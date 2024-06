Die Unternehmen mit den grössten Währungsrisiken

Diese Unternehmen betreiben in der Regel einige ihrer grössten Produktionsstätten in der Schweiz und exportieren den Grossteil der Produkte oder erwirtschaften einen unverhältnismässig hohen Anteil ihrer Einnahmen in Franken, wobei die Kosten in fremden Währungen anfallen.