Der 3:0-Sieg gegen Brügge in der Vorrunde der Champions-League lässt Anleger zu Aktien von Borussia Dortmund (BVB) greifen. Die Papiere des deutschen Vize-Meisters steigen im Frühhandel der Frankfurter Börse 4,3 Prozent. Mit dem Sieg hat der BVB gute Aussichten auf das Achtelfinale.

Die Schweizer Börse geht zur Wochenmitte mit leichten Zugewinnen in den Handel. Damit folgt er den freundlichen Vorgaben aus Übersee. Vor allem in den USA hat der Standardwerte-Index Dow Jones mit einem Schlusskurs oberhalb der 30'000-Punkte-Marke ein psychologisch wichtiges Signal gesetzt, heisst es im Handel. In Asien sind die meisten Börsen denn auch der Vorgabe gefolgt.

Getragen werde der Markt auch weiterhin durch verschiedene Faktoren, heisst es. Nachdem der noch amtierenden US-Präsident Donald Trump den Sieg des Demokraten Joe Biden anerkannt hat, könne nun der geregelte Übergang der Regierungen stattfinden.

SMI gewinnt gegen 09:10 Uhr 0,1 Prozent hinzu auf 10'500 Punkte. Der breite SPI legt ebenfalls um 0,1 Prozent zu und kommt auf 13'001 Zähler. Grösste Gewinner sind Novartis sowie zyklische Werte wie LafargeHolcim, ABB und Swatch mit Zugewinnen von je 0,5 Prozent.

Mit Nachrichten rücken Schwergewicht Nestlé (-0,2%) in den Fokus. Der Nahrungsmittelkonzern trennt sich von seinem Yinlu-Geschäft in China. Käufer ist die chinesische Food Wise, zu den finanziellen Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Schlusslicht im SMI ist Lonza (-0,5%).

Mit deutlichen Kursbewegungen fallen vorbörslich in den hinteren Reihen U-blox (+4,9% vorbörslich) auf, die am Investorentag über eine Geschäftsbelebung berichten. DKSH (-0,3%) verlängern ihre Partnerschaft mit Procter & Gamble und der Industriekonzern SIG Combibloc (+1,2%) übernimmt die 50-Prozent Beteiligung an einem Joint Venture mit der saudi-arabischen Obeikan Investment Group (OIG) vollständig.

Der Swiss Market Index wird am Mittwoch bei Julius Bär 0,2 Prozent höher geschätzt. Alle Aktien ausser Richemont stehne im Plus, am deutlichsten Novartis mit 0,41 Prozent. Analysten der UBS erhöhten das Kursziel für den Pharmakonzern leicht. Am breiten Markt steigen Clariant 1,2 Prozent und U-Blox 5 Prozent.

Investorentag - U-Blox sieht Belebung in allen Segmenten und Industrien des Unternehmens https://t.co/LvI3rO77q0 pic.twitter.com/QMdkNcEyzN — cash (@cashch) November 25, 2020

Am Dienstag war der Dow Jones dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Virus-Krise und auf eine geordnete Machtübergabe in den USA zum ersten Mal über die Marke von 30'000 Punkten gestiegen. Börsianer richten ihre Aufmerksamkeit am Mittwoch auf die Zahlen zu den US-Konsumausgaben. Experten erwarten für Oktober eine Abschwächung des Wachstums auf 0,4 Prozent von 1,4 Prozent im Vormonat. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Am Abend (MEZ) veröffentlicht zudem die US-Notenbank die Protokolle ihrer jüngsten Beratungen. Investoren versprechen sich von den Mitschriften Signale für zusätzliche Fed-Geldspritzen im Dezember.

Die Aussichten auf Impfstoffe gegen das Coronavirus sowie auf politische Stabilität in den USA lassen den Kupferpreis steigen. Das Industriemetall verteuert sich um bis zu 0,9 Prozent auf 7360 Dollar je Tonne und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2014. Für Rückenwind sorgte auch die anhaltend hohe Nachfrage des weltgrössten Abnehmers China.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Novartis: UBS erhöht auf 99 (98) CHF - Buy

Zehnder: Research Partners senkt auf Halten (Kaufen) - Ziel 50 CHF

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,17 Prozent höher als am Vortag eingeschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 26'326 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1775 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Nach Wochen politischer Unsicherheit blicken die Anleger optimistisch Richtung 2021 und setzen mit dem neuen Präsidenten und den positiven Impfstoffnachrichten darauf, dass die wirtschaftliche Erholung Fahrt aufnimmt. "Die Stimmung läuft sich heiss, da wir uns dem Ende eines Wahnsinnsmonats für Risikoaktiva nähern. Man fragt sich also, warum der Markt Anzeichen von Euphorie zeigt, und wir erwarten in Kürze einen gewissen Rückzug", sagte Marktanalyst Kyle Rodda von IG Australia. "Aber trotz aller Risiken, die die Pandemie in den nächsten Monaten mit sich bringt, scheinen die Anleger glücklich zu sein, alles außer Acht zu lassen und sich für eine Welt nach der Pandemie zu positionieren.

Positive vaccine news, U.S. economic data and the selection of Janet Yellen as Treasury secretary has turned up the dial on global investor sentiment https://t.co/9lNdKUTrx9 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) November 25, 2020

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,49 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,5774 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9108 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1906 Dollar und zog um 0,1 Prozent bis auf 1,0850 Franken an. Das ist der höchste Stand seit Ende August.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones übersprang am Dienstag erstmals die psychologisch wichtige 30'000er-Marke und ging mit einem Plus von 1,5 Prozent bei einem Rekordhoch von 30'046,24 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 1,6 Prozent und beendete den Handel mit 3635,41 Punkten ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Der technologielastige Nasdaq rückte um 1,3 Prozent vor auf 12'036,79 Zähler.

