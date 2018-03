15:00

Wechselt Axel Weber bald von Zürich nach Frankfurt? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht bei der Deutschen Bank neben CEO John Cryan auch VR-Präsident Paul Achleitner als gescheitert an und fordert den UBS-Verwaltungsratspräsidenten als neuen obersten Chef bei Deutschlands grösster Bank.

Die Dividendenpapiere hatten allerdings am Vortag einen ersten Anlauf nach oben am Nachmittag abgebrochen, warnen Marktbeobachter. Im Moment handle es sich vor allem um eine Wette darauf, dass der Handelskonflikt nicht eskaliert. Die heutige Bekanntgabe zweitrangiger Daten über das Konsumenten- und Geschäftsvertrauen der Eurozone und der USA dürfte nach Ansicht von Experten hingegen keine bedeutenden Marktausschläge bewirken.

Der SMI notiert am Mittag 1,7% höher bei 8657 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI legt 1,7% auf 1423 Punkte zu und der breite SPI 1,6% auf 10'106. Die 30 wichtigsten Titeln notieren allesamt fester.

Auf Titelebene stehen die Pharmawerte im Fokus. So steigt Novartis (+2,3%) aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline für verschreibungsfreie Medikamente aus. Roche (+1,4%) hinken etwas hinterher. Über dem Novartis-Konkurrenten hat Morgan Stanley den Daumen gesenkt.

Auf einen starken Erholungskurs liegen die Bankaktien: Credit Suisse und UBS steigen um 2,0%, Julius Bär um 1,6%. Die drei genannten Papiere hatten allerdings in der Vorwoche im Zuge der Verwerfungen an den Finanzmärkten deutlich an Terrain eingebüsst.

Gesucht sind auch verschiedene zyklische Werte, vorab diejenigen, die zum Wochenstart überdurchschnittlich nachgegeben hatten. So verteuern sich ABB um 2,7%, Aryzta um 2,5%, Lonza um 2,3%, Sika um 2,1% sowie Lafarge-Holcim um 1,9%. Aber auch Nestlé aus dem defensiven Sektor ziehen um 1,4% an.

Beim Börsenneuling Sensirion geht es um 0,9% nach oben. Bei dem am vergangenen Donnerstag erfolgten Börsengang wurde die Mehrzuteilungsoption nun vollständig ausgeübt. Die Papiere des Sensorherstellers liegen damit inzwischen um 29% über dem Ausgabepreis. (lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

An der Schweizer Börse ziehen die Kurse am Dienstagmorgen kräftig an. Händler sprechen von einer Erholungs-Rally nach den Einbussen der vergangenen Tage. "Die Anleger hoffen, dass ein Handelskrieg vermieden werden kann", erklärt ein Marktteilnehmer die Trendwende. US-Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer verhandelten mit ihren chinesischen Kollegen, um bestehende Differenzen auszuräumen, sagte der Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, am Montag dem Sender CNBC.

Der SMI, der am Montag auf ein Jahrestief abgesackt war, legt um 1,4 Prozent auf 8627 Punkte zu. Sämtliche 20 Standardwerte gewinnen Boden.

Spitzenreiter sind ABB mit einem Kurszuwachs von über 2 Prozent. ABB gehört zu den SMI-Werten mit der schlechtesten Kursperformance im laufenden Jahr. Der Elektrokonzern emittierte zudem eine Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar. Auch die Aktien des Feinchemiekonzerns Lonza holen am Dienstag einen kleinen Teil der Jahresverluste auf und gewinnen 1,9 Prozent. Bei den Finanzwerten klettern Credit Suisse, die oftmals heftiger auf die Bewegungen des Gesamtmarktes reagieren als andere Bluechips, 1,6 Prozent.

Novartis verteuern sich um 1,9 Prozent. Der Konzern verkauft seinen Anteil von 36,5 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen an GlaxoSmithKline und erhält dafür 13 Milliarden Dollar. Das Geld will Novartis unter anderem für ergänzende Zukäufe verwenden. Marktteilnehmer erklärten, das Basler Unternehmen habe einen ausgezeichneten Preis ausgehandelt.

Die Papiere der Konkurrentin Roche legen 1,2 Prozent zu. Händlern zufolge profitierte der Titel immer noch von den guten Studiendaten zum Lungenkrebsmedikament Tecentriq vom Vortag.

Bei den Nebenwerten legen Vifor Pharma 1,7 Prozent zu. Vifor hat ein Lizenzabkommen mit Zeria zur Vermarktung des Medikaments Veltassa gegen die lebensbedrohliche Krankheit Hyperkaliämie in Japan erhalten. "Das ist ein wichtiger Schritt für Vifor", sagt Vontobel-Analystin Carla Bänziger.

Die Bâloise-Aktien rücken 1,3 Prozent vor, nachdem der Versicherer den Gewinn im Vorjahr um 2,5 Prozent auf 548 Millionen Franken gesteigert hatte. Die Dividende soll auf 5,60 von 5,20 Franken je Aktie erhöht werden.

Zwischendurch auch mal das: Die derzeit heisseste Aktie im asiatischen Raum ist Sunny Optical. Sie hat in diesem Jahr bereits 61 Prozent zugelegt. In den letzten zehn Jahren beträgt die Steigerung gar 8000 Prozent. Der chinesische Hersteller für optische Vorrichtungen für Smartphones ist an der Börse in Hongkong gelistet.

