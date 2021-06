08:10

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung ab. Der SMI notiert im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,18 Prozent höher bei 11'919 Punkten. Gestern hatte der Leitindex rund 0,7 Prozent auf 11'899 Punkte verloren.

Grösster vorbörslicher Gewinner im SMI ist Credit Suisse. Die Bank profitiert von einer Hochstufung der Berenberg Bank.

Am breiten Markt fallen Barry Callebaut (-3,7%) auf. Der Schokoladenhersteller kann damit nicht von einer Hochstufung des US-Finanzdienstleisters Stifel profitieren.

Berenberg stuft das Rating für Credit Suisse auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöht das Kursziel unter Vorrollen des Bewertungszeitraums auf 11,00 von 9,50 Franken. Wiederholte Versäumnisse im Risikomanagement und "einmalige" Verluste hätten viele Anleger bei der Grossbank dazu gebracht, das Handtuch zu werfen, schreibt Analyst Eoin Mullany.

Doch gerade in solchen Zeiten böten sich oft die grössten Chancen. Auch wenn die Credit Suisse viele Probleme zu lösen habe, dürfte sie seines Erachtens über die nötige Kapitalstärke verfügen, um diese zu bewältigen. Zudem könne das Finanzinstitut auf ein solides Kerngeschäft (Wealth Management) zurückgreifen, so der Analyst. Credit Suisse schlossen am Mittwoch auf 9,404 Franken.

Bitcoin bricht seine jüngsten Erholungsversuch wieder ab. Auf der Krypto-Tauschbörse Bitstamp verliert die Kryptowährung im 24-Stunden-Fenster 4,3 Prozent un notiert bei 32'500 Dollar. Gestern hatte Bitcoin noch an der 35'000-Dollar-Marke gekratzt.

In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er aufgrund von Gewinnmitnahmen 1,2 Prozent auf 15.456 Punkte verloren. Im Fokus der Anleger steht der Ifo-Geschäftsklima-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt.

Experten erwarten für Juni einen Anstieg auf 100,6 Punkte, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Daneben berät die Bank von England (BoE) über ihre Geldpolitik. Börsianer fragen sich, ob die britische Notenbank ihre Wertpapierkäufe drosselt, nachdem die Inflation im Mai erstmals seit knapp zwei Jahren die Zielmarke von zwei Prozent überschritten hatte.

European markets set for cautiously optimistic open amid lackluster global sentiment https://t.co/2WQRLYKDrQ — CNBC (@CNBC) June 24, 2021

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der IG Bank 0,25 Prozent höher. Gestern hatte der Leitindex rund 0,7 Prozent auf 11'899 Punkte verloren.

Asiens wichtigste Aktienmärkte finden am Donnerstag zunächst keine gemeinsame Richtung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 28.920 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1951 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. "Solange die Anleiherenditen nicht nachhaltig ausbrechen, egal in welche Richtung, bleibt es sehr schwer zu bestimmen, in welche Richtung sich Aktien kurzfristig bewegen werden", schrieben die Analysten von JPMorgan in einer Notiz.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 111,02 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4811 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9193 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1924 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0960 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3959 Dollar.

An der Wall Street ist die jüngste Kurserholung des Dow Jones Industrial am Mittwoch zum Erliegen gekommen. Die beiden wichtigsten Technologiewerte-Indizes hatten zumindest ihre jüngste Rekordjagd zunächst fortgesetzt, verloren aber im Handelsverlauf an Schwung. Generell konzentrierten sich die Investoren zwar immer noch auf die weiter vorhandene Unterstützung der Märkte durch die Notenbanken und auf die Wirtschaftserholung, zugleich aber blieben die jüngst wieder aufgekommenen Inflationssorgen bestehen.

Der US-Leitindex gab um 0,21 Prozent auf 33 874,24 Punkte nach. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel um 0,11 Prozent auf 4241,84 Zähler.

Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,03 Prozent höher bei 14 274,24 Punkten, nachdem er zuvor bei knapp 14 325 Punkten eine Bestmarke erreicht hatte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 0,13 Prozent nach oben.

(cash/SWP/Reuters/Bloomberg)