09:10

Der Swiss Market Index steigt im frühen Handel am Donnerstag 1,7 Prozent auf 8698 Punkte. Den deutlichsten Zuwachs hat die Aktie von ABB mit 3,1 Prozent. In sehr guter Form präsentieren sich auch die Bankenwerte Die Aktien von UBS (2,7 Prozent), Credit Suisse (3 Prozent) und Julius Bär (2,5 Prozent) legen überdurchschnittlich zu. Die Aktie von Swisscom hat die geringsten Zuwächse (0,9 Prozent).

Am breiten Markt legt die Aktie von Meyer Burger mit 5,6 Prozent am deutlichsten zu. Der Titel war am Mittwoch unter den Wert von 1 Franken gefallen. Die Aktie von Hochdorf steigt 2,5 Prozent. Der Milchverarbeiter hat 2017 ein Ereignis erreicht, das es in dieser Höhe vorher noch nie gegeben hat. Auschlaggebend sind allerdings eine Übernahme und höhere Rohstoffpreise. Die Absatzmenge ging zurück.

Die Aktie von Orascom Development steigt 1,3 Prozent. Der Immobilienentwickler hat das Geschäftsjahr 2017 mit Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen.

+++

08:30

Donald Trumps ehemaliger Chefstratege, Stephen Bannon, wettert gegen Investoren und Aktienhändler. "Zur Hölle mit der Wall Street", sagte er in einem Telefoninterview mit Reuters. Bannon beschrieb Wall Street als kurzfristig und sprunghaft, die Schicksale von Arbeitern in den USA seien der Börse völlig gleichgültig. Trump hingegen versuche das "schlagende Herz des amerikanischen Kapitalismus zu beschützen". Er sei ohnehin "der perfekte Typ".

Kritik an Kapitalmarkt-Teilnehmern: Bannon wünscht Wall Street "zur Hölle"... https://t.co/1guJuYvmfs — manager magazin (@manager_magazin) 5. April 2018

+++

08:10

Die Vorbörsen-Experten von Julius Bär sehen den Swiss Market Index 1 Prozent höher. Die Aktie von ABB wird in der Einzelberechnung mit einem Plus von 1,43 Prozent am höchsten geschätzt. Bei den Mid Caps sticht Clariant mit einem Plus von 1,2 Prozent hervor.

Die Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China hatten schon Asiens Börsen nach oben getrieben. Die Signale beider Seiten, offen für Verhandlungen zu sein, hoben die Stimmung bei den Investoren. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte angedeutet, dass die geplanten Extrazölle auf chinesische Produkte Teil einer Verhandlungsstrategie sein könnten.

Auf der Konjunkturseite werden am Donnerstag unter anderem der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt und die amerikanische Handelsbilanz für Februar erwartet.

+++

07:55

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die Kursgewinne seit dem Mittwochnachmittag angeknüpft. Am Morgen konnten die Notierungen weiter zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde am Morgen bei 68,39 US-Dollar gehandelt. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai stieg um 31 Cent auf 63,68 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Ölpreise weiterhin durch einen überraschenden Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,6 Millionen Barrel auf 425,3 Millionen Barrel gefallen waren. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 1,4 Millionen Barrel erwartet.

Seit der Veröffentlichung der Lagerdaten ist der Preis für US-Öl um mehr als zwei Prozent gestiegen. Die Daten zu den Ölreserven drängten jüngste Kennzahlen zur Fördermenge in den USA etwas in den Hintergrund. Das Energieministerium in Washington hatte am Mittwochnachmittag ebenfalls gemeldet, dass die Ölproduktion in der vergangenen Woche mit durchschnittlich 10,46 Millionen Barrel pro Tag ein neues Rekordhoch erreicht hatte.

Oil gains on US crude drawdown, easing of tension in US-China spat - https://t.co/uabEyvKHYG — Jett ♠️ Lone Star (@JettLoneStar) 5. April 2018

+++

07:10

Kurzer Rückblick auf letzte Nacht: Die Aktien von Facebook konnten endlich wieder mal zulegen, sie stiegen 3 Prozent.

Facebook shares rallied after CEO Mark Zuckerberg stoked optimism that the drumbeat of bad news may be nearing an end https://t.co/m5kBRzuZ6w pic.twitter.com/TCI53rYPrA — Bloomberg (@business) 5. April 2018

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 1,6 Prozent fester bei 21'668 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,1 Prozent auf 1725 Zähler. Die Papiere von Pharmakonzernen, Feinmechanik-Unternehmen und Immobilienfirmen legten zu. Die Aktien des Sojasaucen-Herstellers Kikkoman schnellten sogar um gut drei Prozent nach oben. Das Unternehmen hofft auf billigere Einfuhrpreise für Sojabohnen, nachdem der Preis für das Agrarprodukt nach der chinesischen Drohung mit Zöllen gefallen war. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,54 Prozent zu.

"Ich denke, dass die Auswirkungen der Handelseinschränkungen deutlich geringer ausfallen als es zuletzt den Anschein hatte", sagte Jeffery Becker, Chef von Jennison Associates. Der Handel zwischen den USA und China habe in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen und die Abhängigkeit beider Seiten voneinander sei sehr groß. "Beide Länder haben viel zu verlieren, wenn sie den Handelskrieg anheizen."

+++

06:25

Der Schweizer Franken steht bei 0,9614 Franken je Dollar und 1,1804 Franken je Euro. Der Euro wird kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2279 Dollar gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)