11:25

Die Aktien von Tesla fallen weiter. Bei Xetra, dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse, geben die Aktien um 2,7 Prozent.

Im Zuge von Spekulationen über Aktienverkaufspläne von Elon Musk ging es für Tesla an der Wall Street zuletzt so stark abwärts wie seit September 2020 nicht mehr. Auf einen Kursverlust von fast 5 Prozent am Montag folgte am Dienstag ein Rutsch um 12 Prozent. Vorausgegangen war ein Tweet des Tesla-CEO, in der Twitter-Nutzer darüber abstimmen sollten, ob Musk Tesla-Aktien abstossen sollte oder nicht. Belastend wirkte zudem die Nachricht, dass sein Bruder Kimbal einen Teil seiner Anteile vor jenem Tweet verkauft hatte.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021