Die Genussscheine von Roche gewinnen am Gründonnerstag 0,3 Prozent auf 391,95 Franken. Seit Jahresbeginn haben die Papiere 4 Prozent zugelegt.

Barclays erhöht das Kursziel für Roche im Rahmen einer Branchenstudie von 415 auf 450 Franken und belässt die Einstufung auf "Overweight". Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht dies einem Ertragspotenzial von 15 Prozent.

Sie habe ihre Schätzungen im Vorfeld der Berichtssaison für das erste Quartal aktualisiert, schreibt Analystin Emily Field. Generell erwarte sie für die ersten drei Monate starke Ergebnisse aus der Branche. So sei die Branche weniger stark von Faktoren wie dem Ukraine-Krieg betroffen und auch der Inflationsdruck wirke in der Branche nicht so stark wie in anderen. Zudem sei die Nachfrage nach Arzneien in der Regel relativ unelastisch. Bei Roche seien zuletzt viele Investoren verblüfft gewesen, dass die Aktien der Gruppe hinterherhinken, obwohl dem Konzern ein "episches" Jahr mit Blick auf die Pharma-Pipeline bevorstehe.

Der SMI notiert um 0,4 Prozent höher auf 12'430 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,4 Prozent zu auf 1921 und der breite SPI um 0,4 Prozent auf 15'902 Zähler zu.

Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien positiv, aber vor den bevorstehenden Osterfeiertagen und dem am Nachmittag erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem hätten sich auch bereits viele Marktteilnehmer in ein langes Wochenende verabschiedet. Daher sei mit einem eher ruhigen Tag zu rechnen.

Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen wird. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Währungshüter einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Wegen der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber eher vorsichtig agieren. Ökonomen gehen insgesamt davon aus, dass die EZB erst zum Jahresende die Leitzinsen erhöhen wird.

Angeführt werden die Gewinner im SMI von Holcim (+2,3 Prozent). Der Zementkonzern soll gemäss einem Bericht von Bloomberg vor dem Verkauf seiner Beteiligung an Ambuja Cement stehen. Holcim wollte gegenüber AWP den Artikel nicht kommentieren.

Auf Erholungskurs befinden sich zudem die beiden Luxusgüterhersteller Richemont (+2,0 Prozent) und Swatch (+1,8 Prozent), die zuletzt nachgegeben hatten. Auch die Anteile von Adecco (+1,1 Prozent) und AMS Osram (+0,1 Prozent) ziehen an.

Von den defensiven Schwergewichten, die den Markt zuletzt gut unterstützt hatten, blieben Novartis (+0,3 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent) in der Gunst der Anleger.

Sonova gewinnen 0,4 Prozent. Der Hörgerätehersteller hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1,5 Milliarden Franken angekündigt.

Auf der anderen Seite stehen Julius Bär (-4,0 Prozent), die allerdings ex-Dividende von 2,60 Franken gehandelt werden. Damit holt der Titel einen Grossteil der Dividende bereits auf. Dagegen geben die Titel der CS (-0,1 Prozent) leicht nach, während UBS 0,2 Prozent gewinnen. Auch der Bauchemiewert Sika (-1,0 Prozent) wird mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Die Aktien von VAT verlieren 2,5 Prozent. Das Hochtechnologieunternehmen hat im ersten Quartal deutlich mehr Umsatz erzielt. Aber bei den Bestellungen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt.

Am breiteren Markt fallen die ex-Dividende gehandelten Tecan (-1,3 Prozent) und Bucher (-1,5 Prozent) auf.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 0,2 Prozent höher bei 12'398 Punkten.

Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Marktteilnehmer zuversichtlich, heisst es. Eine Entspannung bei den stark gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen hatte den US-Technologiewerten am Vortag nach einem trägen Verlauf zu einem Schlussspurt verholfen. Möglicherweise unterstütze der kleine Verfallstermin an der Derivatbörse Eurex den Trend noch zusätzlich, heisst es weiter. Allerdings dürften sich vor den bevorstehenden Osterfeiertagen bereits viele Marktteilnehmer in ein langes Wochenende verabschiedet haben.

Zudem seien auch wegen der am frühen Nachmittag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank keine grösseren Aktivitäten zu erwarten, sagt ein Händler. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen wird. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Währungshüter einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Wegen der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber eher vorsichtig agieren. Ökonomen gehen insgesamt davon aus, dass die EZB erst zum Jahresende die Leitzinsen erhöhen wird.

Angeführt werden die Gewinner im SMI von Holcim (+3,4 Prozent). Der Zementkonzern soll gemäss einem Bericht von Bloomberg vor dem Verkauf seiner Beteiligung an Ambuja Cement stehen.

Bei den Finanzwerten fallen Julius Bär (-4,3 Prozent) negativ auf. Dies ist allerdings auf die Dividendenausschüttung zurückzuführen. Ebenfalls ex-Dividende gehandelt werden Sika (-1,5 Prozent), Tecan (-1,4 Prozent) und Bucher (-2,4 Prozent).

