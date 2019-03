08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Berechnungen zufolge 0,08 Prozent im Plus. Die Aktie von ABB liegt mit einer Avance von 0,15 Prozent am deutlichsten in der Pluszone. Bei den Mid Caps gibt es einen grossen Verlierer. Die Aktie von Autoneum wird nach Bekanntgabe der Jahreszahlen mit einem Minus von 3,4 Prozent indiziert.

Logitech steigen vorbörslich 1,6 Prozent. Der Computerzubehörhersteller strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und will gleichzeitig die Margen steigern.

+++

07:55

Die asiatischen Börsen sind mitterweile geschlossen. Sie haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Während maue Vorgaben der US-Börsen die japanischen Aktienmärkte ausbremsten, sorgte die Aussicht auf staatliche Geldspritzen in China für Rückenwind.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 0,6 Prozent auf 21'596 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1615 Zähler nach. Investoren seien nicht mehr ganz so zuversichtlich, dass eine Einigung im US-Handelsstreit mit China bevorstehe, sagten Händler. Anleger würden deswegen lieber Kasse machen.

In China griffen Anleger nach der Aussicht auf staatliche Konjunkturmaßnahmen hingegen zu. Die Börse in Shanghai gewann 1,5 Prozent. Nach Aussagen des chinesischen Staatsplanungsausschusses will die Regierung angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken.

There's a reason why Asia's benchmark stock index keeps moving long after traders in the region go to bed https://t.co/OPoOzBh1Fr — Bloomberg Markets (@markets) 6. März 2019

+++

07:40

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Meldungen über einen starken Anstieg der US-Ölreserven hätten am Morgen belastet, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,30 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 56,03 Dollar.

Am Vorabend war gemeldet worden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Ölreserven um 7,29 Millionen Barrel registriert hat. Die API-Daten werden am Ölmarkt stark beachtet, weil sie einen Tag vor dem offiziellen Bericht der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl veröffentlicht werden.

Auch bei den offiziellen Daten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen, rechnen Analysten mit einem Anstieg der amerikanischen Ölreserven. Allerdings liegen die Markterwartungen hier deutlich niedriger und es wird nur mit einem Zuwachs um 1,45 Millionen Barrel gerechnet. Sollten die offiziellen Regierungsdaten von den Markterwartungen abweichen, könnte dies die Ölpreise deutlich bewegen.

+++

06:00

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte fiel um 0,6 Prozent auf 21'604 Punkte. Die Zuversicht für eine baldige Einigung im US-Handelsstreit mit China sei etwas gewichen, sagten Händler. Anleger hätten sich deswegen zu Gewinnmitnahmen entschlossen.

Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1615 Zähler nach. Die Börse in Shanghai legte hingegen 0,3 Prozent zu. Hier ermutigten Äußerungen der chinesischen Staatsplanungsausschusses die Anleger, wonach die Regierung angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken will.

Rogers, once an avid Japanese stock investor, has offloaded his holdings. "I sold last fall. I own nothing in Japan: no currency, no bonds, no stocks. Japan has been ruined," he said.https://t.co/rpMVDTL2kD — ((Shehzad Younis)) (@shehzadyounis) 6. März 2019

+++

05:55

Der Euro notierte im Devisenhandel in Fernost kaum verändert bei 1,1355 Franken. Der Franken stand etwas schwächer zum Dollar, nämlich bei 1,0052.

(cash/AWP/Reuters)