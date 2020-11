Der Bund informiert ab 14 Uhr über die Pandemielage. An der Medienkonferenz werden folgende Expertinnen und Experten teilnehmen:

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle des Bundesamts für Gesundheit (BAG)

Ronald Indergand, Leiter Ressort Konjunktur des Staatssekretariats für Wirtschaft;

Mike Schüpbach, stellvertretender Sektionsleiter Rechtsbereich 2 des Bundesamt sfür Gesundheit;

Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Martin Walker, Vizedirektor der Eidgenössischen Finanzverwaltung

Den Livestream zur Medienkonferenz können Sie ab 14:00 hier mitverfolgen:

13:25

Nach einem Rekord an Neuinfektionen hat Portugal den am Dienstag auslaufenden Corona-Notstand um zwei Wochen bis zum 7. Dezember verlängert. Das Parlament billigte am Freitag in Lissabon einen entsprechenden Antrag von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa. Im Rahmen des Notstandsdekrets herrschen seit dem 9. November in weiten Teilen des Landes unter anderem strenge Ausgehbeschränkungen und Sperrstunden, darunter auch in der Hauptstadt Lissabon und in der nördlichen Metropole Porto.

12:50

Die Immunität nach einer Corona-Infektion hält einer britischen Studie zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit für mindestens sechs Monate an. "Das sind wirklich gute Nachrichten, denn wir können zuversichtlich sein, dass die meisten Menschen, die Covid-19 bekommen, zumindest kurzfristig nicht wieder daran erkranken werden", sagt Studienleiter David Eyre von der Universität Oxford. Für die meisten Menschen bestehe mindestens sechs Monate lang Schutz vor einer Neuinfektion. Bei keinem Studienteilnehmer, der positiv auf Antikörper getestet worden sei, seien neue symptomatische Infektionen festgestellt worden. Vereinzelte Fälle einer Reinfektion hatten Sorgen ausgelöst, dass die Immunität möglicherweise nur von kurzer Dauer sein könnte. Bei der Studie wurden Beschäftigte des britischen Gesundheitswesens von April bis November untersucht.

12:25

Roche arbeitet hart daran, das Angebot seiner Covid-19-Antikörperbehandlungen rasch zu steigern, und wird laut CEO Severin Schwan im ersten Quartal des nächsten Jahres die ersten Auslieferungen vornehmen können.

Pharmabranche - Roche erwartet Lieferung von Covid-19-Antikörpern im ersten Quartal https://t.co/k5aB0biCDo pic.twitter.com/DowO4MQHGe — cash (@cashch) November 20, 2020

11:50

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 4946 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss einer Mitteilung vom Freitag 111 neue Todesfälle und 252 Spitaleintritte.

Seit Beginn der Pandemie gab es insgesamt 290'601 laborbestätigte Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus, wie das BAG am Freitag mitteilte. Insgesamt 11'481 Personen mussten wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 stieg gemäss BAG auf 3575, 1046 davon allein in den letzten 14 Tagen.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 2'513'729 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Gegenüber Donnerstag wurden dem BAG 25'786 neue Tests gemeldet. Bei 24,1 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen zwei Wochen gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung waren am Freitag nach Angaben des BAG 28'703 Personen in Isolation und 30'451 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich waren 985 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

Switzerland #covid19 update:

4946 new cases, 111 deaths. 19.2% test positivity. Last week same day: 6739 cases, 103 deaths.

Continuing on a little over 25% week-on-week drop trajectory. Regional variations still. Central Switzerland, with weaker restrictions not seeing drops. — Wille (@wfaler) November 20, 2020

11:45

Aus Sicht der deutschen Regierung sind die mit dem Teil-Shutdown im November verbundenen Ziele bislang nicht erreicht. "Wir haben derzeit eine stabile Lage", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Corona-Infektionszahlen seien aber noch immer viel zu hoch, ergänzt er mit Blick auf den am Freitag gemeldeten Höchststand. Die Stabilisierung könne nur der erste Schritt sein. Die Vorarbeiten für die Beratung von Kanzlerin Angela Merkel mit den Bundesländern am kommenden Mittwoch liefen auf Hochtouren. Ziel bleibe es, die sogenannte 7-Tages-Inzidenz - die Zahl der Infektionen pro 100'000 Einwohnern in einer Woche - auf 50 zu drücken. Davon sei Deutschland derzeit ein ganzes Stück entfernt. Es sollten nächste Woche zudem Regelungen für Weihnachten und Silvester gefunden werden.

11:10

Belgien atmet auf, das Land hat die Corona-Kehrtwende geschafft. Im Oktober noch waren die Infektionszahlen so sehr explodiert, dass man Belgien in den Top 3 der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder in Europa wiederfand. Über 20'000 Neuinfektionen wurden in der letzten Oktoberwoche an manchen Tagen registriert, etwa so viele wie derzeit in Deutschland. Dabei hat Belgien nur 11,5 Millionen Einwohner, Deutschland dagegen 83 Millionen.

