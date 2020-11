07:10

Wie blick.ch berichtet, gehört der Kanton Freiburg europaweit zu den schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Regionen. Allein in den letzten zwei Wochen wurden 5786 neue Fälle registriert. Anfang November startete der leitende Arzt Nicolas Blondel einen dramatischen Aufruf über Social Media: "Jede Viertelstunde fährt ein Krankenwagen ins Spital." Die Armee schickte Hilfe. Seit kurzem stehen rund 50 Sanitätssoldaten zur Unterstützung im Kantonsspital Freiburg im Einsatz.

Obwohl dem Spital von Corona-Skeptikern Panikmache vorgeworfen wurde, glaubt der medizinische Direktor, Ronald Vonlanthen, dass der Aufruf seines Kollegen gerechtfertigt war. "An jenem Montag hatten wir auf dem Notfall eine Extremsituation", sagt er gegenüber "Watson". Plötzlich sei dieser Ansturm an Covid-Patienten gekommen. "Es war genau jene Situation, vor der wir uns gefürchtet hatten. Die Leute lagen in den Gängen", sagt er. Dies seien Bilder, die man bisher nur aus Katastrophenübungen kannte.

06:50

Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence sieht die USA trotz der dramatisch steigenden Corona-Fallzahlen in der Pandemie auf einem guten Weg. "Die Fälle und die Positivrate steigen im ganzen Land. Aber wir nähern uns diesem Moment mit der Zuversicht der Erfahrung und wir wissen, dass das amerikanische Volk weiss, was zu tun ist", sagte Pence am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Corona-Arbeitsgruppe des Weissen Hauses. Der amtierende Präsident Donald Trump war nicht dabei.

06:30

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet schon im Dezember oder "sehr schnell nach der Jahreswende" mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. "Und dann wird das Impfen natürlich beginnen", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstagabend nach einem EU-Videogipfel. "Man muss ja sagen, dass die Nachrichten der letzten Tage bezüglich der Entwicklung eines Impfstoffes sehr zuversichtlich stimmen."

05:55

In den USA werden nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters mindestens 187'226 Neuinfektionen verzeichnet, insgesamt damit mehr als 11,7 Millionen. Die Zahl der neuen Todesfälle steigt demnach um 2023 auf 252'493.

While scenes from New York City and other major cities dominated the coronavirus narrative earlier this year, the pandemic has now crept into smaller Texas communities, overwhelming hospitals in even the most unexpected places https://t.co/pNSZKuGTXc — CNN (@CNN) November 20, 2020

05:05

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 23'648 auf 879'564, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um 260 auf 13'630 zu.

04:30

Der vergleichsweise harte Lockdown im australischen Bundesstaat South Australia ist der Regierung zufolge durch eine Lüge ausgelöst worden. Ein erkrankter Mann habe zu seiner Ansteckung in einem Restaurant angegeben, sich dort nur schnell eine Pizza gekauft zu haben, sagt Ministerpräsident Steven Marshall. Daher hätten die Behörden angenommen, dass es sich um einen äussert ansteckenden Virusstrang handeln müsse. Tatsächlich habe der Mann dort mehrere Schichten lang neben einem kranken Kollegen gearbeitet. "Wir wissen jetzt, dass sie gelogen haben", sagt Marshall, ohne auf ein Motiv einzugehen. Er sei stinksauer. Die Massnahmen sollen nun früher aufgehoben werden als zunächst geplant.

03:00

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht sich gegen den Einsatz von Remdesivir bei Covid-Patienten im Krankenhaus aus. Es fehlten Belege, dass das Mittel von Gilead bei ihnen zu einem besseren Krankheitsverlauf führe. Der Pharmakonzern zeigt sich enttäuscht und verweist auf den Einsatz des Mittels in mehreren Staaten.

WHO advises against Gilead's remdesivir for all hospitalised COVID-19 patients https://t.co/jL7MJTDR5A pic.twitter.com/cMmc9Uma1T — Reuters (@Reuters) November 20, 2020

00:30

Kalifornien führt wegen steigender Corona-Zahlen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung ein. Ab 22 Uhr bis 5 Uhr sollen die Bewohner Zuhause bleiben. Dies gab der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Die Anordnung soll am Samstag in Kraft treten und vorerst einen Monat gelten. Betroffen sind die meisten Bezirke des Westküstenstaates mit stark ansteigenden Corona-Zahlen. In Kalifornien leben knapp 40 Millionen Menschen. Für gut 94 Prozent der Bevölkerung gilt nun diese strikte Auflage. Vergangene Woche hatte der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA die Schwelle von einer Million bekannten Corona-Infektionen überschritten.

20:30

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich geht zurück. Das Gesundheitsministerium meldet 21.150 weitere Fälle binnen eines Tages nach 28'383 am Mittwoch. Im Krankenhaus liegen den Angaben zufolge derzeit 32'345 mit Corona infizierte Patienten, knapp 500 weniger als einen Tag zuvor. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist innerhalb von 24 Stunden um 122 auf 4653 gesunken. Insgesamt wurden in Frankreich bislang fast 2,1 Millionen Corona-Fälle bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten ist um 429 auf 47'127 gestiegen.

