08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,14 Prozent zu.

Am auffälligsten zeigen sich im Leitindex nach Zahlen die Titel von LafargeHolcim (+1,6 Prozent). Der Zementhersteller konnte die Erwartungen der Analysten leicht übertreffen.

Ebenfalls etwas über dem Marktschnitt legen die Uhrenhersteller Richemont (+0,5 Prozent) und Swatch (+0,4 Prozent) zu.

Zum Börsendebüt wird heute SoftwareOne kommen, der Ausgabepreis wurde auf 18 Franken festgelegt.

06:35

Der Nikkei der 225 führenden Werte stagnierte am Nachmittag bei 22.747 Punkten. Der breiter gefasste Topix verharrte bei 1644 Zählern.

Bei den Einzelwerten liessen die Aktien von SoftBank 1,3 Prozent Federn. Der japanische Technologieinvestor muss einem Medienbericht zufolge nach herben Wertverlusten voraussichtlich mindestens fünf Milliarden Dollar abschreiben. SoftBank werde die Wertberichtigungen zusammen mit den Zahlen für das zweite Quartal am 6. November bekannt geben, berichtet die Agentur Bloomberg.

BREAKING: SoftBank is planning to take a writedown of at least $5 billion to reflect a plunge in the value of some of its biggest holdings, including WeWork and Uber, sources say https://t.co/t7laBW3qkS pic.twitter.com/yPIMXlk1Hu

— Bloomberg (@business) October 24, 2019