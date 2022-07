17:35

Der SMI schliesst mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 11'015.03 Punkten. Tagessieger ist Logitech mit einem Plus von 3,73 Prozent.

Gefragt sind die Bankentitel UBS (+2,25 Prozent) und Credit Suisse (+2,18 Prozent). Die Schwergewichte im SMI halten sich zurück: Zwar gewinnt Novartis 0,79 Prozent und Nestlé 0,23 Prozent. Hingegen verliert Roche über 0,88 Prozent.

Auf dem breiten Markt legt Relief über 23 Prozent zu. Zusammen mit dem US-Partner Acer Therapeutics haben sie für ihren Kandidaten ACER-001 in China ein Gebrauchsmusterpatent erhalten. Zur Rose sackt erneut ab und verliert 3,43 Prozent.

Börsenwoche im Schnelldurchlauf - Schweizer Aktienmarkt: Fiese Spielchen dank dünnen Geld- und Briefkursen https://t.co/NgvwnDPTt9 pic.twitter.com/RDbKG7OOBg — cash (@cashch) July 8, 2022

+++

17:20

Der Euro ist am Freitag vorübergehend auf einen weiteren 20-jährigen Tiefstand zum US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Morgen mit 1,0072 Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende des Jahres 2002 gerutscht. Bis zum Nachmittag erholte sich der Euro wieder und notierte bei 1,0174 Dollar. Er lag damit wieder auf dem Niveau aus dem frühen Handel.

Auch zum Franken erholte sich der Euro am Freitagnachmittag etwas, nachdem das Währungspaar im Tagesverlauf auf einem neuen Rekordtief bei 0,9866 lag. Derzeit kostet ein Euro 0,9932 Franken nach 0,9907 am Mittag. Der Dollar wird praktisch unverändert zu 0,9763 Franken gehandelt.

+++

17:00

Der Dow Jones Index steht nun 0,25 Prozent im Plus.

An der SIX fällt die Aktie von Zur Rose 6 Prozent auf 69,60 Franken. Das ist nahe beim Rekordtief von 69,35 Franken.

+++

16:30

Der Schweizer Leitindex SMI erobert rund eine Stunde vor Handelsschluss die Marke von 11'000 Punkte zurück und steht aktuell mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 11'025 Punkten auf einem neuen Tageshöchststand. Am meisten zulegen kann zurzeit Holcim (+3,79 Prozent). Zum einen hat der Zementkonzern einen kleineren Zukauf in Rumänien bekanntgegeben. Zum andern ist ein Analystenkommentar von Barclays eingetroffen. Das Kursziel sinkt zwar von 50 auf 44 Franken. Für die Zementbranche sehen die Experten der britischen Bank aber eine gewisse Kostenentlastung in zweiten Quartal. Zudem dürften die Preise wieder anziehen.

+++

16:00

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stagnierte bei 31'389 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag 0,2 Prozent tiefer bei 3895 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 11'569 Punkte.

Im vergangenen Monat entstanden in Amerika 372'000 neue Jobs, von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 268'000 gerechnet. Anleger sehen nun grünes Licht für eine weitere grosse Zinserhöhung der Notenbank Fed in diesem Monat. "Sicherlich bestätigt dies die Ansicht, dass es in den nächsten zwei Wochen einen Anstieg um 75 Basispunkte geben wird", sagte Tom Plumb, Portfoliomanager des Plumb Balanced Fund. Laut dem Fedwatch-Tool der CME Group stiegen die Wetten an den Finanzmärkten darauf auf 97,7 Prozent vor zuvor 91,5 Prozent an.

Bei den Verlierern stachen Twitter mit einem Minus von drei Prozent hervor. Der "Washington Post" zufolge ist die Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk ernsthaft gefährdet, weil Daten über gefälschte Nutzerkonten nicht verifiziert werden könnten.

