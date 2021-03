09:10

Der SMI verliert 0,5 Prozent auf 10'800 Punkte.

Am Nachmittag könnten die US-Inflationsdaten neue Akzente setzen, haben doch diesbezügliche Ängste der Anleger die Anleiherenditen zuletzt kräftig steigen lassen und die Marktteilnehmer verunsichert. Mit Spannung erwartet werden zudem die Ergebnisse der EZB-Sitzung am morgigen Donnerstag. Weitere Impulse erhalten die Anleger hierzulande von der Berichtssaison für das Geschäftsjahr 2020. Dabei steht Geberit als zweitletzter Vertreter aus dem SMI im Fokus.

Die Aktien von Geberit verlieren 1,9 Prozent. Der Sanitärtechnikkonzern hat im vergangenen Jahr den Reingewinn praktisch auf Vorjahresniveau halten können und damit besser abgeschnitten, als von Analysten erwartet wurde. "Das Haar in der Suppe könnte einzig die Dividende sein, die mit 11,40 Franken weniger stark als erwartet erhöht werden soll", sagt ein Händler.

Sanitärtechnik - Geberit ist bei der Jahresdividende überraschend knausrig https://t.co/vR0NXUyJWa pic.twitter.com/mwEMW30Sy5 — cash (@cashch) March 10, 2021

Auf den hinteren Rängen fallen Idorsia (+1,2 Prozent) positiv auf. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Antrag zur Überprüfung des Schlafmittels Daridorexant angenommen. Damit macht die Biotechfirma einen grossen Schritt in Richtung Zulassung ihres Medikaments, das in Analystenkreisen als möglicher Blockbuster gilt.

Die Aktien der Grossbanken CS (+0,7 Prozent) und UBS (-0,2 Prozent) zeigen sich stärker als der Referenzindex.

Die Aktien von Baloise werden um 1,6 Prozent tiefer gehandelt. KeplerCheuvreux hat das Rating für den Versicherer auf "Hold" von "Buy" gesenkt. Baloise hatten am Dienstag nach Vorlage des Jahresabschlusses um 4,2 Prozent tiefer geschlossen.

Trotz der Erholung der US-Technologiewerte verlieren die hiesigen Branchenvertreter AMS (-1,0 Prozent) und Logitech (-0,5 Prozent) und VAT (-0,7 Prozent).

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird von Julius Bär vorbörslich 0,38 Prozent tiefer eingeschätzt. Von den 20 SMI-Aktien ist nur Geberit positiv (1,6 Prozent). Der Sanitärtechniker hat am Morgen die Jahreszahlen prädentiert. Bei den Mid Caps steigen Idorsia 3 Prozent.

Im Fokus der Anleger dürfte zur Wochenmitte die Verabschiedung des knapp zwei Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets in den USA stehen. Im US-Kongress wird nach Angaben der Demokraten voraussichtlich am Mittwoch endgültig abgestimmt werden. Bei den Konjunkturdaten wird das Augenmerk der Investoren auf den US-Verbraucherpreisen liegen.

+++

07:45

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 66,56 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 96 Cent tiefer als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 63,22 Dollar.

Nachdem die Ölpreise zum Wochenauftakt noch kräftig gestiegen waren und der Preis für US-Öl zeitweise den höchsten Stand seit 2018 erreicht hatte, sind die Ölpreise seit Montagmorgen tendenziell gesunken. Ein Anstieg der Notierungen am Dienstag blieb eine zeitweilige Gegenbewegung.

Am Markt wurden die fallenden Ölpreise mit der Kursentwicklung des Dollar erklärt. In den vergangenen Tagen zeigte sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke, die auch Einfluss auf den Handel am Ölmarkt hat. Eine stärkere US-Währung verteuert das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern ausserhalb des Dollar-Raums und bremst damit die Nachfrage.

+++

06:30

Der Swiss Market Index wird von der IG Bank vorbörslich 0,31 Prozent tiefer eingeschätzt.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ist unverändert bei 29'041 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1920 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,3 Prozent.

Die Börsen in Asien haben sich damit von einem zweimonatigen Tief etwas erholt. Am Dienstag noch waren die chinesische Aktien auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember gefallen. Die Erwartung auf eine straffere Politik und eine verlangsamende wirtschaftliche Erholung hatten die Aktienmärkte verunsichert. "Die Märkte schenken ihre volle Aufmerksamkeit den Anleihen", sagt Hiroshi Watanabe, Senior Eonomomist bei Sony Financial Holdings. Viele Marktanleger zeigen sich nervös, da im Laufe dieser Woche weitere Staatsanleihen in Form von zehn und 30-jährigen Auktionen anstehen.

-U.S. futures

-China’s CSI 300 Index rises 1.4 Prozent

-South Korea, Hong Kong stocks

-Australia stocks

-Bitcoin trades around $54,000

-Australia’s 10-year bond yield falls to 1.72 Prozent

-Oil, gold https://t.co/0YtQw8RdZWhttps://t.co/lSSHF2WLTL — Bloomberg (@business) March 10, 2021

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 108,80 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,5093 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9298 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1879 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1047 Franken an.

+++

03:00

Die Aktien des Elektroautoherstellers Tesla sind am Dienstag um fast 20 Prozent gestiegen und haben damit den grössten Tagesgewinn seit einem Jahr erzielt. Der Sprung erhöhte die Marktkapitalisierung von Tesla um mehr als 100 Milliarden Dollar und beendete damit eine fünftägige Verlustserie des Unternehmens. Die Tesla-Aktie schloss bei 673,58 Dollar. Sie bleibt damit mehr als 20 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Januar.

"So sehr der Markt die jüngsten Auswüchse von Optimismus, die sich in der Bewertung von Tesla widerspiegeln, stark korrigiert hat, so sehr ist nun deutlich geworden, dass unser Vertrauen in die soliden Aussichten für das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren gestärkt wurde", schrieb Pierre Ferragu, Analyst von New Street Research, in einer Kundennotiz.

Elon Musk made a record $25 billion in one day after Tesla's 20 Prozent jump on Tuesday https://t.co/s9YI9VeKh6 — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2021

+++

02:30

Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt haben die US-Börsen am Dienstag beflügelt. Auch die Impffortschritte stützten das Geschehen an den Märkten. Entgegen der Entwicklung am Vortag ging es diesmal sowohl für die Standard- als auch für die Techwerte nach oben. Nach einem weiteren Rekord blieb allerdings für den Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss mit plus 0,10 Prozent auf 31'832,74 Punkten kaum etwas übrig.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,42 Prozent auf 3875,44 Punkte. Der am Vortag stark abgerutschte technogielastige Nasdaq 100 erholte sich mit einem Zuwachs von 4,03 Prozent auf 12'794,49 Punkte merklich.

Dem Techsektor hatten seit Mitte Februar die steigenden Renditen am Anleihemarkt besonders zugesetzt. Besonders die wachstumsträchtigen Techwerte leiden darunter, weil höhere Renditen die Finanzierung der Unternehmen verteuern und die Papiere dadurch an Attraktivität einbüssen. Bei Standardwerten, Zyklikern und Titeln der "Old Economy" sehen Anleger im Zuge der Corona-Lockerungen und der damit verbundenen Wirtschaftsbelebung hingegen Aufholpotenzial, weshalb sie zuletzt aus den Techwerten umgeschichtet hatten.

Mit einem Plus von fast 27 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Februar setzten die Aktien von Gamestop ihre jüngste Rally fort. Am Vortag waren die unlängst von Spekulanten getriebenen Titel des kriselnden Videospielhändlers schon um mehr als 41 Prozent nach oben geschnellt.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)