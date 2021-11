09:15

Der Swiss Market Index steht nach Handelseröffnung 0,05 Prozent im Plus. Alcon verlieren nach Bekanntgabe von Quartalszahlen 1,7 Prozent. Die Aktien von Swiss Steel steigen bis 7 Prozent. Der Umsatz des Stahlherstellers kletterte im dritten Quartal um 50 Prozent. Die Firma ist wieder in den schwarzen Zahlen.

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,07 Prozent tiefer geschätzt. Am deutlichsten fallen UBS mit 0,15 Prozent. Nur Swiss Re (0,1 Prozent)und Zurich (0,15 Proeznt) notieren im Plus. Am breiten Markt steigen Barry Callebaut nach den Jahreszahlen 0,9 Prozent.

Ihr Hauptaugenmerk richteten Investoren auf die anstehenden US-Verbraucherpreise, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Ein kräftiges Plus könnte den Inflationsängsten neue Nahrung geben. Positive Impulse erhoffen sich Börsianer von den Firmenbilanzen. Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney wird seine Bücher öffnen.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Molecular Partners: Research Part. senkt auf 14,85 (16,90) Fr. - Halten

Bucher: UBS erhöht auf 515 (512) Fr. - Buy

Burckhardt: Julius Bär erhöht auf 410 (370) Fr. - Hold

Sika: Julius Bär erhöht auf 340 (330) Fr. - Hold

Novartis: Jefferies senkt auf 95 (100) Fr. - Buy

Lem: Credit Suisse erhöht auf 2280 (2032) Fr. - Neutral

Swiss Life: Berenberg erhöht auf 546 (491) Fr. - Buy

Credit Suisse: Citigroup erhöht auf 14,30 (14,20) Fr. - Buy

Schindler: RBC senkt auf 260 (270) Fr. - Sector Perform

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,2 Prozent tiefer geschätzt.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 29'096 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 2008 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,4 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte haben damit zu Wochenmitte weiter an Schwung verloren. Der Anstieg der Ölpreise und der chinesischen Fabrikpreise verstärkte die Sorge der Anleger, dass die für heute erwarteten Daten zur Inflationsrate in den USA den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen könnte, die Zinssätze anzuheben.

"Ich könnte mir vorstellen, dass es innerhalb der Fed offiziell kaum noch Zweifel daran gibt, dass die Inflationsrisiken viel höher sind als bisher angenommen", schrieben die Analysten von NatWest Markets in einer Mitteilung. Offiziellen Daten zufolge sind die Fabrikpreise in China im Oktober im Jahresvergleich um 13,5 Prozent gestiegen, was die Prognosen übertraf und als Warnsignal vor einem Druck auf die Lieferketten bis hin zu den globalen Verbrauchern gewertet wird.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 112,82 Yen und stagnierte bei 6,3931 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9119 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1583 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0564 Franken.

02:00

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben es am Dienstag auf insgesamt weiter hohem Kursniveau vorsichtiger angehen lassen. Der Dow Jones Industrial sank um 0,31 Prozent auf 36'319,98 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex ein weiteres Rekordhoch erreicht. Der marktbreite S&P 500 verlor am zweiten Handelstag der Woche 0,35 Prozent auf 4685,25 Punkte. Belastet von hohen Kursverlusten der Tesla-Papiere büsste der technologielastige Nasdaq 100 0,71 Prozent auf 16'219,94 Zähler ein.

Tesla verbuchten mit einem Minus von zwölf Prozent auf 1023,50 US-Dollar ihren höchsten Tagesverlust seit September 2020. Die Aktien des Elektroautobauers seien extrem überbewertet, sagte ein Analyst. In der Vorwoche hatten sie noch mit 1243 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Zum Wochenauftakt waren sie dann unter Druck geraten, nachdem Firmenchef Elon Musk über Twitter hatte abstimmen lassen, ob er einen Teil seiner Tesla-Anteile verkaufen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzen waren dafür.

Unter den Einzelwerten standen ferner General Electric (GE) mit Aufspaltungsplänen im Fokus. Die Papiere des Industriekonzerns gewannen zeitweise mehr als sieben Prozent, zum Schluss blieben noch 2,7 Prozent. Das Management beabsichtigt, GE in den kommenden Jahren in drei börsennotierte Unternehmen aufzuteilen: GE Aviation, GE Healthcare sowie einen Konzern, der unter anderem die Geschäfte rund um Alternative Energien, Energie und Digitalisierung umfasst.

Die Anteile von Paypal sackten um zehneinhalb Prozent ab. Nach dem anfänglichen Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte beim Bezahldienst nicht mehr ganz so rund. Die Zahlen für die drei Monate bis Ende September lagen unter den Erwartungen der Analysten. Zudem senkte Paypal seine Jahresziele.

Nvidia waren an der Börse am Dienstag erstmals über 800 Milliarden Dollar wert. Der Chef des Grafikchip-Herstellers, Jensen Huang, hatte im Rahmen einer Technologie-Konferenz Optimismus verbreitet und damit Analysten wie Anleger überzeugt. Letztere nutzten dann aber die weiteren Kursrekorde für Gewinnmitnahmen. Nvidia schlossen ein halbes Prozent tiefer.Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech glänzte mit seinen Zahlen für das dritte Quartal. Die Papiere verloren dennoch 6,7 Prozent, hatten aber am Vortag auch um zwölf Prozent zugelegt.

