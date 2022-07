+++

13:25

Der SMI hält sich bei 10'959 Punkten (+0,2 Prozent) im positiven Bereich.

In der Zwischenheit hat sich die Holcim-Aktie (+3,6 Prozent) an die Spitze des Index geschoben. Zum einen hat der Zementkonzern einen kleineren Zukauf in Rumänien bekanntgegeben. Zum andern ist ein Analystenkommentar von Barclays eingetroffen. Das Kursziel sinkt zwar von 50 auf 44 Franken. Für die Zementbranche sehen die Experten der britischen Bank aber eine gewisse Kostenentlastung in zweiten Quartal. Zudem dürften die Preise wieder anziehen.

Lonza, Richemont, Logitech und die Banken UBS und Credit Suisse notieren im Nachmittagshandel ebenfalls deutlich über 1 Prozent höher. Givaudan (-1,6 Prozent) bildet hingegen das Schlusslicht.

Am breiten Markt steigen Relief Therapeutics stark - +32 Prozent. Ein Patent kann das forschende Medizinunternehmen in China vermelden. Auch die zuletzt gefragte Aktie von u-Blox (+10,4 Prozent) ist deutlich im Plus. Deutlicher im Plus stehen auch Ems-Chemie (+1,1 Prozent). Das Analysehaus Research Partners sieht den Kurs um rund ein Drittel steigen und empfiehlt neu statt "Halten" ein "Kaufen".

+++

12:40

Die Ölpreise haben am Freitag ein wenig nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,55 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 102,50 Dollar.

+++

11:50

Termingeschäfte US-Börsen:

Dow Jones Futures: -0,18 Prozent

S&P 500 Futures: -0,28 Prozent

Nasdaq Futures: -0,45 Prozent

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag nach einem zunächst festeren Verlauf gut gehalten.

Kurzzeitig hat der Leitindex SMI gar über die Marke von 11'000 Punkten überwunden, ist dann allerdings rasch wieder darunter gefallen. "11'000 Punkte wären psychologisch ein starkes Signal", sagt ein Händler. Dies hätte die Stimmung weiter aufgehellt. Aber vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr seien die Anleger eben vorsichtig. Die Umsätze seien denn auch nur mässig.

Ein Händler begründet die abschmelzenden Kursgewinne als Konsolidierung der jüngsten Gewinne. Derzeit steuert der SMI auf eine positive Wochenbilanz zu.

+++

10:40

Mit 0,1 respektive 0,2 Prozent Plus tendieren der breite SPI und der SMI beide im Vormittagshandel stärker. Die grossen Kursausschläge finden aber nicht statt.

Ein Grund dürfte laut Händlern sein, dass um 14.30 Uhr europäischer Zeit die Arbeitsmarkten der USA veröffentlicht werden. Bevor dieser wichtige Konjunkturindikator bekannt ist, halten sich die Märkte insgesamt eher zurück.

+++

10:05

Gewinne verbuchen Aktien, die im Vorjahr gut gelaufen sind, aber im laufenden Jahr stark korrigiert haben. Dazu zählen Richemont und Swatch, Sika und Lonza. Die Luxusgüterwerte könnten zudem von der Aussicht auf ein neues Konjunkturprogramm in China Aufwind erhalten, heisst es am Markt. Zudem hat Goldman Sachs das Buy-Rating für Richemont bestätigt.

Auf der anderen Seite stehen Adecco unter Druck. Dies könne damit zu tun haben, dass Oddo das Kursziel für den Personalvermittler auf 43 von 62 Franken gesenkt hat, heisst es. Zudem werden am Nachmittag die US-Jobdaten veröffentlicht.

Bei den Verlierern eingereiht sind zudem trotz guter Vorgaben von der Nasdaq die Technologiewerte AMS Osram (-0,7 Prozent) und VAT (-0,5 Prozent) sowie die Wachstumstitel Straumann (-1,1 Prozent) und Geberit (1,4 Prozent).

Uneinheitlich sind die Grossbanken CS (-0,3 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent). Die Schwergewichte Nestlé (+0,1 Prozent), Novartis (+0,4 Prozent) und Roche (+0,2 Prozent) ziehen leicht an. Swisscom (+0,1 Prozent) sind gut gehalten. Der Telekomkonzern legt Rekurs gegen die Millionen-Busse im Pay-TV-Verfahren ein.

