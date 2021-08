11:00

Der Dollar setzt seinen Höhenflug zum Euro vor den US-Inflationszahlen fort. Der Dollar-Index steigt auf 93,155 und nähert sich damit dem Jahreshoch von 93,439. Im Gegenzug gibt der Euro nach und liegt mit 1,1706 Dollar nur noch knapp über dem Jahrestief von 1,1704 Dollar.

Gegenüber dem Franken ist der Dollar seit Anfang August von 90,18 auf 92,43 gestiegen. Das Jahreshöchst stammt vom April und liegt bei 94,73.

+++

10:45

Die Titel der VZ Gruppe legen am Mittwoch deutlich zu und markieren ein neues Allzeithoch. Das Finanzberatungsunternehmen konnte erneut markant wachsen und den Gewinn steigern. Die Aktien der VZ Holding notieren 3,8 Prozent im Plus auf

dem neuen Allzeithoch von 90,70 Franken.

+++

10:00

Weitere neue Kursziele für Schweizer Aktien:

EFG International: Goldman Sachs erhöht auf 7,90 (7,70) Fr. - Neutral

Julius Bär: Goldman Sachs erhöht auf 67 (65) Fr. - Neutral

Vontobel: Goldman Sachs erhöht auf 86,40 (81,80) Fr. - Neutral

Bystronic: Mirabaud Securities erhöht auf 1410 (1375) Fr. - Buy

+++

09:05

Der Schweizer Aktienmarkt könnte zur Wochenmitte mit 12'400 Punkten die nächste Hunderter-Marke ins Visier nehmen. Nach den Eröffnung erreicht der SMI 12'388 Punkte (+0,2 Prozent). Damit wird der Leitindex abermals auf Rekordniveau gehandelt, nachdem er am Vortag bei knapp 12'383 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt hatte.

Gestützt wird der Markt dabei durch die festen Vorgaben aus den USA, wo etwa der Standardwerte-Index Dow Jones Industrial am Vortag ebenfalls auf Rekordniveau geschlossen hatte. Angetrieben worden war die Wall Street durch Kursgewinne bei konjunktursensiblen Werten. Sie profitierten von der Verabschiedung des eine Billion US-Dollar schweren Konjunkturpaketes und den zuletzt wieder steigenden Renditen an den Anleihemärkten.

An den asiatischen Börsen ist dagegen zur Wochenmitte erneut eine gewisse Zurückhaltung auszumachen. Hier wiege die Sorge um die sich schnell ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus schwerer, da viele Länder den Impfkampagnen der entwickelten Länder wie den USA und Europa hinterherhinken. Mögliche einschränkende Massnahmen könnten die wirtschaftliche Erholung bremsen, so die Befürchtungen. Doch auch wenn die Marktvolatilität aufgrund der Delta-Variante zunehmen könnte, zeigen sich viele Marktstrategen überzeugt, dass die Börsenkurse bis zum Jahresende noch weiter zulegen werden. Während hierzulande die Berichtssaison mit weiteren Zahlen aus der zweiten Reihe weitergeht, stehen später vor allem in den USA mit den Konsumentenpreise wichtige Konjunkturdaten auf dem Plan.

Die Bewegungen sind allerdings nicht deutlich. Angeführt wird der Index von Novartis (+0,6 Prozent). Neuigkeiten gibt es nur wenige. Allerdings gelten ABB (+0,1 Prozent), Holcim (+0,4 Prozent), Geberit (-0,3 Prozent) oder auch Schindler (+0,5 Prozent) gelten sie als potenzielle Profiteure des US-Konjunkturpaketes.

Nachrichten liefern unterdessen erneut die Vertreter der hinteren Reihen. So hat der Industriekonzern Dätwyler (noch kein Kurs, vorbörslich +3,2 Prozent) im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz im fortgeführten Geschäft deutlich im zweistelligen Prozentbereich gesteigert. Der vergleichbare Gewinn erhöhte sich gar überproportional.

Erst mit Handelsbeginn werden die Reaktionen auf die Zahlen der VZ Gruppe und des Stahlherstellers Swiss Steel erkennbar sein, wobei die Zahlen von Swiss Steel (+5,6 Prozent) einer ersten Händlerstimme zufolge klar über den Erwartungen lagen, während die VZ als solide eingestuft wird.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,18 Prozent höher geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien stehen im Plus, am deutlichsten Credit Suisse (plus 0,27 Prozent). Am breiten Markt fallen Dätwyler mit einer Avance von über 3 Prozent auf. Der Industriekonzern hat am Morgen die Halbjahreszahlen bekannt gegegben.

Im Fokus der Anleger stehen die US-Inflationszahlen für Juli. "Die Analysten erwarten mehrheitlich, dass auch diesmal eine 5 vor dem Komma stehen wird", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Damit steige der Handlungsdruck für die US-Notenbank Fed. Überraschend starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fachten zuletzt bereits die Spekulationen auf eine vorgezogene Drosselung der Anleihekäufe durch die US-Währungshüter an.

+++

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Molecular: Research Partners senkt auf 23,20 (24) Fr. - Kaufen

Swisscom: Barclays erhöht auf 475 (460) Fr. - Underweight

Vifor: Credit Suisse senkt auf 136 (144) Fr. - Outperform

UBS: Julius Bär erhöht auf 16 (14,50) Fr. - Hold

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,15 Prozent höher geschätzt.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 28'069 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1956 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Sorgen über die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus lassen die Anleger nicht los. In vielen asiatischen Ländern steigen die Fallzahlen und wecken damit Befürchtungen über Maßnahmen und Beschränkungen, die die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen könnten. "Es gibt viel mehr Bedenken wegen Delta, weil es sich auf viele asiatische Volkswirtschaften auswirkt, wo die Impfraten niedriger sind", sagte Ray Farris, Investment-Stratege bei Credit Suisse für Südasien.

China risks being isolated over its zero-tolerance approach to #Covid19 as other countries begin to open up.

Is it time to reconsider its policies? @Colum_M reports from one of Beijing's top hospitals as the country battles a delta-fueled outbreak https://t.co/ALc5Mkkvjd pic.twitter.com/g9THbpsJ7U

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 10, 2021