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt auch am Dienstag einen Anlauf, die jüngsten deutlichen Verluste abzuschütteln. Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel um 1,7 Prozent. Die Aussichten auf Verhandlungen zwischen den USA und China im drohenden Handelskrieg reichten schon an den US-Börsen aus, dass auf die schwächste Woche seit mehr als zwei Jahren die grössten Tagesgewinne seit dem August 2015 folgten.

Auf Titelebene stehen die Schweizer Pharmawerte im Fokus. So steigt Novartis (+1,9 Prozent) aus seinem Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline für verschreibungsfreie Medikamente aus. Die Basler lösen für den 36,5%-Anteil an dem Joint Venture 13,0 Mrd USD. Spekulationen, dass sich Novartis von seinem Anteil trennen könne, gab es bereits seit vergangenem Frühjahr.

Über Roche (+1,4 Prozent) hat hingegen Morgan Stanley den Daumen gesenkt. Mit neu "Underweight" nach zuvor "Equal Weight" wird der Roche-Bon neu zum Verkauf empfohlen; und zwar bei einem um 30 auf 230 CHF gesenkten Kursziel. Die Gründe: Konkurrenz durch Biosimilars und der Nachrichtenfluss zum Hoffnungsträger Tecentriq.

Mit den Aktien der Bâloise geht es 1,6 Prozent nach oben. Der Erstversicherer hat mit dem Jahresabschluss 2017 die Erwartungen der Analysten zwar nur knapp erfüllt, doch die Dividende fällt höher aus als gedacht.

Ein starker Handelstag zeichnet sich für die Bankaktien ab: Credit Suisse steigen um 2,8 Prozent, Julius Bär um 3 Prozent und UBS um 2,2 Prozent. Die zuletzt gebeutelte Aktie von Lonza steigt 3 Prozent.

Im breiten Markt fallen Ypsomed mit plus 2,4 Prozent auf. Der Hersteller von Insulinpumpen expandiert nach Nordamerika und gründet dazu eine Tochtergesellschaft in Kanada. Damit erschliesst sich Ypsomed einen grossen Absatzmarkt.

AMS legt 6 Prozent zu, Tornos und Bucher je etwa 3 Prozent.

An der Schweizer Börse dürften nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage am Dienstag wieder die Optimisten Einzug halten. Der Swiss Market Index wird am Dienstag im vorbörslichen Handel 1,22 Prozent höher geschätzt. Grund dafür seien auch die positiven Vorgaben aus den USA und Asien, sagten Händler. Dort hatte die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China für gute Stimmung gesorgt.

Die Aktie von Novartis wird 2,2 Prozent fester indiziert. Der Pharmakonzern verlässt das Gemeinschaftsunternehmen für rezeptfreie Medikamente mit GlaxoSmithKline und kriegt dafür 13 Milliarden Dollar. Die Papiere der Konkurrentin Roche legten vorbörslich nur 0,75 Prozent zu. Morgan Stanley hat die Empfehlung auf Underweight von Equal Weight gesenkt. Auch alle übrigen Standardwerte waren fester angeschrieben.

Gute Kurse verzeichnen auch die Grossbanken Credit Suisse (1,7 Prozent) und UBS (1,8 Prozent). Am breiten Markt legen die Titel von AMS 2 Prozent zu.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 70,33 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vorabend. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 33 Cent auf 65,88 Dollar.

Seit einigen Tagen gibt die Sorge vor einer neuen Zuspitzung der politischen Lage im ölreichen Nahen Osten den Preisen Auftrieb. Am Markt wird ein schärferes Vorgehen der USA gegen das grosse Förderland und Opec-Mitglied Iran nicht ausgeschlossen, weil der als gemässigt geltende Sicherheitsberater H.R. McMaster durch den Hardliner John Bolton ersetzen wurde.

Die Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und China und die Folgen für die Weltwirtschaft sowie eine weiter steigende US-Ölproduktion konnten dagegen in den vergangenen Tagen nicht auf die Preise drücken.

Verluste verbucht die Kryptowährung Bitcoin, nachdem auch der Kurznachrichtendienst Twitter ankündigte, Werbung für Cyberwährungen zu verbieten. Der Preis für einen Bitcoin sank zuletzt um drei Prozent auf 7899 Dollar.

Der Leitindex Nikkei kletterte im Zuge der Kursgewinne an der Wall Street 2,4 Prozent auf 21'240 Zähler. Die nachlassenden Sorgen über einen drohenden globalen Handelskrieg hatten schon die US-Börsen beflügelt - der Dow Jones markierte mit einem Plus von 2,8 Prozent den höchsten Tagesgewinn seit August 2015.

Sowohl die USA als auch China betonten nach dem jüngsten Säbelrasseln, im Gespräch bleiben zu wollen. Die Ankündigung von US-Zöllen auf chinesische Produkte und entsprechenden Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Nun gehörten vor allem Technologie-Aktien wie Tokyo Electron oder Advantest Corp an der Börse in Tokio zu den Gewinnern.

Der Euro lag fast unverändert auf 1,244 Dollar. Ein Schweizer Franken wurde mit im Vergleich zum Dollar mit 0,9457 und zum Euro mit 1,1769 bewertet.

