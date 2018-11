06:31

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag 0,4 Prozent höher bei 21'772 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,2 Prozent. Am Freitag hatten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump die Wall Street gestützt. Trump sagte, er könne möglicherweise auf neue Zölle für Waren aus der Volksrepublik verzichten, während Gespräche mit China liefen. Doch am Wochenende überschattete der Zwist zwischen den beiden grössten Wirtschaftsmächten der Welt den Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums.

After US-China clash at APEC, all eyes shift to the Trump-Xi meeting in Argentina https://t.co/TcjQql71dZ — CNBC (@CNBC) November 19, 2018

Am Devisenmarkt in Fernost setzten Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed), die sich vorsichtig zum weltweiten Konjunkturausblick äusserten, den Dollar zeitweise unter Druck. Der Euro stieg vorübergehend auf 1,1414 Dollar, gab später aber auf 1,1406 Dollar nach. Zum Yen lag die US-Währung mit 112,71 Yen leicht im Minus.

