Der Schweizer Börse ist am Donnerstag die Puste ausgegangen. Nach einem mehrtätigen Aufwärtstrend, während dem mehrmals neue Rekordmarken gesetzt wurden, schloss der SMI unverändert auf 10'529 Punkten. Händler erklärten, angesichts von neuen Spannungen zwischen den USA und China hätten die Anleger eine vorsichtigere Gangart eingelegt. Nachdem US-Präsident Donald Trump ein Gesetz zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong unterzeichnet hatte, drohte die Regierung in Peking mit "massiven Gegenmassnahmen". Wegen des US-Erntedankfestes Thanksgiving fehlten zudem die Impulse der amerikanischen Anleger.

Zu den Verlierern gehörten die Aktien der konjunkturabhängigen Unternehmen Adecco und Richemont. Die Grossbank Credit Suisse gab 0,3 Prozent nach. Die Aktien des Augenheilkonzerns Alcon verloren 1,1 Prozent an Wert, nachdem ein Broker das Kursziel gesenkt und die Verkaufsempfehlung bekräftigt hatte.

Gesucht waren nach einer Kurszielerhöhung durch Goldman Sachs dagegen Swiss Re. Die Aktien des Rückversicherers zogen 0,6 Prozent an. Novartis stiegen 0,3 Prozent. Der Pharmariese erweitert seine Kapazitäten für die Gen- und -Zelltherapie in Europa, um Produktionsengpässe zu beseitigen.

Bei den Nebenwerten legten Schmolz+Bickenbach um fünf Prozent zu. Der Stahlhersteller erhält im Ringen um eine umfassende Kapitalerhöhung, die den Fortbestand der angeschlagenen Firme sicherstellen soll, Unterstützung aus der Politik.

Der Pharmakonzern Roche hat für sein Brustkrebsmedikament Kadcyla die Zulassung in Kanada erhalten. Das Gesundheitsministerium habe dem nachoperativen Einsatz von Kadycla bei der Behandlung von HER21-positiven Brustkrebs im Frühstadium zugestimmt, teilte Roche am Donnerstag mit. HER2-positiver Brustkrebs betrifft etwa 15-20 der Patientinnen und ist eine besonders aggressive Form der Erkrankung, die sich eher ausbreitet und dazu neigt wiederaufzutreten.

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 63,93 US-Dollar gehandelt. Das waren 13 Cent weniger als am Mittwoch.

Experten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gehen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg davon aus, dass der globale Ölmarkt im kommenden Jahr unterm Strich ausgeglichen sei.

