09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt um 1,7 Prozent nach auf 11'354 Punkte.

"Zu langsam für eine Verlangsamung", kommentiert ein Händler die Inflationsdaten vom Vortag. Die US-Inflation habe sich im April zwar leicht abgeschwächt, aber ungeduldige Händler seien mit dem Tempo nicht zufrieden gewesen. Die Daten deuteten an, dass der Preisdruck noch länger auf einem höheren Niveau verharren werde. Entsprechend werde das Fed an seinem aggressiven Zinserhöhungspfad festhalten. Investoren werde zunehmend klar, dass die Zeit des billigen Notenbank-Geldes tatsächlich vorbei sei, kommentiert ein Stratege. Im Tagesverlauf dürften denn auch die US-Erzeugerpreise ins Zentrum rücken.

+++

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei Julius Bär vorbörslich 0,81 Prozent tiefer geschätzt. Die grössten vorbörslichen Kursverluste verzeichnen die Aktien von Logitech (-1,6 Prozent). Dahinter folgen ABB (-1,3 Prozent), UBS (-1,3 Prozent) und Credit Suisse (-1,2 Prozent). Einzig die Aktien von Zurich Insurance (+0,5 Prozent) befinden sich im Plus. Die Zurich-Gruppe ist im ersten Quartal 2022 weiter gewachsen und hat dabei in der grössten Sparte, der Schaden- und Unfallversicherung besser abgeschnitten als erwartet.

Der breite Markt verliert 1,02 Prozent. Die grössten Verluste verzeichnen VAT, Temenos, SoftwareOne, Komax, Inficon, Comet und ams Osram (alle jeweils -1,8 Prozent).

+++

08:00

Bitcoin ist auf den tiefsten Stand seit knapp anderthalb Jahren gerutscht. Die Kryptowährung fällt um bis zu 6,4 Prozent auf 26'600 Dollar. Im Vergleich zum Vorwochenschluss hat sie rund ein Drittel ihres Wertes verloren. "Die Furcht vor raschen Zinserhöhungen insbesondere durch die US-Notenbank entzieht Bitcoin und Co einen der wichtigsten Nährböden aus den vergangenen Monaten", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. "Es herrscht die absolute Ausverkaufsstimmung am Markt."

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen und haben damit einen Teil ihrer Vortagsgewinne abgegeben. Im längeren Vergleich liegen sie aber weiter auf hohem Niveau. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,99 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,59 Dollar auf 104,12 Dollar.

Marktteilnehmer erklärten die Preisabschläge zum einen mit dem festeren US-Dollar, der Rohöl für Interessenten ausserhalb des Dollarraums verteuert und damit deren Nachfrage dämpft. Zum anderen wurde auf neue Corona-Infektionen in der chinesischen Metropole Shanghai verwiesen, was einer baldigen Lockerung der strengen Virus-Beschränkungen einen Schlag versetzt hat. Die scharfe Corona-Politik der chinesischen Führung belastet das Wirtschaftswachstum und damit die Erdölnachfrage der Volksrepublik.

+++

Sparen, Vorsorgen, Hypotheken - Diese Zahl sagt, wie effizient man Steuern sparen kann https://t.co/j9Ld5qVRIM pic.twitter.com/1gIDA063t9 — cash (@cashch) May 11, 2022

+++

07:40

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0513 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Dagegen legte der Euro zum Schweizer Franken im Vergleich zum Mittwochabend leicht zu. Derzeit notiert er auf 1,0475 nach 1,0453 Franken. Der Dollar wird ebenfalls höher zu 0,9964 Franken gehandelt. Am Mittwochabend hat er bei 0,9928 Franken gelegen.

Am Donnerstag stehen nur wenige Konjunkturdaten mit breiter Marktwirkung auf dem Programm. Von Interesse dürften US-Preisdaten von der Unternehmensebene sein. Sie dürften die leicht rückläufige Inflation, die am Vortag schon Verbraucherpreisdaten abgebildet hatten, bestätigen. In den USA werden zudem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet, die Hinweise auf den Zustand des Jobmarkts geben.

+++

07:25

In Erwartung weiterer Hinweise zur US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er dank Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Corona-Lockdowns in China 2,2 Prozent im Plus bei 13'828,64 Punkten geschlossen.

Da die US-Verbraucherpreise weniger stark zurückgegangen sind als erhofft, richten Anleger ihre Aufmerksamkeit nun auf die Erzeugerpreise. Experten erwarten für April eine Teuerung im Jahresvergleich von 8,9 Prozent nach 9,2 Prozent im Vormonat. Sollte auch diese Zahl höher ausfallen als gedacht, wird dies den Spekulationen auf drastischere Zinserhöhungen der Fed neue Nahrung geben. Daneben beschäftigt Investoren eine Welle von Firmenbilanzen. Aus dem Dax legten unter anderem der Versorger RWE, der Versicherer Allianz und der Technologiekonzern Siemens Zahlen vor.

+++

06:20

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 1,16 Prozent tiefer geschätzt.

