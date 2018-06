07:24

Die Preise für Rohöl steigen weiter. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 77,49 Dollar (+0,3 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 72,49 Dollar (+0,3 Prozent). Stark gefallene US-Rohöllagerbestände in den USA stützten zuletzt die Preise.

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 22'177 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,5 Prozent auf 1722 Zähler. Die Börse in Shanghai lag indes 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gab 0,2 Prozent nach.

China think tank warns of potential "financial panic" in leaked note https://t.co/UjsGiPR7wO pic.twitter.com/DV0XGVije7 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 28, 2018

Die Anleger hielten sich zurück und verfolgten die Entwicklung des Disputs, sagt Marktstratege Shogo Maekawa von JPMorgan Asset Management. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch zwar erklärt, er verzichte im Streit über unfaire Investmentpraktiken Chinas auf gezielte Abwehrmassnahmen gegen die Übernahme von US-Technologie. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte aber später dem Sender Fox, Trumps Erklärung bedeute keine abgeschwächte Position gegenüber China.

