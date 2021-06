10:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Implenia: Research Partners senkt auf 25 (30) Fr. - Halten

Logitech: Credit Suisse erhöht auf 133 (121) Fr. - Outperform

Nestlé: JPMorgan erhöht auf 135 (125) Fr. - Overweight

Die Credit Suisse stellt die Abdeckung von Dufry ein. Das vormalige Rating lautete Neutral bei einem Kursziel von 50 Franken

+++

10:20

Der SMI baut die Gewinne aus und steht 0,6 Prozent im Plus. Die grössten Gewinner sind Holcim und UBS mit je knapp 2 Prozent.

+++

09:20

Die Aktie von Santhera legt 66 Prozent zu. Das Biopharma-Unternehmen aus Pratteln BL hat mit dem Wirkstoff Vamorolone in der VISION-DMD-Zulassungsstudie positive Resultate erzielt. Die Gesellschaft plant nun im ersten Quartal 2022 einen Zulassungsantrag bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA einzureichen und eine vorrangige Prüfung zu beantragen. Die Resultate würden eine robuste Wirksamkeit über mehrere Wirksamkeitsendpunkte und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Vamorolone bei der Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zeigen.

Die Resultate würden eine robuste Wirksamkeit über mehrere Wirksamkeitsendpunkte und ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Vamorolone bei der Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zeigen, heisst es weiter.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag nach dem Kursrückgang am Vortag zur Gegenbewegung an. Wie stark diese ausfällt, werde sich weisen müssen, sagt ein Händler. "Ob es zu Anschlusskäufen kommt, ist angesichts der vielen Konjunkturzahlen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, doch eher ungewiss."

Allerdings erwarten Marktteilnehmer ein merklich aktiveres Geschäft als am Vortag. Am Montag ruhte der Börsenhandel an der Wall Street und in London wegen eines Feiertags. Belebt werden dürfte das Geschäft auch von einer Reihe Konjunkturzahlen. So werden aus dem Inland das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal und die Einkaufsmanagerindizes erwartet. In der Eurozone werden die Inflation und die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht. Zudem stehen auch in Euroland und in den USA die Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Höhepunkt des Zahlreigens dürfte aber einmal mehr der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag sein.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,4 Prozent höher bei 11'408 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um 0,55 Prozent gesunken. Der breite SPI gewinnt 0,3 Prozent und kommt auf 14'714 Zähler.

Mit Ausnahme von Partners Group (-0,3%) notieren sämtliche SMI-Titel zum Handesstart im Plus. Am meisten zulegen können UBS, Holcim, Alcon und Sika mit einem Plus von je rund 0,8 Prozent.

Mehr Bewegung gibt es bei den hinter dem SMI nächstgrösseren Firmen aus dem Index SMIM. So werden Galenica um 2,5 Prozent höher gehandelt. Der Apotheken-Konzern erhöht trotz einem schwierigen ersten Quartal die Prognose für 2021. Im April habe das Geschäft merklich angezogen, heisst es.

Trotz positiver News werden Burckhardt Compression (-2,2%) tiefer gehandelt. Der Industriekonzern hat in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020/21 Bestellungseingang, Umsatz und Gewinn gesteigert.

Deutlichere Kurszuwächse verzeichnet die Biotechnologiefirma Polyphor (+7 %). Polyphor hat positive Studiendaten für seinen wichtigsten Produktkandidaten Balixafortide vermeldet. Die Behandlung als Einzelwirkstoff habe eine statistisch signifikante Reduktion der Viruslast von SARS-CoV-2 in einer Tierstudie gezeigt, hiess es.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär um 0,27 Prozent höher eingeschätzt. Zugpferd ist die Aktie von Nestlé mit einem Plus von 0,6 Prozent. Am breiten Markt legt die Aktie von Burckhardt Compression nach Vorlage der Jahresresultate über 2 Prozent zu.

Nach dem Kursrückgang am Vortag rechnen Händler mit einer Gegenbewegung. Wie stark diese ausfällt, werde sich weisen müssen. "Ob es zu Anschlusskäufen kommt, ist angesichts der vielen Konjunkturzahlen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, doch eher ungewiss", sagt ein Händler.

Im Fokus der Anleger steht erneut die Inflation. Um Hinweise auf den möglichen Zeitpunkt für eine Straffung der Geldpolitik zu bekommen, werden Anleger die europäischen Inflationsdaten genau unter die Lupe nehmen. In Deutschland kletterte die Inflationsrate im Mai auf den höchsten Stand seit knapp zehn Jahren. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich durchschnittlich um 2,5 Prozent und damit stärker als erwartet.

+++

06:45

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank um 0,3 Prozent höher eingeschätzt.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent tiefer bei 28'694 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1917 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Die bevorstehende Veröffentlichung wichtiger US-Handelsdaten verunsichert damit weiter die asiatischen Anleger. Vor allem der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der im April hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben war, gilt als Gradmesser bei den Investoren, da er als wichtiger Faktor für mögliche geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed gilt.

"Die Investoren wollen die Stärke der US-Erholung durch die Fabrik- und Jobdaten bestätigt wissen", sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Zahlen zur US-Industrie werden am Dienstag erwartet, die US-Arbeitsmarktaten am Freitag.

-Oil rises 1.9% to $67

-Japan, Australia and China stocks fall

-South Korea stocks

-European futures rise

-Gold

https://t.co/ZbdCRXPbok — Bloomberg Markets (@markets) June 1, 2021

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,43 Yen und stagnierte bei 6,3700 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8982 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2229 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0988 Franken.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)