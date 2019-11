06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 23'430 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1706 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Chinas Vizepremier Liu He, US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin haben am Dienstag Fragen im Zusammenhang mit einem Handelsabkommen der ersten Phase besprochen, wie Chinas Handelsministerium mitteilte. Beide Seiten vereinbarten, die Kommunikation über die verbleibenden Fragen im Handelsabkommen der ersten Phase aufrechtzuerhalten und erzielten einen Konsens über relevante Probleme, hieß es. Neben den neuen postiven Impulsen aus Peking und Washington wurden die asiatischen Börsen auch durch die Rekord-Schlusshochs der Wall Street gestützt.

+++

06:10

Der Bitcoin kann sich am Dienstag über 7000 Punkte halten. Er steigt 1,2 Prozent auf 7200 Punkte.

If you had bought Bitcoin during Thanksgiving 2017 you'd be DOWN 22.5% through today.

But, if you had bought the S&P 500 instead, you'd be UP 19.5%.

Thanks for playing! pic.twitter.com/Kzr0oCtQUq

— Nick Maggiulli (@dollarsanddata) November 25, 2019