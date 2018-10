10:20

Gegen 9.30 Uhr stehen Clariant-Aktien als schwächster Blue Chip um 3,1 Prozent tiefer bei 24,28 Franken. Vor gut zwei Wochen hatten sie noch an der 27-Franken-Marke gekratzt, nachdem das Unternehmen zusammen mit seinem neuen Grossaktionär aus Saudi-Arabien die Weichen für die Zukunft neu gestellt hatte. Für den Gesamtmarkt geht es am Freitagmorgen zeitgleich um 0,35 Prozent abwärts auf 10'741 Punkte.

Vontobel-Analyst Daniel Buchta hat das Rating für die Titel auf "Reduce" von "Hold" gesenkt und das Kursziel auf 23 von 26 Franken gekappt. Seiner Ansicht nach orientiert sich der Spezialitätenchemiehersteller an zu ehrgeizigen Zielen. Zudem habe der Aktienmarkt dem Unternehmen eine Menge Gutschrift zugestanden mit einem Plus von 8 Prozent am Tag der Ankündigung des Deals mit Sabic.

Buchta hält das organische Wachstumsziel von 6-9 Prozent sowie eine angepeilte EBIT-Marge von 24-25 Prozent als zu ambitioniert. Er selbst rechnet eher mit 6-7 Prozent und einer EBIT-Marge im tiefen Zwanziger-Bereich.

+++

09:35

Die Hoffnung auf ein baldiges Brexit-Abkommen zwischen der EU und Grossbritannien verleiht dem Pfund Rückenwind. Der Euro fällt zum Pfund auf 0,8811 Pence, den niedrigsten Stand seit knapp drei Monaten. Zur US-Währung klettert das Pfund um bis zu 0,3 Prozent auf 1,3059 Dollar. Ein Abkommen ist nach Einschätzung von EU-Unterhändlern in greifbare Nähe gerückt.

+++

09:10

Der Swiss Market Index startet am Freitag negativ in den Handel. Bei den vorbörslichen Kursen sah das noch anders aus. Der Swiss Market Index fällt im frühen Handel 0,2 Prozent, nachdem vorbörslich noch ein Plus von 0,13 Prozent zu registrieren war. Schon am Donnerstag war der Leitindex gesunken, nämlich 0,9 Prozent. Den negativen Vorgaben aus Übersee konnte sich der Markt also nicht entziehen. Denn nach einem schwachen Schluss an der Wall Street haben auch die Märkte in Asien nachgegeben.

Die deutlich gestiegenen Renditen von US-Anleihen hatten den Märkten seit Donnerstag zugesetzt. In ihren verschiedenen Kommentaren heben Marktstrategen denn auch hervor, dass die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries ihren jüngsten Anstieg verteidigt haben und weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Mai 2011 notieren. Mit dem US-Arbeitsmarktbericht an diesem Nachmittag könnte dieser Trend nochmals Schub bekommen. Sollten die Daten nämlich besser als erwartet ausfallen, würde dies als weitere Bestätigung für die starke US-Wirtschaft gesehen und dies wiederum gäbe der US-Notenbank Fed Nahrung für weitere Zinsschritte.

Unter den SMI-Werten zogen die Papiere von Givaudan vorbörslich noch deutlich an, jetzt liegen sie 0,2 Prozent im Minus. Kepler Cheuvreux hatte das Kursziel erhöht. Der zuständige Analyst begründet dies mit der Erwartung, dass sich das starke Umsatz-Momentum des Aromen- und Riechstoffhersteller im dritten Jahresviertel fortgesetzt habe. Givaudan startet in der kommenden Woche die Berichtssaison hierzulande.

Die Aussicht auf höhere Zinsen hatte Finanzwerte am Vortag noch gestützt, heute liegen sie im Minus. UBS fallen 0,2 Prozent und CS 0,4 Prozent, Julius Bär ist mit minus 1,35 Prozent gar die schlechteste SMI-Aktie am Freitag. Die Versicherer Zurich (-0,3 Prozent), Swiss Re (-0,4 Prozent) und Swiss Life (0,5 Prozent ) sind ebenfalls im Minus.

Einziger Lichtblick sind die GS von Roche. Sie legen 0,2 Prozent zu. Der Pharmakonzern darf sein Hämophilie-Medikament Hemlibra künftig breiter einsetzen. Dem Mittel winkt dadurch ein Umsatzschub.

Ems Chemie sind unverändert. Die Aktie der auf Polymere und Spezialchemikalien Gruppe lag nach Bekanntgabe der Umsatzzahlen für die ersten neun Monaten vorbörslichz noch um 1,8 Prozent im Plus.