Am breiten Markt gewinnen U-blox 4,2 Prozent. Ein Analyst hat das Rating von "Verkaufen" auf "Kaufen" erhöht.

+++

09:30

Die Freude der Rohstoff-Anleger über zusätzliche milliardenschwere Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung weicht der Ernüchterung. Kupfer verliert 1,2 Prozent auf 7725 Dollar je Tonne und Zink 3,4 Prozent auf 25.105 Dollar. Sorgen bereiteten Investoren die Coronavirus-Ausbrüche, denen die Behörden mit neuen Lockdowns begegneten, sagte Volkswirt Tapas Strickland von der National Australia Bank. China ist der weltgrößte Abnehmer von Industriemetallen.

+++

09:20

Für den Moment nachlassende Sorgen um Inflation und Rezession stützen die Märkte. Der SMI notiert nach den ersten Handelminuten des Freitags fester. Der Index steigt um 0,2 Prozent auf 10'963 Punkte.

Die Fed will zwar an ihren "aggressiven" Leitzinserhöhungen festhalten, wie die jüngsten Sitzungsprotokolle aufzeigen. Dies kommt an den Börsen aber gut an: Der Fed wird attestiert, von einer stärkeren Konjunktur auszugehen. Ausserden glauben die Märkte, dass die Inflation besser in den Griff bekommen wird.

Richemont (+1 Prozent) führt den SMI an. Sie gehe bei dem Luxusgüterkonzern von einer robusten Entwicklung im ersten Quartal aus, schreibt Goldman-Sachs-Analystin Louise Singlehurst. Für das erste Quartal erwarte sie zu konstanten Wechselkursen ein Wachstum von insgesamt 8 Prozent. Im SMI unter Druck stehen vor allem Geberit (-1,3 Prozent), Parnters Group (-0,9 Prozent), Credit Suisse (-0,4 Prozent). Unternehmensnews gibt es nur wenige. Holcim (+0,2 Prozent) hat einen Zukauf in Rumänien angekündigt.

Heute stehen laut Händlern die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, die um 14.30 Uhr veröffentlicht werden.

+++

09:05

Der SMI notiert nach dem Handelsbeginn um 0,2 Prozent bei 10'958 Punkten höher.

+++

Neue Kursziele und Ratings bei Schweizer Aktien: Partners Group: Citigroup senkt auf 1000 (1380) Franken - Buy

Richemont: Goldman Sachs senkt auf 124 (126) Franken - Buy

Holcim: Barclays senkt auf 44 (50) Franken - Equal Weight

Glencore: Barclays senkt auf 7,00 (7,70) Pfund - Overweight

Straumann: Jefferies senkt auf 147 (182) Franken - Buy

Rating Ems-Chemie: Research Partners erhöht auf Kaufen (Halten) - Ziel 1000 Franken

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,2 Prozent bei 10'961 Punkten höher.

Am höchsten indiziert sind Logitech (+1 Prozent), wobei alle 20 Titel im Plus stehen.

Am breiten Markt stechen u-Blox (+2,2 Prozent) und EFG (+1,4 Prozent) heraus.

+++

07:30

Nach dem Anschlag auf den japanischen Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe greifen Anleger verstärkt zur japanischen Währung. Dadurch fällt der Dollar am Freitag um 0,5 Prozent auf 135,32 Yen. Investoren suchten reflexhaft Schutz in "sicheren Häfen", zu denen die japanische Währung zähle, sagte Bart Wakabayashi, Manager beim Vermögensverwalter State Street.

+++

07:20

Eine Bestätigung für eine bessere Börsenlage versprechen sich Börsianer von den US-Arbeitsmarktdaten. "Bisher blieb der US-Beschäftigungszuwachs trotz einer Abkühlung wichtiger Stimmungsindikatoren robust", sagte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Experten erwarten für Juni den Aufbau von 268'000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft, nach einem Plus von 390'000 im Vormonat.

