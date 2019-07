09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt nach Handelseröffnung 0,1 Prozent auf 9959 Punkte nach.

Die beiden Schwergewichte Roche (+0,1 Prozent) und Nestlé (Kurs unverändert) starten verhalten. Für Roche hat Goldman Sachs am Morgen das Kursziel leicht angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Analyst zeigt sich überzeugt, dass der Pharmakonzern auch trotz steigendem Druck durch Nachahmerprodukte weiter wachsen werde.

Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-1,1 Prozent) und CS (-0,7 Prozent) hingegen präsentieren sich deutlich schlechter als der Markt. Die CS legt am morgigen Mittwoch zusammen mit LafargeHolcim (-0,3 Prozent) und der Swiss Re (-0,6 Prozent) Zahlen vor.

An diesem Morgen haben sich zunächst aber Unternehmen aus der zweiten Reihe gemeldet. Dabei fällt die Reaktion auf die Halbjahresbilanz des Reisedetailhändlers Dufry (-1,3 Prozent) verschnupft aus.

Dagegen wird das Zahlenwerk von GAM (+6,0 Prozent) und SIG Combibloc (noch kein Kurs, vorbörslich +1,6 Prozent) positiv aufgenommen. Beim Vermögensverwalter GAM ist es im ersten Halbjahr wie bereits in Aussicht gestellt zu einem Verlust gekommen. Darüber hinaus ist der Asset Manager bei der Suche nach einem neuen Konzernchef fündig geworden und hat Peter Sanderson per 1. September zum Group CEO ernannt.

+++

08:35

Die Erwartung einer Zinssenkung in den USA hat den Aktienmärkten in Fernost zu Gewinnen verholfen. Die Tokioter Börse ging am Dienstag 0,4 Prozent fester bei 21.709 Punkten aus dem Handel. Der Index für die asiatischen Märkte ausserhalb Japans notierte 0,4 Prozent fester.

Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über den Leitzins für die weltweit grösste Volkswirtschaft. Am Markt wird mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Es wäre der erste Schritt nach unten seit einem Jahrzehnt. "Bis jetzt waren viele Marktteilnehmer auf der Wartelinie", sagte Kota Hirayama, Volkswirt für Schwellenländer bei SMBC Nikko Securities. "Aber jetzt, wo die Entscheidung näher kommt, sieht es so aus, als ob einige ihre Vorsicht abschütteln und kaufen."

Die Zinsentscheidung der Bank von Japan spielte dagegen kaum eine Rolle. Die Hüter des Yen hatten ihre Geldpolitik nicht verändert, zugleich aber betont, dass sie "ohne zu zögern" noch mehr Geld ins System pumpten, falls die Wirtschaft an Schwung verliere und das Inflationsziel sich weiter entferne. Zu den Gewinnern in Tokio gehörten Techwerte. "Die Lagerbereinigungen bei DRAM und Flash-Speichern kommen zu einem Ende, und wir sehen zunehmend eine höhere Nachfrage im Zusammenhang mit 5G", sagte Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Deswegen legten etwa die Papiere des Chipausrüsters Screen Holdings 3,8 Prozent zu, obwohl das Unternehmen seine Gewinnprognose herabsetzte.

+++

08:20

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,08 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Am Markt wurde der Anstieg unter anderem mit der Hoffnung auf Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China erklärt. Nach einer monatelangen Pause werden Vertreter beider Länder an diesem Dienstag ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen.

In Shanghai, China uses jazz-age glamor to get trade talks going https://t.co/4zAWPBPMpk — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

+++

08:10

Die Schweizer Börse steht vor einem positiven Start in den Handelstag. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär bei einem Plus von 0,16 Prozent. Sämtliche SMI-Titel notieren positiv, ohne grosse Ausreisser.

Am breiten Markt fällt GAM positiv auf. Der Vermögensverwalter kündigte am Morgen die Ernennung eines neuen CEOs. Die Aktie notiert vorbörslich 1,3 Prozent im Plus. Die Titel von SIG stechen ebenfalls positiv hervor (+1,6 Prozent). Der Industriekonzern übertraf mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten.

+++

06:35

Der Euro steht mehr oder weniger unverändert bei 1,1047 Franken. Auch der Dollarkurs bewegt sich wenig und ist derzeit 0,9916 Franken wert.

Der Bitcoin kostet am Morgen 9'420 Dollar.

+++

06:30

Die Tokioter Börse hat am Dienstag im Plus tendiert. Experten sprachen von einer Hoffnung am Markt, dass eine bessere Entwicklung insbesondere bei Technologiewerten bevorstehe. "Die Investoren sehen zunehmend eine Erholung im Jahr 2020", sagte Chefstratege Masayuki Kubota von Rakuten Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21.775 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1576 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel dagegen um 0,5 Prozent.

(cash/AWP/Reuters)