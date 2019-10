08:30

Beflügelt von der Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sind die Börsen Asiens überwiegend mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Angesichts der Fortschritte in den Verhandlungen konnten selbst die wegen des Handelskriegs schwächer als erwartet ausgefallenen chinesischen Aussenhandelsdaten die Stimmung nicht merklich trüben.

China’s exports and imports worse than expected in September https://t.co/b7YS9oAFls pic.twitter.com/pMc9uLArfz — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 14, 2019

Während die japanische Börse wegen eines Feiertags zum Wochenstart geschlossen blieb. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg am Montag zuletzt um 1,12 Prozent auf 3955,64 Punkte an. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es um 0,93 Prozent auf 26 555,43 Zähler nach oben.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent leicht nach. Am Freitag hatte der Leitindex 1,15 Prozent im Plus bei 10'017 Punkten geschlossen. Sämtliche SMI-Titel notieren im hauchdünnen Minus.

Ebenso der breite Markt. Positiv fallen Aryzta (2 Prozent) und Sunrise (+1,5 Prozent) auf. Die UPC-Mutter Liberty Globalam vermeldete am Morgen, dass sie sich nun doch am Telekommunikationskonzern zwecks Kapitalerhöhung beteiligen möchte.

+++

07:50

Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche leicht gefallen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,20 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 54,34 Dollar.

+++

06:35

Die Börsen in Asien haben am Montag nach Handelsgesprächen zwischen den USA und China zugelegt. Die Stimmung war angekurbelt worden, als US-Präsident Donald Trump die erste Phase eines Abkommens zur Beendigung des Handelsstreits mit China skizzierte und eine drohende Zollerhöhung aussetzte. Das sich abzeichnende Abkommen soll Landwirtschaft, Währung und einige Aspekte des Schutzes des geistigen Eigentums abdecken.

Es wäre der größte Schritt der beiden Länder in 15 Monaten. Während der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertages am Montag ausgesetzt ist, lag die Börse in Shanghai 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,6 Prozent.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,29 Yen und gab 0,4 Prozent auf 7,0560 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9956 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1026 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0982 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,4 Prozent auf 1,2594 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)