marktanteil auf dem deutschen Markt gewinnen werden. Diese Annahmen lägen deutlich über seinen Schätzungen.

Der SMI bewegt sich um 0,2 Prozent bei 10'702 Punkten mittlerweile tiefer. Die am Vortag eingeleitete Gegenbewegung im Anschluss an zuvor sechs Börsentage mit sinkenden Kursen kommt damit bereits wieder ins Stocken. Die Stimmung ist aber nicht grundsätzlich negativ, denn es sind vor allem die defensiven Schwergewichte, welche den Gesamtmarkt bremsen.

Dass der SMI nicht im Plus steht, geht vor allem auf die Verluste von Novartis und insbesondere Roche und Nestlé zurück, alles Aktien, die in einem risikofreundlichen Umfeld eher gemieden werden.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich fester: Der Kurs steigt leicht auf 10'731 Punkte, nachdem der Markt eröffnet hat. Damit scheint sich die am Vortag eingeleitete Gegenbewegung nach zuvor sechs schwachen Börsentagen zumindest in der Eröffnungsphase fortzusetzen. Die Vorgaben aus den USA sind ebenso positiv wie die Indexstände in Asien vom frühen Donnerstagmorgen.

Die Hoffnungen auf eine weiterhin expansive Geldpolitik der amerikanischen Notenbank, welche durch eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Dienstag gestärkt worden sind, wirken immer noch nach, wie es in Marktkreisen hiess.

Der wieder etwas gestiegene Risikoappetit der Investoren, welcher sich nicht nur in einer Abschwächung des Franken äussert, wurde zuletzt auch von positiven Konjunkturdaten etwa zu den Hausverkäufen in den USA oder insbesondere auch zum Wirtschaftswachstum in Deutschland genährt. Die zuletzt aufgekommenen Sorgen wegen der steigenden Zinsen würden offenbar für den Moment etwas beiseite geschoben, heisst es dazu in einem Kommentar von CMC Markets.

Im Fokus stehen am Berichtstag Adecco, welche nach Zahlen um 0,7 Prozent steigen. Der Personaldienstleister hat mit dem Ergebnis im Jahr 2020 die Erwartungen mehr als erfüllt. Dank einer weiteren Stabilisierung im Schlussquartal fiel der Umsatzrückgang im Corona-Jahr geringer aus als befürchtet.

Im breiten Markt gehen Swiss Prime Site (-0,8 Prozent) trotz soliden Zahlen zurück. Auffallend zeigen sich darüber hinaus Arbonia (+3,2 Prozent) im Vorfeld der für kommende Woche angesagten Jahresergebnisse.

Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Zur Rose: UBS senkt von 275 auf 266 Franken - 'Neutral' zu 'Sell'

Basilea: Research Partner senkt von 62 auf 60 Franken - 'Halten' zu 'Kaufen'

Julius Bär berechnet den SMI um bei 10'765 Punkten um 0,4 Prozent höher. Sämtliche 20 Titel stehen im Plus, nachdem die Märkte generell positiv über Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell gestimmt sind, wonach die USA ihre lockere Geldpolitik fortsetzen wollen.

Adecco im SLI steigen um 2,3 Prozent nach Zahlen. Basilea (+1,5 Prozent) legen nach einer Ratigerhöhung zu. Bei Zur Rose (-2,8 Prozent) macht sich eine Verkaufsempfehlung negativ bemerkbar.

Der SMI bewegt sich nach den Chart des Brokers IG um 0,25 Prozent bei 10'765 Punkten vorbörslich höher.

Der Vorsitzende der Fed Jerome Powell bekräftigte, dass die Zinssätze für lange Zeit niedrig bleiben würden. Er vertreibt damit die Befürchtungen des Marktes, dass eine höhere Inflation die Zentralbank dazu veranlassen könnte, den Geldhahn zuzudrehen. "Powell sagte, dass es drei Jahre dauern wird, bis sie ihr Inflationsziel erreicht haben und bekräftigte im Wesentlichen, dass die Fed die Zinsen bis 2023 nicht anheben wird", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der Nikkei in Japan steht 1,6 Prozent bei 30'144 Punkten höher.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,7 Prozent.

Explainer: What to expect from China's annual meeting of parliament https://t.co/VFyEShd2wp pic.twitter.com/WtjVVX30Xv — Reuters (@Reuters) February 25, 2021

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,97 Yen und stagnierte bei 6,4530 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9068 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2164 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1029 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,4139 Dollar.

