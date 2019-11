10:20

Die Aussichten für die deutschen Banken haben sich nach Ansicht der Ratingagentur Moody's verschlechtert. Wegen der niedrigen Zinsen werde die Profitabilität der Geldhäuser sinken und sich die Kreditwürdigkeit der Institute insgesamt eintrüben, erklärte Moody's am Donnerstag. Die Bonitätswächter senkten den Ausblick für das deutsche Bankensystem daher auf "negativ" von "stabil".

Moody's downgrades outlook for German banking system to negative #Investingport pic.twitter.com/nE9QymmTrI — Investingport (@investingport) November 21, 2019

+++

09:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt kurz nach Börseneröffnung 0,7 Prozent auf 10'311 Punkte nach. Die schwindenden Aussichten auf eine Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit noch in diesem Jahr trüben den Anlegern die zuletzt wieder recht optimistische Stimmung und lösen nach dem jüngsten Rekordlauf daher auch Gewinnmitnahmen aus.

Die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch (-1,4 Prozent) und Richemont (-1,2 Prozent) würden im Zusammenhang mit der Entwicklung im Handelsstreit und in Hongkong tiefer gestellt, wie es am Markt heisst.

Ebenfalls deutlich im Minus sind Alcon (-1,5 Prozent) sowie die Zykliker ABB (-1,3 Prozent) und Adecco (-1,0 Prozent).

Verhältnismässig gut hält sich SGS (-0,2 Prozent. RBC hat das Rating für den Inspektionskonzern auf "Sector Perform" von "Underperform" angehoben und das Kursziel auf 2'250 von 2'000 Franken angehoben. Die Titel notieren derzeit allerdings bei höheren 2'549 Franken.

Am breiten Markt fallen Comet (+4,3 Prozent) positiv auf. Das zweite Halbjahr habe sich positiv entwickelt und der Auftragseingang habe sich erholt, teilt das Röntgentechnologieunternehmen anlässlich eines Investorentags mit. Die Guidance für das Gesamtjahr wird derweil bestätigt.

Röntgentechnologieunternehmen - Comet: Positives zweites Halbjahr - Auftragseingang erholt https://t.co/vMSdlQxvaD — cash (@cashch) November 21, 2019

+++

08:20

Die Ungewissheit in puncto Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um mehr als ein halbes Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um anderthalb Prozent nach unten. Hier verunsichern die fortgesetzten Proteste und Ausschreitungen die Investoren weiterhin zusätzlich. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um ein halbes Prozent auf 23 038,58 Punkte.

Global shares stumble led by HangSeng as China-US row over Hong Kong clouds trade deal outlook. Trump expected to sign HK bill desp China warnings. SKorea trade data offer sign export slump may be easing. Bonds rise w/US 10y ylds at 1.73%. Yuan at 3wk low. Gold 1470, Bitcoin 8.1k pic.twitter.com/0GsxI2On8Z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 21, 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent nach.

Sämtliche SMI-Werte werden mit Abschlägen gehandelt, mit einer einzigen Ausnahme: SGS (Aktie +0,6 Prozent). Der Warenkontrolleur profitiert von einer Heraufstufung.

Im breiteren Markt tanzen Comet (+1,3 Prozent) und VAT (+0,8 Prozent) aus der Reihe.

+++

06:35

Auf die Stimmung der Anleger drückt die anhaltende Unsicherheit über die Finalisierung eines ersten Handelsabkommens zwischen China und den USA: Insidern und Handelsexperten zufolge werde es möglicherweise erst im kommenden Jahr abgeschlossen. China verlange eine Aufhebung zusätzlicher Zölle, während die US-Regierung ebenfalls weitere Forderungen stelle, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Sache vertrauten Personen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 22.872 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1675 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

+++

06:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,47 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0380 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9903 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1076 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0971 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2929 Dollar.

+++

06:25

An der Wall Street hat der Dow Jones am Vorabend nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,4 Prozent auf 27.821,09 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 8.526,73 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 3.108,46 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)