Die zuletzt grosse Verunsicherung an der Schweizer Börse hat etwas nachgelassen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,29 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 150 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'553,66 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 6,2 Prozent auf 24,75 Punkte gesunken.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,0 Prozent tiefer bei 25'952 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und liegt bei 1844 Punkten.

Die Börse in Shanghai gewinnt 0,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen steigt um 0,3 Prozent.

Die wirtschaftlichen Folgen der Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der Inflation lassen den Börsianern weniger Luft für Investitionen. "Wir haben jetzt mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte auf der Tagesordnung. Für die Aktienmärkte bedeutet das wirklich das Ende des freien Geldes", sagte Damian Rooney von Argonaut in Perth. "Ich denke, dass wir vor sechs Monaten mit dem Anstieg der US-Aktien getrieben von Hoffnungen und Wünschen und dem Wahnsinn der Meme-Aktien wahrscheinlich einem Wahn erlegen waren und plötzlich wieder ein wenig zur Realität zurückkehren."

Konjunktur - US-Inflationsrate sinkt erstmals seit August 2021 - Teuerung bei 8,3 Prozent https://t.co/WOlcJr4FEn pic.twitter.com/tBMj5hGhGb — cash (@cashch) May 11, 2022

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 129,77 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,7503 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9950 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0515 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0462 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2215 Dollar.

+++

00:00

Der neuerliche Versuch einer Erholung an den US-Börsen ist auch am Mittwoch kläglich gescheitert. Wieder waren es die Kurse der Tech-Giganten, welche die Märkte mit nach unten zogen. Schwergewichte wie Apple , Amazon und Microsoft gerieten unter Druck. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 3,06 Prozent auf 11 967,56 Zähler ein und fiel erstmals seit November 2020 unter die Marke von 12 000 Punkten.

Im späten Handel nahm der Verkaufsdruck immer mehr zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zwar mit einem Abschlag von 1,02 Prozent auf 31 834,11 Zähler besser als die Nasdaq-Börse. Dennoch lotete der Dow den tiefsten Stand seit März 2021 aus. Auch im Dow waren die Tech-Aktien die grössten Verlierer. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,65 Prozent auf 3935,18 Punkte nach unten auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Gegenwind gab es erneut von der Inflation: Um 8,3 Prozent sind die Verbraucherpreise im April auf Jahressicht geklettert. Analysten hatten im Schnitt einen geringeren Anstieg erwartet. "Die Teuerung dürfte zwar tendenziell sinken, aber nicht so stark wie von der Notenbank erhofft. Die Fed bleibt damit unter Druck", kommentierte Volkswirt Christoph Balz von der Commerzbank. Auch dürfte die Inflation höher bleiben als vor der Pandemie. So stiegen wegen des engen Arbeitsmarkts die Lohnkosten so kräftig wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr.

Für Aufsehen an der Wall Street sorgte die Nachricht, dass der grösste Erdölkonzern der Welt, Saudi Aramco , den Technologiekonzern Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst hat. Während der Kurs von Saudi Aramco in den vergangenen Wochen von den hohen Ölpreisen profitiert hatte, waren die Papiere des iPhone-Herstellers wegen steigender Kapitalmarktzinsen und Wachstumssorgen immer mehr unter Druck geraten. An diesem Mittwoch fielen Apple um mehr als fünf Prozent auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr.

Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Investoren vor allem Technologieaktien verkaufen. Denn in der langen Phase des billigen Geldes hatten Anleger immer mehr auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen gesetzt. Nun aber dürften die Zinsen angesichts der hohen Inflation kräftig anziehen, womit sich Apple, Amazon & Co als überbewertet erweisen könnten. Amazon und Microsoft fielen jeweils um mehr als drei Prozent. Wegen der hohen Gewichtung dieser Giganten in den Börsenindizes ziehen die schwachen Aktienkurse die Indizes mit nach unten.

Retail investors are continuing to buy the dip in tech despite recent turmoil, says TD Ameritrade https://t.co/VMGfgZORqN — CNBC (@CNBC) May 12, 2022

Papiere von Unity Software erlebten ein Kursdebakel. Das Umsatzziel des Entwicklers von 3D-Spielen blieb hinter den Erwartungen zurück. Das liess den Kurs um über 37 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang im September 2020 einbrechen. Anders Electronic Arts , hier lobten Analysten optimistischere Ziele des Spielentwicklers für das Geschäftsjahr. Der Kurs zog um acht Prozent an.

Ein enttäuschendes Umsatzziel des Zahlungsabwicklers Paysafe für das zweite Quartal lastete schwer auf dem Kurs, der um 16,2 Prozent absackte. Aktien von Moderna büssten 6,7 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller hat den Finanzchef Jorge Gomez fast unmittelbar nach dessen Amtsantritt wieder entlassen. Grund sei eine interne Untersuchung bezüglich Finanzberichten seines vorherigen Arbeitgebers Dentsply Sirona, teilte Moderna mit.

+++

+++

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)