Starke Quartalszahlen machten hingegen Levi Strauss attraktiv. Die Aktien des Jeans-Anbieters stiegen um rund fünf Prozent. Umsatz und Ergebnis lägen über den Erwartungen und lieferten einen Hoffnungsschimmer in einem trüben Branchenumfeld, sagt Analystin Eugenia Lara Armas vom Vermögensverwalter Federated Hermes. Das Unternehmen profitiere vom Trend zu legererer Kleidung in Büros.

+++

15:35

Der Dow Jones startet mit einem Minus von 0,1 Prozent. Auch der Nasdaq (-0,9 Prozent) und der S&P (-0,4 Prozent) geben nach.

+++

14:20

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG am Freitag knapp anderthalb Stunden vor dem Handelsstart mit 31'380 Punkten kaum verändert erwartet. Auf Wochensicht liegt er aber fast ein Prozent vorn.

Im marktbreiten S&P 500 zeichnet sich mit 3895 Punkten am Freitag ein kleines Minus ab. Er legte aber in einer Woche auch um zwei Prozent zu. Noch deutlich mehr sind es im Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 mit plus 4,5 Prozent, von denen er aber einen Teil wieder abgeben dürfte. Denn aktuell zeichnen sich leichte Verluste von 0,4 Prozent ab auf 12 054 Punkte. Er bleibt im Bärenmarkt, weil er mehr als 20 Prozent unter seinem Rekordhoch vom November 2021 notiert.

An der Tendenz könnte der US-Jobbericht jedoch etwas ändern, denn er in der Zinswende gegen rekordhohe Inflation wieder an Bedeutung gewonnen. Die wichtige Frage lautet nach Ansicht der Devisenexperten der Commerzbank: "Gelingt eine weiche Landung des Arbeitsmarktes, sprich: eine Reduktion der offenen Stellen, ohne dass die Arbeitslosenquote wesentlich steigt?" Sie wird den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank massgeblich mitbestimmen. "Gelänge das nämlich nicht, wäre schnell Schluss mit den Anfeuerungsrufen aus Politik und Öffentlichkeit, die die Fed zu inflationsbekämpfender Politik antreiben", so die Experten.

Unter den Einzelwerten dürften Twitter einmal mehr im Rampenlicht stehen - allerdings mit einem deutlichen Kursabschlag von über 4 Prozent. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge ist der andauernde Konflikt zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Twitter-Management über die Anzahl von Spam- und Fake-Nutzerkonten auf der Plattform eine ernsthafte Gefahr für die 44 Milliarden Dollar (43 Mrd Euro) schwere Übernahme. Neu ist das Hickhack allerdings nicht: Musk drohte schon vor Wochen, den Kauf deshalb platzen zu lassen. Einige Beobachter sehen das Hickhack als Vorwand Musks, um aus der teuren Übernahme herauszukommen.

+++

13:40

Der Euro ist am Freitag unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung sackte im Handelsverlauf weiter ab und erreichte am Vormittag abermals einen 20-jährigen Tiefstand. Bei 1,0072 US-Dollar wurde der niedrigste Kurs seit Ende des Jahres 2002 markiert. Bis zum Mittag erholte sich der Euro etwas und notiert zuletzt bei 1,0144 Dollar.

Auch gegenüber dem Franken hält der Abwärtstrend des Euro an. Die Gemeinschaftswährung ist im Verlauf vorübergehend bis auf 0,98655 Franken gesunken, ein neues Tief. Danach hat sich der Kurs EUR/CHF wieder erholt und notiert derzeit bei 0,99095 Franken. Derweil hat der US-Dollar zum Franken leicht zugelegt und kostet zuletzt 0,9766 nach 0,9747 Franken am Morgen.

Evening Update: Today's headlines from The Straits Times on July 8 https://t.co/Zq861nopY6 — The Straits Times (@straits_times) July 8, 2022

Der japanische Yen war nach dem tödlichen Anschlag auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Japans, Shinzo Abe, gefragt. Der Yen gilt vielen Anlegern - zumal aus Japan - als eine Rückzugswährung. Abe wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in der japanischen Stadt Nara erschossen.

Mehr zu den Devisenmärkten hier.