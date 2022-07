06:10

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank 1 Prozent höher in den Handel starten.

+++

05:30

Wirtschaftliche Sorgen dämpfen am Mittwoch die Kauflaune der Anleger in Asien. Der Fokus der Börsianer lag auf den Risiken einer globalen Rezession. "Der Lärm um das Rezessionsrisiko wird immer lauter", sagte Jason Teh von Vertium Asset Management in Sydney. In der Defensive bleiben sei daher das Gebot der Stunde. "Das ist im Moment die beste Strategie, denn in einer Rezession können viele Dinge aus dem Ruder laufen." "Der Fokus der Anleger hat sich auf die Risiken verlagert, die sich aus der laufenden Straffung der Geldpolitik ergeben", sagte Ikuo Mitsui von Aizawa Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 26'090 Punkten.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

+++

04:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 135,16 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7032 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9671 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0265 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9929 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1968 Dollar.

+++

23:00

Die US-Börsen sind nach einem langen Wochenende am Dienstag zeitweise steil auf Talfahrt gegangen. Im Handelsverlauf gelang den Nasdaq-Indizes dank ihrer starken Ausrichtung auf Technologiewerte jedoch eine deutliche Kehrtwende in die Gewinnzone. Auch der S&P 500 fand den Weg ins Plus, während der Dow Jones Industrial sich zwar ebenfalls spürbar erholte, aber mit Verlusten schloss. Die Stimmung blieb insgesamt weiter trüb. Rezessionssorgen dominieren zunehmend das Geschehen in den Handelssälen.

Der Dow ging mit einem Abschlag von 0,42 Prozent auf 30 967,82 Punkte aus dem Tag und weitete damit seinen etwas mehr als einprozentigen Verlust aus der vergangenen Woche leicht aus. Der marktbreite S&P 500 legte letztlich um 0,16 Prozent auf 3831,39 Zähler zu. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 stieg um 1,68 Prozent auf 11 779,91 Punkte. Er hatte allerdings in der vergangenen Woche etwas mehr als vier Prozent eingebüsst.

Für Zuversicht sorgten Gespräche zwischen den USA und China über die mögliche Rücknahme einiger Handelszölle, die unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeführt worden waren. Dies dürfte die Angst vor einer Rezession aber nicht ernsthaft mildern, da auch geringere Zölle auf Importe chinesischer Waren nur wenig zur Abkühlung der hohen Inflation beitragen könnten.

The United States and China held talks to discuss the huge challenges facing the global economy amid mounting speculation that some Trump-era tariffs could be cut to ease inflationhttps://t.co/dLjB8pxJbI — CNN (@CNN) July 5, 2022

Die überraschend guten Auftragseingangsdaten der US-Industrie für den Monat Mai fanden zudem relativ wenig Beachtung. Solche Daten seien angesichts herrschender Lieferkettenprobleme und damit aufgestauter Auftragsbestände zweitrangig geworden, hiess es dazu.

Unter den Einzelwerten waren Chevron im Dow grösster Verlierer mit minus 2,6 Prozent. ConocoPhillips gaben am Ende des S&P 100 um 7,0 Prozent nach. ExxonMobil verloren 3,1 Prozent. Die Ölpreise gaben angesichts der grassierenden Rezessionsängste deutlich nach.

Inzwischen etwa schätzt die US-Bank JPMorgan die Wirtschaftsaussichten in den USA ähnlich mau ein wie die in Westeuropa. Die Volkswirte der US-Bank kappten ihre Schätzungen daher deutlich. Für die Frage, ob aus einer Wachstumsschwäche letztlich eine Rezession werde, sei vor allem die Reaktion der Unternehmen entscheidend, schrieben sie.

Nike indes stiegen an der Dow-Spitze um 3,1 Prozent. Sie waren allerdings erst am Freitag auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren gefallen. Auf Erholungskurs gingen zudem auch zahlreiche Aktien aus dem Technologiesektor, die zum Teil ebenfalls im Lauf der vergangenen Woche auf Mehrjahrestiefs gesackt waren. So stiegen die Anteile des Chipherstellers Micron Technology um 5,7 Prozent. Paypal gewannen 4,2 Prozent und Nvidia 3,0 Prozent.

Die Papiere der Corona-Impfstoffhersteller zeigten sich überwiegend im Plus - auch wenn es zu Biontech eher negative Nachrichten gab. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac reichte in Deutschland eine Klage wegen Patentrechtsverletzungen gegen Biontech und zwei Tochterunternehmen ein. Es geht um den Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer (Deutschland/USA). Curevac gaben nach anfänglichen Gewinnen um 1,1 Prozent nach, Biontech legten um 2,2 Prozent zu, während die Aktien des Biontech-Pharmapartners Pfizer 1,3 Prozent verloren. Im Nasdaq 100 legten ausserdem die Anteile der Konkurrentin Moderna um 3,7 Prozent zu.

+++

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)