06:00

Der Hang-Seng-Index in Hong Kong fällt bis 1,1 Prozent. The Shanghai Composite Index gibt 0,6 Prozent nach. Chinas Ausfuhren schrumpften im Dezember um 4,4 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr, wie die Zollbehörde am Montag in Peking mitteilte.

Hong Kong, China stocks fall on worst trade data out of China since 2016 https://t.co/YuFzBAkvDT via @SCMPNews — Deb Price (@bydebprice) 14. Januar 2019

+++

05:55

Der Euro handelt zum Franken unverändert bei 1,1284. Zum Dollar steht die Schweizer Währung bei 98,32 Rappen.