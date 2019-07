+++

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt startet mit leicht gedrosseltem Tempo in den Handel. Die wieder aufgenommenen Handelsgespräche zwischen den USA und China hatten am Montag noch weltweit die Kurse angeschoben und damit für eine freundliche Vorgabe der Wall Street gesorgt. Die Androhung von US-Präsident Donald Trump, zusätzliche Strafzölle gegen die EU zu verhängen, sorgt nun aber für neue Unsicherheit.

Der SMI gewinnt aktuell um 0,13 Prozent auf 9'986.36 Punkte hinzu. Trotz seines Ausflugs über die 10'000er Marke war es dem Leitindex auch zum Wochenstart nicht gelungen, oberhalb dieser Marke zu schliessen.

Deutlich steigen die Aktien der beiden Uhrenhersteller Swatch (+0,43 Prozent) und Richemont (+0,34 Prozent). Sie knüpfen damit an die gute Tendenz vom Vortag an. Am stärksten starten die Tiel von SGS (+0,93 Prozent) SWISS (+0,65 Prozent) und dem Lebensversicherer Swiss Life (+0,75 Prozent).

Cashgate-Akquisition - Cembra erhöht Aktienkapital wegen Zukauf https://t.co/rzg8dV1ukB — cash (@cashch) 2. Juli 2019

Im breiten Markt fallen die Aktien von Cembra Money Bank (-0,9%) gegen den Trend etwas zurück, nachdem die auf Konsumkredite spezialisierte Bank frisches Geld aufgenommen hat.

+++

09:05

Nach der Euphorie über die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit lassen es die Anleger an Asiens wichtigsten Börsen ruhiger angehen. Der Nikkei 225 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 21 754,27 Punkte. Am Montag hatte der japanische Leitindex mehr als zwei Prozent gewonnen.

Derweil legte der Hongkonger Hang-Seng-Index zuletzt um 1,31 Prozent auf 28 915,17 Zähler zu. Er trotzte damit der Eskalation der seit Wochen andauernden politischen Proteste in der Finanzmetropole gegen ein Gesetz, das es Hongkongs Behörden erlauben würde, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern.

+++

08:50

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,19 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag.

Am Dienstag wollen das Ölkartell Opec und weitere Staaten (Opec+) das Ergebnis ihrer Verhandlungen über Produktionskürzungen bekanntgeben. Es wird eine Verlängerung des gemeinsamen Erdöl-Förderlimits erwartet. Die 14 Opec-Staaten hatten sich am Montag auf eine Verlängerung um neun Monate bis 31. März 2020 geeinigt.

Dass die 24 Staaten umfassende Opec+ inklusive Russland der Strategie der Opec folgt, gilt als Formsache.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet vorbörslich leicht positiv, bewegt sich dabei aber kaum. Laut Erhebungen von Julius Bär startet der SMI mit einem Plus von 0,12 Prozent. Sämtliche SMI-Titel notieren dabei im Plus. Allerdings kann sich dabei keine Aktien hervorheben.

Auch der breite Markt legt minim um 0,09 Prozent zu.

+++

06:35

Der Euro hat sich zum Franken nicht gross bewegt. Im Moment steht das Verhältnis bei 1 zu 1,1136.

Der Ölpreis, gemessen am Nordseeöl Brent, ist leicht auf 64,98 Dollar gesunken.

Der Bitcoin ist erneut gefallen und liegt aktuell bei 9'830.50 Dollar.

+++

06:30

Der Nikkei-Index notierte leicht im Plus bei 21'749 Punkten, nachdem er am Vortag rund zwei Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Topix lag kaum verändert bei 1587 Punkten. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen. Am Montag hatte die Erleichterung über eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit die Börsen angetrieben.

