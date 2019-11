11:00

Der Swiss Market Index steht 0,34 Prozent höher als am Vortag und erreicht 10'504 Punkte. So hoch stand der Leitindex noch nie. Getragen wird der Swiss Market Index vor allem vom Schwergewicht Roche. Der Genussschein legt über 0,7 Prozent zu. Die anderen beiden SMI-Platzhirsche Novartis (0,3 Prozent ) und Nestlé (0,15 Prozent) steigen ebenfalls.

+++

09:10

Der Swiss Market Index stegt im frühen Handel 0,23 Prozent auf 10'493 Punkte. Das ist ein neuer Rekordstand. Nachdem positiv aufgenommene Signale im US-chinesischen Handelsstreit die Börsen am Montag angetrieben hatten, gab es nun von dieser Front keinen grossen Kurstreiber mehr. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua gab es neue telefonische Gespräche über eine angestrebte Teillösung mit der Absicht auf Fortsetzung. Beide Seiten hätten über ihre Kerninteressen diskutiert und sich darauf verständigt, betreffende Fragen "angemessen" zu lösen, hiess es. Echte Fortschritte lassen damit aber weiter auf sich warten.

Die deutlichsten Gewinner sind am Dienstag die Uhrenproduzenten Swatch (plus 0,5 Prozent) und Richemont (plus 0,8 Prozent). Der Index wird aber vor allem durch die Avancen von Roche (plus 0,4 Prozent) gestützt. Leicht im Minus tendieren die Grossbankaktien UBS und Credit Suisse sowie der Augenheilmittelspezialist Alcon.

Am breiten Markt steigen Vifor 4 Prozent. Zuvor hatte der Konzern bekanntgegeben, dass der Wirkstoff Avacopan in einer Phase-3-Studie zur Behandlung der Autoimmun-Gefäßerkrankung ANCA Vaskulitis seine Ziele erreicht habe. "Die heutigen Nachrichten sind gute Nachrichten", erklärten die Analysten von Vontobel. Das Unternehmen entwickelt die Arznei in einem Gemeinschaftsunternehmen mit Fresenius Medical Care. An der Studie war auch das US-Unternehmen ChemoCentryx beteiligt.

Die Aktie von Tecan steigt 1,6 Prozent auf ein neus Rekordhoch. Die UBS hat die Aktie hochgestuft.

Zum ausführlichen Börsenbericht geht es hier.

+++

09:05

Die Aktien des Autovermieters Europcar legen mehr als vier Prozent zu. Händlern zufolge profitieren sie von einem Medienbericht, wonach Finanzinvestoren Interesse an dem Sixt-Rivalen haben.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,1 Prozent höher als am Vortag. Die deutlichsten Avancen verzeichnet die Aktie von Swatch mit 0,4 Prozent. Am breiten Markt steigen Burckhardt Compression 2,3 Prozent nach Erhöhung des Umsatzzieles.

Ein Telefonat zwischen den Chefunterhändlern Chinas und der USA hatte bereits bei den Börsenanlegern in Asien Zuversicht aufkommen lassen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,4 Prozent höher bei 23.373,32 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise den höchsten Stand seit fast 14 Monaten erreicht hatte. Der chinesische CSI300 legte 0,2 Prozent zu.

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,58 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 57,92 Dollar.

Am Erdölmarkt war die Rede von mangelnden Impulsen. Entscheidende Nachrichten vom amerikanisch-chinesischen Handelsstreit gab es nicht. Der Disput gehört seit längerem zu den wichtigsten Einflussfaktoren am Rohölmarkt, weil sein Fortgang die globale Konjunktur und damit die Ölnachfrage beeinträchtigt. Der Konflikt beeinflusst darüber hinaus die Angebotspolitik des Ölkartells Opec. Anfang Dezember wird das Kartell über seine Förderung im kommenden Jahr entscheiden.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 23'430 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1706 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Chinas Vizepremier Liu He, US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin haben am Dienstag Fragen im Zusammenhang mit einem Handelsabkommen der ersten Phase besprochen, wie Chinas Handelsministerium mitteilte. Beide Seiten vereinbarten, die Kommunikation über die verbleibenden Fragen im Handelsabkommen der ersten Phase aufrechtzuerhalten und erzielten einen Konsens über relevante Probleme, hieß es. Neben den neuen postiven Impulsen aus Peking und Washington wurden die asiatischen Börsen auch durch die Rekord-Schlusshochs der Wall Street gestützt.

+++

06:10

Der Bitcoin kann sich am Dienstag über 7000 Punkte halten. Er steigt 1,2 Prozent auf 7200 Punkte.

If you had bought Bitcoin during Thanksgiving 2017 you'd be DOWN 22.5% through today.

But, if you had bought the S&P 500 instead, you'd be UP 19.5%.

Thanks for playing! pic.twitter.com/Kzr0oCtQUq

— Nick Maggiulli (@dollarsanddata) November 25, 2019