10:55

Auch im Ferienmonat September musste der Tourismussektor in Griechenland wegen der Virus-Pandemie und Reisebeschränkungen ernorme Einbussen wegstecken. Die Einnahmen der Branche schrumpften um rund 71 Prozent auf 825 Millionen Euro, wie die griechische Notenbank mitteilt. Dies führt zu einem Defizit von 499 Millionen Euro in der Leistungsbilanz, nach einem Überschuss von 914 Millionen Euro vor Jahresfrist.

10:30

Russland verzeichnet mit 24'318 Neuinfektionen erneut einen Höchstwert. Allein für die besonders schwer betroffene Hauptstadt Moskau melden die Behörden 6902 bestätigte Ansteckungen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle auf rund 2,04 Millionen. 461 weitere Menschen starben demnach an oder mit dem Virus. Insgesamt sind es nun 35'311. Einige Krankenhäuser berichten inzwischen über einen Mangel an Medikamenten zur Behandlung von Covid-19. Die grosse Nachfrage, Panikkäufe und Probleme mit dem Kennzeichnungssystem erschwerten ein Auffüllen der Bestände, verlautete vonseiten der Ärzte, Behörden, Lieferanten. Russland weist weltweit die fünftmeisten Infektionen auf.

Some Russian hospitals face shortages of COVID-19 drugs https://t.co/VxUZgzmnDV pic.twitter.com/NnwSraMOOa — Reuters (@Reuters) November 20, 2020

10:10

Der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci hat Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Corona-Impfstoffe zulasten der Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt worden sein soll. "Die Geschwindigkeit des Prozesses hat die Sicherheit in keiner Weise kompromittiert", sagte Fauci am Donnerstag (Ortszeit) im Weissen Haus.

Dr. Anthony Fauci on Covid-19 vaccines: “Help is on the way, which to me I think should motivate people even more to double down, because pretty soon we’re going to get a heck of a lot of help from a very efficacious vaccine.” https://t.co/jIZ4E6UK9c pic.twitter.com/VZ4syc8jlH — CNN (@CNN) November 20, 2020

10:00

In Grossbritannien sieht Gesundheitsminister Matt Hancock Signale für eine allmähliche Abschwächung des Corona-Infektionsgeschehens und damit die Möglichkeit für eine Weihnachtszeit mit weniger strengen Einschränkungen. "Es gibt ermutigende Anzeichen dafür, dass die Zahl der Fälle abzuflachen beginnt und dass der Lockdown funktioniert, den wir Anfang des Monats verhängt haben", sagt Hancock dem TV-Sender Sky News. Die Regierung arbeite an Regeln für die Weihnachtszeit. "Es wird natürlich kein normales Weihnachten sein. Es wird Regeln geben müssen, aber wir hoffen, dass sie etwas mehr von dem normalen Weihnachten ermöglichen, auf das sich die Menschen freuen."

09:30

In Mexiko ist die Zahl der Todesopfer infolge einer Infektion mit dem Coronavirus auf mehr als 100'000 gestiegen. Mit 576 neuen Todesfällen im Vergleich zum Vortag überschritt das Land als viertes der Welt nach den USA, Brasilien und Indien diese Marke, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Der Staat mit den fünftmeisten Corona-Toten, Grossbritannien, hat etwas mehr als halb so viele registriert.

09:15

Novartis hat sich von der australischen Mesoblast eine exklusive Lizenz für eine potenzielle Behandlungsmöglichkeit von akutem Lungenversagen gesichert. Die Behandlung wird derzeit zum Einsatz bei Covid-19 getestet.

07:35

Die Schweiz erlebt in der zweiten Welle eine deutliche Übersterblichkeit bei älteren Personen. Dies berichtet das Schweizer Fernsehen SRF unter Berufung auf das Bundesamt für Statistik (BFS). So bewegt sich die Todesrate bei jüngeren Menschen zwar im normalen Rahmen, bei Über-65-Jährigen nahm sie jedoch im Vergleich zu den Vorjahren zu. Ab Anfang November überstieg sie den zu erwartbaren Rahmen. Zwischen dem 2. und 8. November starben 1702 Menschen – 566 mehr als normal. Die Übersterblichkeit der ersten und zweiten Welle seien etwa vergleichbar, heisst es vom Bund.

07:10

Wie blick.ch berichtet, gehört der Kanton Freiburg europaweit zu den schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Regionen. Allein in den letzten zwei Wochen wurden 5786 neue Fälle registriert. Anfang November startete der leitende Arzt Nicolas Blondel einen dramatischen Aufruf über Social Media: "Jede Viertelstunde fährt ein Krankenwagen ins Spital." Die Armee schickte Hilfe. Seit kurzem stehen rund 50 Sanitätssoldaten zur Unterstützung im Kantonsspital Freiburg im Einsatz.