+++

07:15

Der Euro notiert bei 0,9891 Franken. Infolge der Zinserhöhung der Schwezerischen Nationalbank (SNB) Mitte Juni hat der Franken aufgewertet. Die Parität wurde vergangene Woche unterschritten. Seitdem hat sich das Währungspaar noch weiter nach unten bewegt.

+++

06:40

Ein US-Zeitungsbericht über ein drohendes Platzen der vereinbarten Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk hat Twitter an der Börse unter Druck gebracht. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes fiel am Donnerstag nachbörslich zeitweise um mehr als sieben Prozent.

+++

06:15

Der SMI tendiert bei der IG Bank um 0,1 Prozent vorbörslich minim höher.

+++

06:10

Die asiatischen Aktien folgten im frühen Handel am Freitag den Kursgewinnen an der Wall Street, da sich die Ängste vor einer Konjunkturabkühlung abschwächten. Alle drei grossen US-Indizes legten über Nacht aufgrund positiver Signale von Vertretern der Federal Reserve zu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 26.870 Punkten.

+++

05:10

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

+++

05:05

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 135,51 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7049 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9732 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0161 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9890 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2025 Dollar. Sterling hatte zuvor seine jüngsten Verluste nach der Entscheidung des britischen Premierministers Boris Johnson zurückzutreten, wieder wettgemacht. "Unserer Ansicht nach wird das Pfund seine Gewinne angesichts der schwächer werdenden Aussichten für die britische Wirtschaft wahrscheinlich bald wieder aufholen", sagte Carol Kong, Währungsstrategin der Commonwealth Bank of Australia.

+++

02:00

Positiv gewertete Aussagen zur US-Geldpolitik geben der Wall Street Auftrieb. Ausserdem hellten Hoffnungen auf einen Wachstumsschub beim Handelspartner China und ermutigende Geschäftszahlen des Elektronik-Konzerns Samsung die Stimmung am Donnerstag auf. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,1 Prozent höher auf 31'384 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,3 Prozent auf 11.621 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,5 Prozent auf 3902 Punkte zu.

Die Notenbank Fed hatte in ihren am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung für Ende Juli eine weitere Zinserhöhung um einen halben oder Dreiviertel Prozentpunkt signalisiert. Für Anleger sei dies eine Erleichterung, da einige Notenbanker eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt ins Gespräch gebracht hatten, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Sollten die Inflationsdaten kommende Woche zurückgehen, werde der Schlüsselsatz voraussichtlich nur um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Bislang taxieren Investoren die Wahrscheinlichkeit hierfür auf lediglich 17 Prozent. Sie erwarten mehrheitlich einen Schritt von 0,75 Prozentpunkten.

Ohnehin seien die jüngsten Rezessionsängste überzogen, sagte Kevin Thozet, Anlageberater beim Vermögensverwalter Carmignac. Konjunkturdaten deuteten darauf hin, dass sich das US-Wachstum zwar verlangsame, ein Abschwung aber nicht unmittelbar bevorstehe.

Mit Rohöl deckten sich Investoren ebenfalls wieder ein. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 102,29 Dollar je Barrel (159 Liter). Dies verhalf Ölkonzernen wie Exxon und Chevron sowie dem Bergbaukonzern Freeport-McMoRan zu Kursgewinnen von bis zu 6,7 Prozent.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt gehörten Halbleiter-Werte, nachdem der südkoreanische Konzern Samsung dank eines brummenden Chip-Geschäfts den höchsten Quartalsgewinn seit 2018 bekanntgegeben hatte. Die Titel von AMD, Intel, Micron und Nvidia rückten bis zu 5,2 Prozent vor.

Gefragt waren auch die Papiere von Virgin Galactic, die zeitweise 14 Prozent gewannen. Die Weltraumfirma entwickelt gemeinsam mit einer Tochter des Flugzeugbauers Boeing Trägerflugzeuge für Raumschiffe. Boeing-Aktien stiegen um 2,7 Prozent.

Bei Bed, Bath & Beyond machten Investoren Anteilskäufe mehrerer Manager des Einrichtungshauses Mut. Die Titel des Unternehmens verbuchten mit einem Plus von zeitweise knapp 30 Prozent auf 5,78 Dollar einen der grössten Kurssprünge der Firmengeschichte.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)