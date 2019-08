06:10

Der Nikkei der 225 führenden Werte steigt um 0,4 Prozent auf 20'642 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1501 Zähler. Händler erklärten die Kursaufschläge mit Spekulationen auf staatliche Maßnahmen von Industriestaaten gegen eine schwächelnde Konjunktur. Damit hätten auch Rezessionsängste nachgelassen.

Zu den Gewinnern zählten die Aktien von Apple-Zulieferern. So verteuerten sich die Anteilsscheine von Taiyo Yuden und TDK um 1,1 Prozent beziehungsweise ein Prozent, Foster Electric rückten um 1,3 Prozent vor. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, dass Apple-Chef Tim Cook ihm überzeugend dargelegt hätte, dass die Zoll-Streitigkeiten mit China den US-Konzern beschädigen könnten.

-Most Asian stocks post modest gains

-Treasuries rise

-U.S. dollar trades near the year’s high

-Muted reaction after China made borrowing costs cheaper for companies

-Bunds tumble as Germany readies stimulus planhttps://t.co/0UlnuYBgN4 pic.twitter.com/p156sqogHw

