09:06

Der SMI startet mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 8964 Punkten. Unterstützung bieten dabei die positiven Vorgaben aus Übersee. Trotzdem dürften die Anleger nach einer verlustreichen Vorwoche vorsichtig bleiben, sind doch die Probleme auf der politischen Bühne weiter im Fokus. Nur wenige Impulse werden diese Woche von der Berichtssaison kommen, die in der Schweiz so gut wie gelaufen ist.

ABB (+1,2 Prozent) starten klar höher, da erneut Gerüchte um den Verkauf der Stromnetzsparte die Runde machen. Daneben sind die Papiere von Novartis (+1,8 Prozent) gesucht. Der Pharmakonzern hatte für das Medikament Promacta von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung erhalten, legte aber das mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet betriebene Vorhaben einer Kontaktlinse für Diabetiker auf Eis. Von Seiten der Analysten-Gemeinde her hat Goldman Sachs das Rating der Basler auf "Buy" von "Neutral" erhöht.

Hitachi in talks to buy ABB power grids unit https://t.co/n2xeRNT6yq — Financial Times (@FT) November 18, 2018

Auch die Schwergewichte Roche (+0,7 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent) steigen. Die Grossbanken CS (+0,4 Prozent) und UBS (+0,9 Prozent) sind ebenfalls gesucht. Die Uhrenaktien Richemont (-0,8 Prozent) und Swatch (-2,6 Prozent) gehören hingegen zu den wenigen Verlierern. Im breiten Markt fallen die Papiere von Cosmo auf, nachdem die FDA einem Durchfall-Mittel die Zulassung erteilt hat.

Ebenfalls gesucht sind Oerlikon (+2,9 Prozent), nachdem Société Générale das Rating für die Papiere auf "Buy" von "Hold" erhöht hat. Der Konzern vermeldete am Morgen ausserdem einen Auftrag von Airbus.

+++

08:29

Anleger in Japan haben sich zum Wochenauftakt wieder mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei schloss am Montag 0,7 Prozent höher bei 21.821 Punkten. Der breiter gefasste Topix gewann ein halbes Prozent. Bei Investoren herrschte Erleichterung darüber, dass sich die japanischen Exporte im Oktober von ihrem jüngsten Durchhänger erholten und im Vergleich zum Vorjahresmonat um gut acht Prozent zulegten. "Obwohl die Zahlen etwas schwächer ausfielen als erwartet, sind Anleger erleichtert darüber, dass es nicht wie im vergangenen Monat nach unten ging", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa Securities.

Auch an den chinesischen Börsen ging es nach oben, jedoch dominierten dort die Sorgen vor den Folgen des Handelsstreits Chinas mit den USA. Bei dem jährlichen Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums am Wochenende gab es erstmals seit Bestehen des Treffens keine gemeinsame Abschlusserklärung. Zwischen den USA und China kam es zu einem offenen Schlagabtausch. Während US-Vizepräsident Mike Pence von China ein stärkeres Entgegenkommen im Handelsstreit der beiden grössten Wirtschaftsmächte der Welt forderte, warnte Chinas Präsident Xi Jinping vor den Gefahren einer wachsenden ökonomischen Abschottung.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär bei 8921 Punkten (+0,16 Prozent) berechnet. Der Streit um die Scheidungsvereinbarung zwischen der EU und Grossbritannien sowie die Regierungskrise in London halten Anleger weiterhin auf Trab. Hinzu kommen der Konflikt um den italienischen Haushalt und der Handelsstreit zwischen den USA und China.

Unter den SMI-Einzeltiteln stehen vorbörslich nur ABB (+1,5 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent) im Plus. ABB soll laut einem Medienbericht mit Hitachi über den Verkauf der Stromnetz-Sparte verhandeln. Novartis könnte von einer Rating-Erhöhung durch Goldman Sachs profitieren. Am breiten Markt fallen Oerlikon (+2 Prozent) auf. Der Konzern vertieft die Partnerschaft mit Airbus.

+++

07:54

Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Preiszuwächsen in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 67,31 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 68 Cent auf 57,14 Dollar.

Das entscheidende Thema am Ölmarkt bleibt die Frage, wie grosse Rohölförderer auf das derzeit vorhandene Überangebot reagieren werden. Anfang Dezember trifft sich das Ölkartell Opec in Wien, um über seine Produktion im kommenden Jahr zu beraten. Das grösste Förderland Saudi-Arabien spricht sich für eine Kürzung der Tagesproduktion um eine Million Barrel aus.

Oil Price: View: The oil price is now controlled by just three men - The Economic Times https://t.co/NE4HqWpRjK — Fredi Eka Permana (@fredieka) November 19, 2018

+++

07:43

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1395 US-Dollar. Am späten Freitagabend hatte der Euro noch über der Marke von 1,14 Dollar notiert. Auch zum Franken ist der Euro gegenüber dem späten Freitagabend ganz leicht zurückgekommen. Derzeit wird er zu 1,1405 gehandelt, nach 1,1410 Franken. Der US-Dollar ist gegenüber dem Franken wieder über die Parität gestiegen und kostet aktuell 1,0004 Franken.

+++

06:31

In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Montag 0,4 Prozent höher bei 21'772 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg 0,2 Prozent. Am Freitag hatten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump die Wall Street gestützt. Trump sagte, er könne möglicherweise auf neue Zölle für Waren aus der Volksrepublik verzichten, während Gespräche mit China liefen. Doch am Wochenende überschattete der Zwist zwischen den beiden grössten Wirtschaftsmächten der Welt den Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums.

After US-China clash at APEC, all eyes shift to the Trump-Xi meeting in Argentina https://t.co/TcjQql71dZ — CNBC (@CNBC) November 19, 2018

+++

06:25

Am Devisenmarkt in Fernost setzten Aussagen von Vertretern der US-Notenbank (Fed), die sich vorsichtig zum weltweiten Konjunkturausblick äusserten, den Dollar zeitweise unter Druck. Der Euro stieg vorübergehend auf 1,1414 Dollar, gab später aber auf 1,1406 Dollar nach. Zum Yen lag die US-Währung mit 112,71 Yen leicht im Minus.

(cash/Reuters/AWP)