09:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,3 Prozent auf 9758 Punkte nach. Die negativen Vorgaben aus den USA dürften den Risikoappetit der Anleger ein wenig dämpfen, heisst es am Markt. Und die Signale aus Asien seien wenig richtungsweisend. "Es sind noch immer die gleichen Themen, die uns begleiten", sagt ein Händler. "Vor allem der Handelsstreit und die steigenden Konjunktursorgen. Das hält die Märkte im Griff."

Bei den SMI-Titeln weisen Lonza (-1,8 Prozent) sowie Richemont und Credit Suisse (beide je -0,7 Prozent) die grössten Abschläge auf.

Zulegen können Alcon (+0,9 Prozent) sowie Swisscom, SGS und LafargeHolcim (alle je +0,1 Prozent).

Am breiteren Markt fallen die Aktien von Emmi mit einem Minus von 4,2 Prozent auf. Der Milchverarbeiter hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient und die Erwartungen von Analysten verfehlt. Für das Gesamtjahr wird zwar die Gewinnprognose bestätigt, aber das Umsatzziel leicht nach unten angepasst.

Leicht im Minus (-0,3 Prozent) ist Hochdorf. Der Milchverarbeiter steckt in einer Krise. Ein Analyst hat das Kursziel nun drastisch auf 10 Franken reduziert. Aktuell ist die Aktie 62,80 Franken wert.

Milchverarbeiter in der Krise - Hochdorf-Aktie: Von 340 Franken auf 10 Franken? https://t.co/nfBIsJHj4A — cash (@cashch) August 28, 2019

1,1 Prozent geben die Aktien von Baloise nach. Und dies, obwohl der Versicherer im ersten Halbjahr einen Gewinnsprung verzeichnete und die Vorgaben der Analysten übertraf.

08:55

Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. In Anbetracht der starken Bewegungen zu Wochenbeginn hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Damit setzte sich eine abwartende Haltung durch. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem G7-Gipfel in Biarritz Hoffnungen auf eine neue Verhandlungsrunde im Handelsstreit zwischen China und den USA geweckt, was die asiatischen Börsen am Vortag mit Kursgewinnen quittiert hatten.

In China hatten die Ankündigungen indes keine Euphorie entfacht. "Mit Bezug auf das Agieren Donald Trumps im Handelsstreit ist es der Vertrauens-Kredit der Chinesen, der allmählich aufgebraucht sein dürfte", hiess es in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg. Es überrasche daher nicht, dass chinesische Offizielle sich zuletzt zurückhaltend geäussert hätten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 rettete sich mit 0,11 Prozent Gewinn auf 20 479,42 Punkte knapp ins Plus. An den chinesischen Festlandbörsen gab der CSI 300 zuletzt um 0,16 Prozent auf 3810,78 Zähler nach. Der Hang-Seng-Index trat mit 25 660,48 Punkten auf der Stelle.

The yuan hit an 11y low this week. Recent escalation in trade tensions left analysts and investors wondering how much further Beijing would allow the currency to weaken. Here's a look at how #China controls its currency. https://t.co/yeFe3yofry pic.twitter.com/6z6RWn7fLU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 28, 2019

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,09 Prozent höher geschätzt. Die Aktie von Alcon liegt dabei am deutlichsten im Plus (0,45 Prozent). Die einzige SMI-Aktie im Minus ist diejenige der Credit Suisse (0,18 Prozent). Am breiten Markt sinken die Aktien von Emmi 2,45 Prozent. Das Unternehmen hat die Halbjahreszahlen vorgelegt.

Halbjahresbilanz - Emmi verdient im ersten Semester operativ leicht weniger https://t.co/FpQzBWKDRB — cash (@cashch) August 28, 2019

07:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Meldungen über einen vergleichsweise starken Rückgang der Ölreserven in den USA habe für Auftrieb gesorgt, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,91 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 55,45 Dollar.

Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche laut Daten vom Vorabend einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 11,1 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet. Analysten gehen hier zwar ebenfalls von einem Rückgang aus, aber nur um knapp drei Millionen Barrel.

Sinkende Lagerbestände stützen in der Regel die Ölpreise, weil sie ein Hinweis auf eine hohe Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein können. Die wöchentlichen Daten zu den US-Ölreserven werden am Markt stark beachtet.

06:10

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 0,2 Prozent höher auf 20'487 Punkten. Der chinesische CSI300 hingegen sinkt um 0,6 Prozent. Am Dienstag hatten wiederaufkeimende Rezessionsängste bereits die Wall Street ins Minus gedrückt.

Börsianer warfen die Frage auf, ob die Notenbanken in den USA und anderen Ländern den Volkswirtschaften auf die Sprünge helfen werden.

-Tokyo, Sydney and Seoul stocks ⬆

-Hong Kong, China shares ⬇

-U.S. futures climb

-10-year Treasury yield stays below 1.50% near 3-year low

-Yen dipshttps://t.co/ZX3mIJHYl6 pic.twitter.com/M0kqdlsE8k — Bloomberg Markets (@markets) August 28, 2019

06:05

Der Goldpreis kommt nach den Avancen der letzten Wochen am Mittwoch etwas zurück. Die Feinunze Gold verliert 0,44 Prozent und steht bei 1536 Dollar. Ein neues Sechs-Jahres-Hoch hatte Gold am Montag mit 1554 Dollar erreicht.

Central banks just love gold and it's going to stay that wayhttps://t.co/IjttAjmnGe — Bloomberg Markets (@markets) August 27, 2019

06:00

Der Schweizer Franken wird mit 0,9818 Franken je Dollar und 1,0887 Franken je Euro gehandelt. Das sind kaum veränderte Stände zum Vortag.

(Reuters)