Obwohl dem Spital von Corona-Skeptikern Panikmache vorgeworfen wurde, glaubt der medizinische Direktor, Ronald Vonlanthen, dass der Aufruf seines Kollegen gerechtfertigt war. "An jenem Montag hatten wir auf dem Notfall eine Extremsituation", sagt er gegenüber "Watson". Plötzlich sei dieser Ansturm an Covid-Patienten gekommen. "Es war genau jene Situation, vor der wir uns gefürchtet hatten. Die Leute lagen in den Gängen", sagt er. Dies seien Bilder, die man bisher nur aus Katastrophenübungen kannte.

Regelmässiges Lüften kann das Risiko einer Übertragung des Coronavirus in Innenräumen reduzieren. Damit auch Schülerinnen und Schüler wissen, wie man das Schulzimmer richtig lüftet, wird im Film erklärt worauf sie achten können. https://t.co/EnGYzDpQSY — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 19, 2020

06:50

Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence sieht die USA trotz der dramatisch steigenden Corona-Fallzahlen in der Pandemie auf einem guten Weg. "Die Fälle und die Positivrate steigen im ganzen Land. Aber wir nähern uns diesem Moment mit der Zuversicht der Erfahrung und wir wissen, dass das amerikanische Volk weiss, was zu tun ist", sagte Pence am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses. Der amtierende Präsident Donald Trump war nicht dabei.

06:30

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet schon im Dezember oder "sehr schnell nach der Jahreswende" mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. "Und dann wird das Impfen natürlich beginnen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend nach einem EU-Videogipfel. "Man muss ja sagen, dass die Nachrichten der letzten Tage bezüglich der Entwicklung eines Impfstoffes sehr zuversichtlich stimmen."

05:55

Die USA haben innerhalb weniger Tage erneut einen Höchststand bei den Coronavirus-Neuinfektionen verzeichnet. Am Donnerstag meldeten die Behörden binnen 24 Stunden 187'833 neue Fälle, wie aus Daten der Universität Johns Hopkins (JHU) in Baltimore vom Freitagmorgen (MEZ) hervorging.

While scenes from New York City and other major cities dominated the coronavirus narrative earlier this year, the pandemic has now crept into smaller Texas communities, overwhelming hospitals in even the most unexpected places https://t.co/pNSZKuGTXc — CNN (@CNN) November 20, 2020

05:05

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 23'648 auf 879'564, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 260 auf 13'630 zu.

04:30

Der vergleichsweise harte Lockdown im australischen Bundesstaat South Australia ist der Regierung zufolge durch eine Lüge ausgelöst worden. Ein erkrankter Mann habe zu seiner Ansteckung in einem Restaurant angegeben, sich dort nur schnell eine Pizza gekauft zu haben, sagt Ministerpräsident Steven Marshall. Daher hätten die Behörden angenommen, dass es sich um einen äussert ansteckenden Virusstrang handeln müsse. Tatsächlich habe der Mann dort mehrere Schichten lang neben einem kranken Kollegen gearbeitet. "Wir wissen jetzt, dass sie gelogen haben", sagt Marshall, ohne auf ein Motiv einzugehen. Er sei stinksauer. Die Massnahmen sollen nun früher aufgehoben werden als zunächst geplant.

03:00

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht sich gegen den Einsatz von Remdesivir bei Covid-Patienten im Krankenhaus aus. Es fehlten Belege, dass das Mittel von Gilead bei ihnen zu einem besseren Krankheitsverlauf führe. Der Pharmakonzern zeigt sich enttäuscht und verweist auf den Einsatz des Mittels in mehreren Staaten.

WHO advises against Gilead's remdesivir for all hospitalised COVID-19 patients https://t.co/jL7MJTDR5A pic.twitter.com/cMmc9Uma1T — Reuters (@Reuters) November 20, 2020

00:30

Kalifornien führt wegen steigender Corona-Zahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Ab 22 Uhr bis 5 Uhr sollen die Bewohner Zuhause bleiben. Dies gab der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Die Anordnung soll am Samstag in Kraft treten und vorerst einen Monat gelten. Betroffen sind die meisten Bezirke des Westküstenstaates mit stark ansteigenden Corona-Zahlen. In Kalifornien leben knapp 40 Millionen Menschen. Für gut 94 Prozent der Bevölkerung gilt nun diese strikte Auflage. Vergangene Woche hatte der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA die Schwelle von einer Million bekannten Corona-Infektionen überschritten.

20:30

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich geht zurück. Das Gesundheitsministerium meldet 21.150 weitere Fälle binnen eines Tages nach 28'383 am Mittwoch. Im Krankenhaus liegen den Angaben zufolge derzeit 32'345 mit Corona infizierte Patienten, knapp 500 weniger als einen Tag zuvor. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist innerhalb von 24 Stunden um 122 auf 4653 gesunken. Insgesamt wurden in Frankreich bislang fast 2,1 Millionen Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten ist um 429 auf 47'127 gestiegen.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)