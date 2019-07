+++

08:20

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,08 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Am Markt wurde der Anstieg unter anderem mit der Hoffnung auf Fortschritte zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China erklärt. Nach einer monatelangen Pause werden Vertreter beider Länder an diesem Dienstag ihre Handelsgespräche wieder aufnehmen.

In Shanghai, China uses jazz-age glamor to get trade talks going https://t.co/4zAWPBPMpk — Bloomberg Markets (@markets) July 30, 2019

+++

08:10

Die Schweizer Börse steht vor einem positiven Start in den Handelstag. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär bei einem Plus von 0,16 Prozent. Sämtliche SMI-Titel notieren positiv, ohne grosse Ausreisser.

Am breiten Markt fällt GAM positiv auf. Der Vermögensverwalter kündigte am Morgen die Ernennung eines neuen CEOs. Die Aktie notiert vorbörslich 1,3 Prozent im Plus. Die Titel von SIG stechen ebenfalls positiv hervor (+1,6 Prozent). Der Industriekonzern übertraf mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten.

+++

06:35

Der Euro steht mehr oder weniger unverändert bei 1,1047 Franken. Auch der Dollarkurs bewegt sich wenig und ist derzeit 0,9916 Franken wert.

Der Bitcoin kostet am Morgen 9'420 Dollar.

+++

06:30

Die Tokioter Börse hat am Dienstag im Plus tendiert. Experten sprachen von einer Hoffnung am Markt, dass eine bessere Entwicklung insbesondere bei Technologiewerten bevorstehe. "Die Investoren sehen zunehmend eine Erholung im Jahr 2020", sagte Chefstratege Masayuki Kubota von Rakuten Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21.775 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1576 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,5 Prozent.

(cash/AWP/Reuters)