+++

08:15

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,22 Prozent höher geschätzt. Der SMI-Future legt 0,1 Prozent zu auf 9083 Zähler. Am Donnerstag war der Index um 0,9 Prozent gesunken. Auslöser dafür war der merkliche Renditeanstieg der US-Anleihen. Aktien erscheinen den Investoren dadurch zunehmend weniger attraktiv.

Die Anleger hielten sich jedoch vor den für den frühern Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten zurück, sagten Händler. Handelsimpulse erhoffen sich Börsianer vor allem von den neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Von Reuters befragte Analysten rechneten für den September im Schnitt mit einem Stellenplus außerhalb der Landwirtschaft von 185'000 nach 201'000 im August. Sollten die Daten besser ausfallen als gedacht, könnte das Spekulationen befeuern, dass die Notenbank Fed die Zinsen schneller als gedacht erhöhen könnte.

Auffallend ist am Freitag das Plus von 0,48 Prozent bei Givaudan. Die Aktien von Roche legen 0,2 Prozent zu. Der Pharmakonzern darf sein Hämophilie-Medikament Hemlibra künftig breiter einsetzen. Dem Mittel winkt dadurch ein Umsatzschub.

Bei den Mid Caps steigt die Aktie von Ems 1,75 Prozent. Der Spezialchemiekonzern hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um gut ein Zehntel auf 1,77 Milliarden Franken gesteigert und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Die Aktien von Helvetia verlieren vorbörslich 0,8 Prozent. Helvea Baader hatte die Anlageempfehlung auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

+++

07:59

Ein Medienbericht über Spionage-Chips hat am Freitag die Aktien von Lenovo und ZTE auf Talfahrt geschickt. Anleger sorgten sich, dass eine Agentur-Meldung über von chinesischen Spionen installierte schadhafte Chips dem Absatz des Computerherstellers Lenovo und des Handy- und Netzwerkbauers ZTE schaden und Verbraucher davon abhalten könnte, chinesische Güter zu kaufen. Lenovo brachen bsi 23 Prozent ein, bei ZTE ging es elf Prozent nach unten.

Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg, der sich auf 17 nicht näher genannte Insider aus Geheimdiensten und Firmen beruft, haben chinesische Spione schadhafte Computerchips direkt in Technologie installiert, die von rund 30 Unternehmen und verschiedenen US-Behörden genutzt wurden. Als Betroffene werden auch Apple und Amazon genannt. Beide Konzerne wiesen zurück, Ziel eines Angriffs gewesen zu sein. Auch Super Micro Computer bestritt die Vorwürfe. Dem Bericht zufolge soll der Hersteller die Server-Boards geliefert haben, die die schadhaften Halbleiter enthielten.

Shares of Lenovo fell as much as 23% in Hong Kong, putting the stock on course for its worst single-day drop since January 2009 https://t.co/JgEuDD5veq — The Wall Street Journal (@WSJ) 5. Oktober 2018

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 85,01 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 51 Cent auf 74,85 Dollar.

Angesichts der angespannten Angebotslage am Rohölmarkt hält Russlands Energieminister Alexander Nowak einen Anstieg der Rohölpreise auf 100 Dollar für denkbar. Dies könnte bereits in diesem Herbst geschehen, sagte Nowak dem russischen Radiosender Business FM. "Der Markt ist sehr nervös und sehr emotional", sagte der Politiker und verwies etwa auf Angebotsengpässe in Iran.

Die Exporte des drittgrössten Opec-Produzenten Iran sind seit längerem rückläufig und drohen weiter zu fallen. Der Grund sind Wirtschaftssanktionen der USA wegen des Streits über das iranische Atomprogramm. Anfang November treten die Sanktionen in Kraft.

+++

06:30

Der Leitindex Nikkei sank in Tokio um 0,6 Prozent auf 23'843 Zähler und damit auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix verlor 0,5 Prozent auf 1791 Punkte. Die Börsen folgten damit den Aktienmärkten in den USA ins Minus, denen die steigenden Renditen auf US-Anleihen zu schaffen machten. Investoren schichten wegen der höheren Aufschläge in US-Staatsanleihen um, die von den anziehenden Zinsen in den USA getrieben werden.

Bei den Einzelwerten standen die Aktien japanischer Technologie-Firmen und Lieferanten des iPhone-Herstellers Apple auf den Verkaufslisten, nachdem ihre US-Konkurrenten ebenfalls Federn lassen mussten. So verloren Tokyo Electron 2,6 Prozent, Advantest Corp gaben 3,9 Prozent nach.