Der Swiss Market Indes (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,5 Prozent höher. Die Aktien von Holcim gewinnen 2,0 Prozent. Der Konzern erwägt informierten Kreisen zufolge einen milliardenschweren Verkauf in Indien. Die Transaktion würde sich in die laufende Portfoliobereinigung des weltgrössten Zementherstellers einreihen. Starke Gewinne verzeichnen auch die Papiere von Richemont (+1,5 Prozent). Der einzige SMI-Titel, der vorbörslich im Minus steht, ist Sika (-0,4 Prozent, ex-Dividende).

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,38 Prozent. Deutlich zulegen können die Aktien von VAT (+2,5 Prozent). Der Vakuumventil-Hersteller hat im ersten Quartal 2022 markant mehr umgesetzt. Beim Auftragseingang konnte das Unternehmen die Analystenerwartungen aber nicht erfüllen.

Der Euro geht vor der EZB-Sitzung auf Erholungskurs. Die Gemeinschaftswährung steigt am Donnerstag in der Spitze um 0,3 Prozent auf 1,0917 Dollar. Am Mittwoch war sie zeitweise auf ein Fünf-Wochen-Tief von 1,0807 Dollar gefallen. Anleger erhoffen sich von der Sitzung der Währungshüter Hinweise darauf, wann in der Euro-Zone mit steigenden Zinsen zu rechnen ist. "In den letzten Wochen häuften sich die Kommentare der Ratsmitglieder, die eine zunehmende Bereitschaft zu Zinserhöhungen erkennen liessen," schreibt Commerzbank-Analystin Antje Praefcke in einem Kommentar. "Diese Grundeinstellung dürfte vermutlich bei der heutigen Entscheidung offizieller werden und könnte dem Euro vor dem Osterwochenende noch etwas Unterstützung geben."

Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 14'076 Punkte nachgegeben.

Die Furcht vor einem lang andauernden Krieg in der Ukraine lähmt derzeit Europas Börsen. An der Wall Street ging es dagegen bergauf. Neben dem Ukraine-Krieg bleiben auch die Inflationssorgen in den Köpfen der Anleger präsent. Deswegen richten sich am Donnerstag alle Augen auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Diese steckt Börsianern zufolge in der Zwickmühle und muss die steigende Inflation mit den Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum in Einklang bringen. Analysten rechnen nicht damit, dass die Zentralbanker bereits in dieser Sitzung aktiv werden. Bislang ist als Vorstufe einer Zinswende das Ende der milliardenschweren Anleihenkäufe möglichst noch im Sommer geplant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,37 Prozent höher.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,1 Prozent höher bei 27'147 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,7 Prozent und liegt bei 1904 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,6 Prozent.

Die Renditen der US-Staatsanleihen stabilisierten sich, der Dollar ging zurück und die jüngsten US-Daten weckten offenbar auch die Hoffnungen der Anleger in Asien. "Ich denke, es gibt eine Reihe von positiven Entwicklungen, die den asiatischen Börsen heute Auftrieb geben. Erstens haben sich die Kernverbraucherpreise in den USA abgeschwächt, was bedeuten könnte, dass der Inflationsdruck in den USA bald nachlässt, und zweitens haben sich die chinesischen Entscheidungsträger kürzlich ermutigender über die Stabilisierung und Unterstützung des Wirtschaftswachstums geäussert", sagte David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco in Hongkong.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 125,29 Yen und stagnierte bei 6,3655 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9327 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0903 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0171 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3131 Dollar.

Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,0 Prozent auf 34 564 Punkte.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,1 Prozent auf 4446,59 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg stärker um 2,0 Prozent auf 14 217,29 Zähler.

In den USA sind die Erzeugerpreise im März noch stärker als erwartet gestiegen. Sie erlebten den stärksten Anstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010. Die hohe Inflation hatte den Aufwärtsdrang der US-Aktien in den vergangenen Wochen spürbar gebremst. Am Vortag hatten allerdings Verbraucherpreise erste Hoffnungen geweckt, dass die Teuerung den Höhepunkt erreicht haben könnte.

Grösster Verlierer im Dow waren JPMorgan mit minus 3,2 Prozent. Das Geldhaus hatte den Zahlenreigen der grossen Investmentbanken eröffnet. Die Ergebnisse blieben auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen zurück. Kreditausfälle waren höher als erwartet, Analysten hatten zudem im Investmentbanking mit besseren Ergebnissen gerechnet.

Sehr gut kamen hingegen die Quartalszahlen und Aussagen von Delta Air Lines an, sie trieben die gesamte Branche an. Das Unternehmen sieht sich nach einem Auftaktquartal mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. "Wir sind im März zur Profitabilität zurückgekehrt", sagte Vorstandschef Ed Bastian. Die Papiere stiegen um 6,2 Prozent. United Airlines legten um 5,6 Prozent zu und American Airlines um 10,6 Prozent.

Für die Anteile von Sierra Oncology ging es sogar um fast 40 Prozent nach oben. Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline will den Krebsforscher für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen.

Der Kurs der im Dow enthaltenen Apothekenkette Walgreens Boots Alliance stieg kurzzeitig um bis zu 6,5 Prozent, fiel dann aber wieder zurück auf plus 0,8 Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt der indische Milliardär Mukesh Ambani über seine Firma Reliance Industries ein Übernahmeangebot für das internationale Geschäft der Amerikaner.

