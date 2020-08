08:10

Der Swiss Market Index steht am Mittwoch vorbörslich 0,55 Prozent tiefer. Zykliker wie ABB (minus 0,8 Prozent) und Banken verzeichnen dabei die grössten Verluste. Am breiten Markt steigen die Aktien von Sunrise nach dem Übernahmeangebot durch Liberty Global 24 Prozent. Die Aktie der Sunrise-Konkurrentin Swisscom fällt 1,1 Prozent.

Besonders aufmerksam verfolgen Investoren weiter die Verhandlungen in den USA über ein zusätzliches Konjunkturpaket, dessen Volumen sie auf bis zu zwei Billionen Dollar taxieren. Von diesen Hilfen versprechen sie sich zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft. Daneben hält die Bilanzsaison Anleger auf Trab. Neben dem deutschen Versorger E.ON öffnet unter anderem der US-Netzwerkausrüster Cisco seine Bücher. Parallel dazu werden Zahlen zur europäischen Industrieproduktion veröffentlicht. Experten erwarten im Monatsvergleich ein Plus von zehn Prozent.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Im frühen Handel konnten sie aber nur einen kleinen Teil der deutlichen Verluste vom Vortag wieder wettmachen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,69 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 13 Cent auf 41,74 Dollar zu.

Am Vortag hatte die Entwicklung der Corona-Krise den Handel am Ölmarkt belastet. In der Spitze waren die Ölpreise am Dienstag im Tagesverlauf zeitweise jeweils etwa drei Prozent abgerutscht. Zuvor war bekannt geworden, dass die Zahl der Neuinfektionen weltweit weiter steigt und die Marke von 20 Millionen infizierten Menschen geknackt hatte.

Etwas Auftrieb erhielten die Ölpreise hingegen durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Wochen einen Rückgang der Lagerbestände an amerikanischem Rohöl um 4,01 Millionen Barrel verzeichnet hat. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

Im weiteren Tagesverlauf bleiben die US-Ölreserven im Fokus der Investoren am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Sie könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte im Verlauf um 0,4 Prozent auf 22'850 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um fast 0,8 Prozent auf 1598 Zähler. Investoren griffen bei Exportwerten zu, da der Yen etwas schwächer notierte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab dagegen knapp 0,8 Prozent nach. Die Börse in Shanghai steht 2 Prozent im Minus.

Der Goldpreis gibt weiter nach. Er fällt rund 1,5 Prozent auf die Marke von 1885 Dollar pro Feinunze. Das ist der tiefste Stand seit rund drei Wochen. Der Goldpreis gerät auch wegen des zuletzt festeren Dollar unter Druck. "Es sieht so aus, als ob sich etwas Euphorie aus dem Goldmarkt verabschiedet", sagte Kyle Rodda, Analyst beim Brokerhaus IG Markets. Nun rücke die Marke bei 1800 Dollar in Reichweite.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,69 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9509 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9186 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1719 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0773 Franken an.

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 27'686,91 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,7 Prozent auf 10'782,82 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3333,69 Punkte ein.

