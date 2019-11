09:10

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet tiefer. Der Eklat um die US-Hongkong-Gesetze sorgen für leichte Verstimmung am Markt.

Der SMI verliert gegen 09:15 Uhr 0,2 Prozent und steht bei 10'523 Punkten. Am Vortag hatte er einmal mehr eine neue Bestmarke gesetzt und war bis auf 10'541 Zähler gestiegen.

Kursverluste von je 0,6 Prozent verzeichnen die beiden Grossbanken UBS und CS. In einer aktuellen Studie zu den Schweizer Banken mahnen die Experten von Barclays zur Vorsicht. Gerade die beiden hiesigen Platzhirsche seien stark auf dem chinesischen Markt vertreten. Trotz der grossen Chancen, die der Markt biete, sehen sie einige Faktoren, welche die Wachstumschancen einschränken dürften.

Schweizer Grossbanken - Studie: Bedeutung Chinas für UBS und CS wird masslos überschätzt https://t.co/7atjFCH6YZ — cash (@cashch) November 28, 2019

Die Luxusgüter-Aktien Richemont (-0,7 Prozent) und Swatch (- 0,65 Prozent) geraten durch den neuen Eklat zwischen USA und China um die US-Hongkong-Gesetze unter Druck.

Etwas deutlicher geht es zudem für Zykliker wie ABB und Adecco abwärts, die beide um 0,4 Prozent nachgeben.

Im breiten Markt fallen noch die Aktien von Stadler Rail (-1,5%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. Hier verweisen Händler auf eine Studie von Exane BNP Paribas, in der die Aktien demnach auf "Neutral" abgestuft wurden.

08:20

Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China im Hongkong-Konflikt haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. In Tokio sank der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,1 Prozent auf 23.409 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,2 Prozent. Auch in China gingen die Kurse auf Talfahrt.

'Full of arrogance': Trump angers China by signing bills backing Hong Kong protesters.#China #HongKongProtest https://t.co/f0PiQn8cch — DailyNews (@DailyNe15949426) November 28, 2019

08:15

Der Euro hat zum Frankendie 1.10-marke überschritten . Der US-Dollar hält sich bei 0,9992 Franken weiter knapp unter Parität. Zulegen kann dagegen das britische Pfund. Auslöser ist eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die für die Parlamentswahl am 12. Dezember einen deutlichen Wahlsieg der konservativen Partei prognostiziert.

Die Umfrage gilt als recht zuverlässig, weil sie das Resultat der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2017 gut vorhergesagt hatte.

08:10

Die Verstimmungen zwischen China und USA wegen Trumps Hongkong-Gesetzen sorgen auch am Schweizer Handelsplatz für Sorgenfalten. Der SMI steht vorbörlich 0,25 Prozent im Minus. Sämtliche SMI-Titel notieren negativ, vor allem Finanzwerte wie UBS oder Credit Suisse verlieren deutlich (je 1 Prozent).

Auch der breite Martk gerät mit einem Minus von 0,2 Prozent unter Druck.

06:30

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag ins Wanken geraten. Die Unterzeichnung von US-Gesetzen zu Hongkong haben die gerade aufkeimende positive Aussicht auf einen Abschluss der Verhandlungen im Handelsstreit in den Hintergrund treten lassen.

Affront gegen China - Trump unterzeichnet Hongkong-Gesetze https://t.co/ut02ogHMvD — cash (@cashch) 28. November 2019

"Ich denke, es könnte leicht noch viel schlimmer werden", sagte Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets in Singapur. "Abhängig davon, was in den nächsten 24-48 Stunden passiert, könnten wir möglicherweise einen noch grösseren Abwärtstrend sehen." Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 23.454 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1709 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,45 Yen und stagnierte bei 7,0271 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9984 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1005 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0993 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2928 Dollar.

06:25

Vor dem Feiertag "Thanksgiving" haben die US-Börsen ihren Rekordlauf fortgesetzt. Mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 28 164,00 Punkte beendete der Dow Jones den Tag, nachdem er zeitweise bis knapp unter 28 175 Punkte geklettert war. Der marktbreite S&P 500 schloss mit plus 0,42 Prozent auf 3153,63 Zähler auf Rekordhoch und auch die technologielastigen Nasdaq-Börsen arbeiteten sich in neue Höhen vor.

Dabei stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,70 Prozent auf 8444,71 Punkte. Vor dem anstehenden Feiertag und dem verkürzten Handel am Freitag waren die Handelsumsätze allerdings vergleichsweise moderat, da sich viele Anleger bereits frühzeitig in ein verlängertes Wochenende verabschiedet hatten.

(cash/AWP/Reuters)